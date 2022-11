Ugandas Präsident Museveni kritisiert „westliche Doppelmoral“ gegenüber deutschen Kohleminenplänen

CNN

Ugandas Präsident Yoweri Museveni hat westliche Länder wegen einer, wie er es nennt, „verwerflichen Doppelmoral“ in ihrer Reaktion auf die durch die russische Invasion in der Ukraine verursachte Energiekrise kritisiert.

In einem Twitter-Post Am Sonntag hat Museveni Deutschland für den Abriss von Windkraftanlagen ausgewählt, um den Ausbau eines Kohlekraftwerks zu ermöglichen, während Europa gegen eine durch den Russland-Ukraine-Krieg ausgelöste Energiekrise kämpft.

Im September stoppte Russland, das wegen seiner Invasion in der Ukraine mit einer Reihe westlicher Sanktionen belegt war, die Gaslieferungen nach Europa und ließ die Region, die von russischen Öl- und Gasimporten abhängig war, auf der Suche nach Alternativen zurück.

Deutschland hatte vorgeschlagen, Kohlekraftwerke bis 2030 auslaufen zu lassen, um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Aber Europas größte Volkswirtschaft war nun gezwungen, der Energiesicherheit Vorrang vor sauberer Energie zu geben, da die Gaslieferungen aus Russland einfroren. Genau wie Deutschland beleben viele andere europäische Länder Kohleprojekte als Alternative zu russischer Energie.

Museveni, 78, sagt, dass Europas Umstellung auf Kohleverstromung die Klimaziele des Westens „verhöhnt“.

„Die Nachricht aus Europa, dass ein riesiger Windpark abgerissen wird, um Platz für einen neuen Kohletagebau zu schaffen, ist die verwerfliche Doppelmoral, die wir in Afrika erwarten. Es macht die westlichen Verpflichtungen zu Klimazielen zum Gespött“, sagte der ugandische Staatschef und beschrieb den Schritt weiter als „die reinste Heuchelei“.

CNN hat die deutsche Botschaft in Uganda um eine Stellungnahme gebeten.

In einer auf seiner offiziellen Website veröffentlichten Erklärung erklärte Museveni, dass „das Versagen Europas, seine Klimaziele zu erreichen, nicht Afrikas Problem sein sollte“.

Der afrikanische Kontinent ist nach wie vor am anfälligsten für den Klimawandel, obwohl er die niedrigsten Emissionen aufweist und am wenigsten zur globalen Erwärmung beiträgt. Während wohlhabende Nationen (die die größten Emissionsverursacher sind) besser gerüstet sind, um die Auswirkungen des Klimawandels zu bewältigen, sind ärmere Länder wie die in Afrika dies nicht.

„Wir werden nicht eine Regel für sie und eine andere für uns akzeptieren“, sagte Museveni, der die ostafrikanische Nation seit 36 ​​Jahren regiert.

Uganda will erkunden Sie seine Ölreserven auf kommerzieller Ebene in den nächsten drei Jahren, aber eine Resolution des Parlaments der Europäischen Union im September warnte davor, dass das Projekt Tausende vertreiben, Wasserressourcen gefährden und geschützte Meeresgebiete gefährden wird.

Museveni reagierte damals auf die Resolution und beharrte darauf „Das Projekt soll fortgeführt werden“, und drohte, neue Auftragnehmer zu finden, wenn die derzeitigen Handler des Ölprojekts „sich dafür entscheiden, dem EU-Parlament zuzuhören.“

Afrikanische Staats- und Regierungschefs haben auf dem laufenden COP27-Klimagipfel in Ägypten weiterhin reichere Nationen zur Finanzierung der Klimaanpassung gedrängt, da viele Teile des Kontinents mit schweren Dürren, Überschwemmungen und anderen katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen haben.

Malawis Präsident Lazarus Chakwera, der am COP27-Gipfel teilnimmt, sagte, sein Land und andere ärmere Nationen „tragen weiterhin das Gewicht der Kohlenstoffemissionen der größten Verschmutzer anderswo“.

Chakwera sagte, er habe sich in Ägypten für mehr Klimafinanzierung durch wohlhabendere Nationen eingesetzt und fügte hinzu: „Trotz unseres geringfügigen Beitrags zur globalen Erwärmung tragen wir weiterhin die Hauptlast der sich verschärfenden Auswirkungen des Klimawandels, wobei 10 % unserer wirtschaftlichen Verluste durch Katastrophen verursacht werden.“

Eine Zusage der Industrieländer, ab 2020 jedes Jahr 100 Milliarden Dollar zu zahlen, um den Entwicklungsländern beim Umstieg von fossilen Brennstoffen auf saubere Energie zu helfen, muss noch erfüllt werden.