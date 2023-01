UHR | Palästinenser sagen, 9 Tote bei israelischem Überfall im Westjordanland

Neun Palästinenser, darunter eine Frau, sind bei einer Razzia im Westjordanland getötet worden.

Zwanzig weitere Menschen wurden verletzt.

Die Vereinten Nationen haben noch nie eine so hohe Zahl von Todesopfern bei einer einzigen Operation im Westjordanland verzeichnet.

Israelische Streitkräfte töteten am Donnerstag neun Palästinenser bei einer Razzia im Westjordanland, sagten Beamte in den besetzten Gebieten, während das israelische Militär sagte, Truppen hätten während einer „Operation zur Terrorismusbekämpfung“ mit militanten Islamisten geschossen.

Das palästinensische Gesundheitsministerium beschuldigte die israelischen Streitkräfte, absichtlich Tränengas in der Kinderstation eines Krankenhauses abgefeuert zu haben, wodurch Kinder erstickten – eine Behauptung, die von einem Armeesprecher zurückgewiesen wurde, der hinzufügte, dass möglicherweise Gas durch ein Fenster in die Klinik geströmt sei.

Der blutigste Tag im Westjordanland seit Jahren brach während eines Überfalls auf das überfüllte Flüchtlingslager in der nördlichen Stadt Jenin aus, wo Schüsse durch die Straßen hallten und Rauch aus brennenden Straßenbarrikaden aufstieg.

Das palästinensische Gesundheitsministerium sagte, die Zahl der Todesopfer bei den Zusammenstößen sei auf „neun Märtyrer“ gestiegen, darunter eine Frau, und dass 20 Menschen verletzt wurden, bevor sich die israelischen Streitkräfte am Vormittag zurückzogen.

Das Militär sagte, die israelischen Streitkräfte seien während einer „Operation zur Terrorismusbekämpfung zur Festnahme einer Terrorgruppe des Islamischen Dschihad“ unter Beschuss geraten, deren Mitglieder sie für frühere Angriffe verantwortlich machten, und dass sie mehrere feindliche Kombattanten erschossen hätten.

Seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2005 haben die Vereinten Nationen noch nie eine so hohe Zahl von Todesopfern bei einer einzigen Operation im Westjordanland verzeichnet.

Die palästinensische Gesundheitsministerin Mai al-Kaila beschuldigte, dass „Besatzungstruppen das Regierungskrankenhaus von Jenin gestürmt und absichtlich Tränengaskanister auf die pädiatrische Abteilung des Krankenhauses abgefeuert hätten“.

Israels Armee bestritt, dass die Truppen das Krankenhaus betreten hätten. „Aber die Aktivität war nicht weit vom Krankenhaus entfernt, und es ist möglich, dass Tränengarben durch ein offenes Fenster eingedrungen sind“, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP.

– Situation ‚kritisch‘ –

Der Gesundheitsminister bezeichnete die Situation in dem überfüllten Flüchtlingslager als „kritisch“ und sagte, die israelischen Streitkräfte hinderten seit einiger Zeit Krankenwagen daran, die Verwundeten zu erreichen.

Der stellvertretende Gouverneur von Jenin, Kamal Abu al-Rub, sagte gegenüber AFP, die Bewohner lebten in einem „echten Kriegszustand“ und beschuldigte, dass „die israelische Armee alles zerstört und auf alles schießt, was sich bewegt“.

Das Militär sagte, der Überfall habe sich gegen Palästinenser der militanten Gruppe Islamischer Dschihad gerichtet, die angeblich hinter Angriffen auf israelische Soldaten und Zivilisten stecken.

Drei Palästinenser wurden in einem Feuergefecht erschossen, während israelische Streitkräfte zwei weitere erschossen, die „vom Tatort flohen“, heißt es in einer Erklärung der Armee. Israelische Streitkräfte erschossen auch einen sechsten Verdächtigen in einem Gebäude, und andere Palästinenser wurden getroffen, nachdem sie auf Truppen geschossen hatten, sagte die Armee.

„Behauptungen bezüglich zusätzlicher Opfer während des Schusswechsels werden geprüft“, fügte er hinzu.

Kein Angehöriger der israelischen Streitkräfte sei verletzt worden, teilte das Militär mit.

Der Sprecher des Islamischen Dschihad, Tariq Salmi, versprach, dass „der Widerstand überall und bereit und willens für die nächste Konfrontation ist“.

Die am Donnerstag gemeldeten Todesfälle bringen die Zahl der bisher in diesem Jahr im Westjordanland getöteten Palästinenser auf 29, darunter Kämpfer und Zivilisten, von denen die meisten von israelischen Streitkräften erschossen wurden.

Ein AFP-Fotograf sah, wie junge Palästinenser Steine ​​auf israelische Militärfahrzeuge warfen, bevor sich die Streitkräfte aus Jenin zurückzogen.

Saleh al-Aruri, stellvertretender Führer der palästinensischen militanten Gruppe Hamas, die den Gazastreifen regiert, versprach, dass Israel „den Preis für das Massaker von Dschenin zahlen wird“.

„Unser Widerstand wird nicht brechen, und unsere Antwort wird bald kommen.“

– „Internationales Schweigen“ –

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu sollte später am Donnerstag eine Sicherheitsbewertung durchführen, teilte sein Büro mit.

Die Arabische Liga machte „die von Netanjahu geführte israelische Regierung für die Begehung des entsetzlichen blutigen Massakers voll verantwortlich“ und forderte internationale Maßnahmen.

Die steigende Maut folgt auf das tödlichste Jahr in den palästinensischen Gebieten, das von den Vereinten Nationen aufgezeichnet wurde.

Mindestens 26 Israelis und 200 Palästinenser wurden im Jahr 2022 in ganz Israel und den palästinensischen Gebieten getötet, die Mehrheit im Westjordanland, so eine AFP-Zählung aus offiziellen Quellen.

Israel besetzt das Westjordanland seit dem Sechstagekrieg von 1967.

Der UN-Friedensgesandte Tor Wennesland sagte, er sei „zutiefst alarmiert und traurig über den anhaltenden Kreislauf der Gewalt im besetzten Westjordanland“.

„Der heutige Tod von neun Palästinensern, darunter Militante und eine Frau, während einer israelischen Verhaftungsoperation in Jenin ist ein weiteres krasses Beispiel“, sagte er in einer Erklärung.

Tausende strömten zu Beerdigungen nach Jenin, als die palästinensische Präsidentschaft eine dreitägige offizielle Trauer ankündigte und beschuldigte, dass der Überfall auf Jenin am Donnerstag „unter internationalem Schweigen“ stattfand.

„Das ermutigt die Besatzungsregierung dazu, vor aller Welt Massaker an unserem Volk zu verüben“, sagte Nabil Abu Rudeinah, Sprecher des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas.

Der palästinensische Gesundheitsminister forderte wegen der Ereignisse in Jenin ein dringendes Treffen mit der Weltgesundheitsorganisation und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz.