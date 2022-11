Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr sind bei einem Brand in einem Wohnhaus in der chinesischen Region Xinjiang mindestens zehn Menschen getötet und neun weitere verletzt worden. Die Sperrmaßnahmen schienen die Feuerwehrleute daran zu hindern, zum Tatort vorzudringen, basierend auf Videos, die in den von CNN überprüften sozialen Medien verbreitet wurden. Selina Wang von CNN berichtet.

Quelle: CNN