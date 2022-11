Uganda führt Versuchsimpfstoffe ein, während es sich bemüht, den Ebola-Ausbruch zu kontrollieren

Mubende, Uganda

Joseph Singiringabo hat fast alles und jeden, der ihm am Herzen lag, durch Ebola verloren. Innerhalb weniger Wochen verlor der 78-Jährige seine Frau, seinen Sohn und eine neugeborene Enkelin durch die Krankheit.

Er muss sich um drei Enkelkinder unter 13 kümmern, nachdem ihre Mutter aus dem Dorf geflohen ist, um der Gefahr von Ebola zu entgehen. Sein Vieh wurde gestohlen, während er in der vorgeschriebenen 21-tägigen Quarantäne war, was ihn mittellos und verzweifelt zurückließ.

Ich weiß nicht, woher sie das Virus haben, weil ich mich untersuchen ließ und das Krankenhaus ohne Probleme mit diesen meinen Kindern verließ“, sagte er und saß auf einem Baumstamm vor seinem bescheidenen Haus in Madudu im zentralen Mubende Ugandas Bezirk.

„Das Problem, dem ich jetzt gegenüberstehe, ist, Nahrung zu bekommen. Zweitens bin ich nie zur Schule gegangen, aber ich möchte, dass diese Enkel weitermachen und eine Ausbildung erhalten.“

Uganda kämpft mit seinem tödlichsten Ebola-Ausbruch seit mehr als einem Jahrzehnt, der erstmals Ende September im Distrikt Mubende festgestellt wurde.

Die tödliche Krankheit hat Familien verwüstet und die Behörden sich bemüht, ihre Ausbreitung zu kontrollieren.

Der Ebola-Ausbruch 2012 im Distrikt Kibaale in der westlichen Region des Landes führte zu 17 Todesfällen von 24 bestätigten Fällen, wurde jedoch in weniger als 3 Monaten für beendet erklärt.

Beamte haben eine aggressive Kontaktverfolgung eingeleitet, um Verwandte und Freunde aufzuspüren, die mit den Leichen der ersten Opfer umgegangen sind oder an Beerdigungen teilgenommen haben.

Einige flohen aus Quarantäneeinrichtungen, andere reisten bis in die Hauptstadt Kampala, und einige suchten stattdessen traditionelle Heiler und Hexendoktoren auf, um sich behandeln zu lassen.

„Einige der Patienten verstecken sich immer noch und wissen nicht, dass sie Ebola haben, also sind sie da draußen in der Gemeinde“, sagte der Arzt für öffentliche Gesundheit, Dr. Jackson Amone, gegenüber CNN.

Er war an jedem Ebola-Ausbruch in Uganda sowie in Sierra Leone im Jahr 2017 beteiligt. „Wir müssen Falluntersuchungen durchführen, viele Kontakte nachverfolgen und uns in der Gemeinschaft engagieren, damit diejenigen, die Ebola-Symptome aufweisen, vor uns zum Testen gebracht werden lasse sie frei.“

Dr. Amone leitet die Teams, die die Ebola-Behandlungseinheiten in Mubende betreiben. Das erste wurde in aller Eile am Rande des Mubende Regional Referral Hospital errichtet.

Ein größeres Zentrum, das von der medizinischen Non-Profit-Organisation Médecins Sans Frontières (MSF) betrieben wird, wird mit neuen Intensivbetten auf der anderen Seite der Stadt erweitert.

Gesundheitspersonal legt umfangreiche persönliche Schutzausrüstung (PSA) an, um die roten Zonen zu betreten, in denen Patienten behandelt werden.

In einer Zone wiegt ein Gesundheitspersonal ein drei Monate altes Baby, das im Verdacht steht, infiziert worden zu sein. Ihre Mutter und ein weiteres Geschwisterkind werden wegen Ebola behandelt, und die Krankheit hat bereits das Leben ihres Vaters gefordert.

Es ist ein grausamer Empfang auf der Welt für das Kind, das in eine Decke gewickelt ist, während stetiger Regen auf das provisorische Behandlungszentrum fällt.

Es ist eine bekannte Geschichte in dieser Region, da sich Ebola trotz aller Bemühungen der ugandischen Regierung ausbreitet.

„Dieses Ebola ist viel einfacher zu handhaben als entweder Corona (Virus) oder AIDS. Das Hauptproblem hier ist die Verhaltensänderung“, sagte Präsident Yoweri Museveni der Nation in einer Ansprache am Dienstagabend und betonte die Notwendigkeit, die Verfahren der Regierung für diejenigen zu befolgen, die mit der Krankheit in Kontakt kommen.

Ebola kann sich von Mensch zu Mensch durch direkten Kontakt mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten wie Speichel, Schweiß, Sperma oder Fäkalien oder durch kontaminierte Gegenstände wie Bettwäsche oder Nadeln ausbreiten.

„Es breitet sich nicht wie COVID-19 durch die Luft aus und versteckt sich nicht einige Monate, bevor es sich wie AIDS zeigt“, sagte Museveni in seiner Fernsehansprache.

