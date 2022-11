UHR | Absolutes Chaos! WM-Unruhen in Brüssel nach Marokkos Sieg über Belgien

Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein, nachdem sie von Fußballfans angegriffen worden war, die am Sonntag nach Marokkos überraschendem 2:0-Weltmeistersieg gegen Belgien in Katar Chaos im Zentrum von Brüssel angerichtet hatten.

Dutzende Fans schlugen Schaufenster ein, warfen Feuerwerkskörper und zündeten Fahrzeuge an.

Noch vor dem Ende des Spiels „suchten Dutzende von Menschen, darunter einige mit Hoodies, die Konfrontation mit der Polizei, was die öffentliche Sicherheit gefährdete“, sagte die Brüsseler Polizei in einer Erklärung.

Eine Sprecherin sagte, einige Fans seien mit Stöcken bewaffnet gewesen und ein Journalist sei „durch Feuerwerkskörper im Gesicht verletzt worden“.

Rund hundert Polizisten wurden mobilisiert, während die Einwohner gewarnt wurden, bestimmte Bereiche des Stadtzentrums zu meiden. Metrostationen wurden geschlossen und Straßen gesperrt, um die Ausbreitung der Gewalt einzudämmen.

„Ich verurteile die Vorfälle von heute Nachmittag auf das Schärfste. Die Polizei hat bereits entschieden eingegriffen. Ich rate daher davon ab, Fans in die Innenstadt zu kommen. Die Polizei tut alles, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten“, twitterte der Bürgermeister von Brüssel. Philipp Close.

„Ich habe der Polizei befohlen, die Störenfriede festzunehmen.“

UNTEN ANSEHEN:

Krawalle in Brüssel, nachdem Belgien das WM-Spiel gegen Marokko verloren hat ???? heute. Der Sieg Marokkos war eine große Überraschung bei der Weltmeisterschaft und wurde von Fans mit marokkanischen Einwanderern in vielen belgischen Städten begeistert gefeiert. pic.twitter.com/bKGBBi8uYl – Afrika View Facts (@AfricaViewFacts) 27. November 2022

Niederländische Polizei ermittelt gegen marokkanische Fans

Die niederländische Bereitschaftspolizei führte am Sonntag Schlagstöcke in drei Städten durch, um widerspenstige marokkanische Fußballfans zu zerstreuen, die den überraschenden 2:0-Weltmeistersieg des Landes gegen Belgien in Katar feierten.

Die Polizei wurde in Rotterdam aktiv, wo sich rund 500 Menschen in der Nähe des Stadtzentrums versammelten, sowie in Den Haag, Amsterdam und Utrecht, twitterte die niederländische Polizei.

„Unterstützer warfen Feuerwerkskörper und Glas auf die Bereitschaftspolizei, die daraufhin Anklage erhob“, sagte die Rotterdamer Polizei.

Videobilder zeigten Polizisten mit Schlagstöcken und Schilden, die das Stadtzentrum fegten.

Die Bereitschaftspolizei zerstreute auch Fans in Amsterdam und Den Haag.

Die große marokkanische Gemeinde der Niederlande brach kurz nach dem Ende des Spiels in Feierlichkeiten aus, zündete Fackeln und Feuerwerk an und fuhr herum, hupte und schwenkte marokkanische Flaggen.

Die marokkanische Fußballmannschaft hat in den Niederlanden eine riesige Anhängerschaft.

Der in den Niederlanden geborene Flügelspieler Hakim Ziyech – dessen Tor kurz vor der Pause nicht anerkannt wurde – ist ein besonderer Favorit, nachdem er hier seine Karriere begonnen hat und vier Jahre lang für Amsterdams Ajax spielte, bevor er 2020 zu Chelsea wechselte.