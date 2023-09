Die Polizei in Uganda sagte am Sonntag, sie habe einen Bombenanschlag auf eine Kirche in der Hauptstadt Kampala vereitelt.

Sie sagten, der Angreifer sei festgenommen worden, als er das Kirchengelände betrat.

Was wissen wir sonst noch über den versuchten Angriff?

Hunderte Kirchgänger seien nach dem gescheiterten Angriff aus der Kathedrale des Lubaga Miracle Center evakuiert worden, sagte Polizeisprecher Patrick Onyango.

Das Ziel des Verdächtigen war eine Pfingstkirche im Bezirk Rubaga in Kampala Bild: ABUBAKER LUBOWA/REUTERS

„Wir haben eine kontrollierte Detonation des improvisierten Sprengsatzes durchgeführt, der aus Nägeln, einer Motorradbatterie, einem Ladegerät und einem Telefonhörer bestand und bei dem Angriff verwendet werden sollte“, fügte er hinzu.

Er sagte, das Sicherheitspersonal habe Informationen über die Verschwörung erhalten und den Angreifer aufgespürt. Die Bombe wurde im Rucksack des Mannes entdeckt, nachdem er angehalten und durchsucht worden war.

„Wir erhielten Informationen darüber, dass ein Terrorist bereits losgeschickt worden war, um eine Mission auszuführen, also folgten sie dem Terroristen“, sagte er.

Onyango sagte, der Mann habe zugegeben, drei Komplizen zu haben, die ähnliche Angriffe anderswo im Land verüben sollten. „Er hilft uns, diese Leute zu finden“, sagte der Polizeisprecher.

Die Polizei warnte vor möglichen Angriffen auf besiedelte Gebiete und Einkaufszentren.

Weitere Angriffe in Uganda

Die Beweggründe für den Anschlagsversuch am Sonntag waren zunächst unklar.

Die Alliierten Demokratischen Kräfte (ADF), die mit der Terrorgruppe „Islamischer Staat“ (IS) in Verbindung stehen, haben bereits in der Vergangenheit in Uganda tödliche Bombenanschläge verübt.

ADF war ursprünglich eine ugandische Rebellengruppe, floh jedoch vor zwei Jahrzehnten in den Osten der Demokratischen Republik Kongo.

Im Juni überquerten ADF-Kämpfer die Grenze vom Kongo und töteten bei einem Angriff auf eine Schule 42 Menschen, darunter 37 Schüler.

Dies war Ugandas schlimmster Angriff seit zwei Bombenanschlägen in Kampala im Jahr 2010, bei denen nach Angaben der al-Shabab-Gruppe, die in Somalia ansässig ist und mit al-Qaida verbündet ist, 76 Menschen getötet wurden.

sdi/lo (AFP, Reuters)