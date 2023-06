CNN

Zwanzig Personen, denen vorgeworfen wird, einer mit ISIS verbundenen Rebellengruppe geholfen zu haben, die im Verdacht steht, Dutzende, hauptsächlich Schüler einer Schule in Westuganda, getötet zu haben, wurden festgenommen, teilte die ugandische Polizei CNN mit.

Rund 42 Menschen, darunter 37 Schüler, wurden am Freitag getötet, als Mitglieder der Rebellengruppe Allied Democratic Forces (ADF) die Lhubirira-Sekundarschule in Mpondwe angriffen, einige ihrer Opfer mit Macheten zu Tode hackten und in den Schlafsälen Feuer legten.

Sechs weitere Menschen seien entführt worden, teilten die Behörden mit.

Ein Sprecher der ugandischen Polizei, Fred Enanga, sagte CNN am Montag, dass 20 mutmaßliche ADF-Kollaborateure festgenommen worden seien, aber keine tatsächlichen Mitglieder der Milizgruppe.

Den Festnahmen folgte die frühere Offenlegung der Behörden, dass die ADF möglicherweise Tage damit verbracht hat, den Angriff mithilfe von Anwohnern in der Stadt zu planen.

Die Lhubirira-Schule befindet sich in der Stadt Kasese, die an der Grenze des Landes zur Demokratischen Republik Kongo liegt. Die Schüler sind zwischen 13 und 18 Jahre alt.

Das jüngste Opfer des Angriffs vom Freitag war gerade einmal 12 Jahre alt, teilte die Polizei mit.

Trauernde Familien haben damit begonnen, die Leichen ihrer Angehörigen aus einem örtlichen Leichenschauhaus zur Beerdigung zu holen, berichtete der staatliche Sender UBC Television am Montag.

Der ugandische Präsident Yoweri Museveni beschrieb den Angriff als „kriminell, verzweifelt, terroristisch und vergeblich“ in einer Erklärung am Sonntag. Er sagte auch, er werde mehr Truppen in den westlichen Teil des Landes und über die Grenze Ugandas zum Kongo entsenden, um die Angreifer zu verfolgen.

„Besonders jetzt, da die Regierung des Kongo uns erlaubt hat, auch auf der Seite des Kongo zu operieren, haben wir keine Entschuldigung, die ADF-Terroristen nicht bis zur Ausrottung zu jagen“, sagte Museveni.

Ugandas Sicherheitskräfte haben darum gekämpft, die ADF einzudämmen, die weiterhin tödliche Angriffe sowohl im Land als auch im Kongo von der bergigen Grenze zwischen beiden Nationen aus plant.

Mindestens zwölf Gläubige wurden getötet und rund 50 verletzt, als die ADF im Januar bei einem Gottesdienst in der kongolesischen Provinz Nord-Kivu eine Bombe zündete.

Die mit dem IS verbundene ADF wurde 2021 von den Vereinigten Staaten als Terrororganisation eingestuft und 2014 von den Vereinten Nationen sanktioniert.