Das Land habe bisher 55 Todesfälle durch Ebola verzeichnet, 141 bestätigte Fälle und 73 Menschen hätten sich erholt, sagte er.

Gesundheitsministerin Dr. Jane Ruth Aceng Ocero sagte gegenüber CNN, sie erwarte, dass Uganda den Ausbruch bis April unter Kontrolle habe, wenn die Gemeinden mit der Regierung kooperieren.

Laut Weltgesundheitsorganisation gibt es derzeit zwei zugelassene Ebola-Impfstoffe, die jedoch so entwickelt wurden, dass sie sicher und schützend gegen den Zaire-Stamm des Ebola-Virus sind.

Im Gegensatz zum früheren Zaire-Ebolavirus ist für den derzeit in Uganda zirkulierenden Sudan-Stamm keine wirksame Behandlung oder ein zugelassener Impfstoff bekannt. Das Land steht jedoch kurz vor der Einführung von drei Versuchsimpfstoffen, die von der Arbeitsgruppe der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als sicher zertifiziert wurden.

Die WHO sagte, die ersten Dosen würden sein nächste Woche nach Uganda verschickt und das Land erwartet, die Impfstoffversuche nach Überprüfung der Ergebnisse aus der Anfangsphase auszuweiten.

Sie werden von der International Aids Vaccine Initiative (IAVI), dem Sabin Vaccine Institute USA und einem dritten von der University of Oxford und dem Jenner Institute UK entwickelt.

„Bei unseren weiteren Tests geht es um die Wirksamkeit und wie lange es schützt. Wir prüfen 3.000 Kontakte von bestätigten Fällen, also werden wir eine Ringimpfung durchführen“, sagte Aceng Ocero und bezog sich auf ein Impfverfahren, bei dem Impfstoffe nur Personen verabreicht werden, die in engem Kontakt mit infizierten Patienten stehen.

„Wenn wir einen bestätigten Fall haben, dann sind die Kontaktpersonen diejenigen, denen der Impfstoff verabreicht wird, und sie werden 29 Tage lang nachbeobachtet, weil wir sehen wollen, ob sie schnell Antikörper bilden und sich davor schützen können, in eine ausgewachsene Krankheit zu geraten. “ fügte Aceng Ocero hinzu.

Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens glauben, dass sich die Fälle aufgrund erhöhter Wachsamkeit stabilisieren, aber Tradition und Religion behindern den Fortschritt. Eine Gemeinde im Distrikt Kassanda in Zentraluganda hat einen Leichnam exhumiert, der von Gesundheitspersonal sicher begraben worden war, um religiöse Riten durchzuführen.

Es führte zu „einer Explosion von über 41 Fällen innerhalb von 5 Tagen und 10 Todesfällen“, sagte Präsident Museveni in seiner Ansprache. Er hat nun traditionelle Heiler und Hexendoktoren daran gehindert, während des Ebola-Ausbruchs Klienten aufzunehmen.

Auch Infektionen nehmen zu, da es schwierig ist, Menschen in engmaschigen Gemeinschaftsumgebungen voneinander zu trennen. Robert Twinamasiko, ein 30-jähriger Fahrer, wird behandelt, nachdem er einem infizierten Freund zu einem Krankenwagen geholfen hat. Der Freund und eine weitere beteiligte Person starben.

Twinamasiko hat 17 Tage im Krankenhaus verbracht, sagt aber, dass er es nicht bereut. Obwohl er gebrechlich aussah, erholte er sich und sagte CNN, er freue sich darauf, nach Hause zu gehen.

„Ich warte nur darauf, dass mein Blutbild entlassen wird, aber die Welt da draußen sollte wissen, dass Ebola echt ist“, sagte er aus einem roten Bereich heraus.

Uganda versucht auch, die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen, indem das Schuljahr vorzeitig geschlossen wird, um einen Ebola-Ausbruch in Schulen zu vermeiden, der schwer zu bewältigen sein könnte. „Wenn Sie einen Lernenden in einer Klasse haben, der positiv getestet wird, muss die gesamte Klasse in Quarantäne. Aber Sie werden auch nicht hundertprozentig sicher sein, dass dieser Lernende keinen Kontakt mit anderen Lernenden außerhalb dieser Klasse hatte“, erklärte Minister Aceng Ocero.

Sie sagte, sie sei frustriert, dass Uganda international nicht genug Anerkennung für die Bewältigung der Ebola-Krise bekomme. „Wir haben Erfahrung. Dies ist unser achter Ebola-Ausbruch. Jedes Mal, wenn wir einen Ausbruch bekommen, nimmt unsere Erfahrung zu“, sagte sie.

Einige globale Gesundheitsexperten haben Ugandas erste Reaktion auf den Ausbruch als langsam und unfähig kritisiert. Einige Partner in der Geber- und Diplomatengemeinschaft haben sich auch darüber geärgert, wie viele Informationen die ugandischen Behörden mit ihnen teilen.