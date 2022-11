Uferfrauen am Rande der Geschichte (nd-aktuell.de)

Foto: Déjà-vu-Film/Landfrauen

Der Eingang zum Zentrum für Demokratie Treptow Köpenick (ZfD) ist nicht so leicht zu erkennen. Man muss um das Gebäude herumgehen, kräftig klopfen und klingeln, um Zutritt zu erhalten. Die 2004 gegründeten ZfD-Projekte richten sich gegen antidemokratische Tendenzen und setzen ein Zeichen für eine offene und tolerante Gesellschaft. „Wir wollen stärken“, sagt Katja, Mitarbeiterin des Zentrums. Aus diesem Grund lud das ZfD Barbara Wallbraun, Medienpädagogin und Filmemacherin aus Leipzig, mit ihrem Workshop »Lesbische Perspektiven aus Ost-Berlin vor und nach 1989« ein. Für ihren Dokumentarfilm »Landfrauen – Lesbisches Leben in der DDR« hat Wallbraun verschiedene Preise gewonnen.

Am Samstagnachmittag versammelt sich eine Handvoll Interessierte zum Zuhören und Diskutieren. Das lesbische Leben und Lieben in der DDR muss auch heute noch als Nischenthema bezeichnet werden. Die „Herstory“ im Gegensatz zur „History“ ist gerade in der Zeit der Wende eine Geschichte, die sich weiter Gehör verschaffen muss. Für eine breitere Reichweite wird der Workshop daher in englischer Sprache abgehalten.

Was haben sie also gemacht, die lesbischen Frauen in Ostzeiten? Wo trafen sie sich, wie bildeten sie ihre Gemeinschaft? Wie wurde Homosexualität hinter dem Eisernen Vorhang gelebt? Öffentliche Orte für Homosexuelle gab es in der DDR kaum, wie Barbara Wallbraun in ihrer jahrelangen Recherche zu den »Landfrauen« herausfand. Theoretisch gab es in der DDR mehr Rechte für Homosexuelle als in der Bundesrepublik, aber in der Praxis wurde Homosexualität auch im Osten kriminalisiert. Hinzu kam die mangelnde Akzeptanz durch die Mehrheitsgesellschaft. Henny Engels vom LSVD zitierte einmal ein schwules Ehepaar aus der DDR, das sagte: »Die Gesetze waren gnädig, die Gesellschaft nicht.« Ohne diese Akzeptanz müsse man heimlich lieben. Es gab kaum Literatur, und es gab wenige Vorbilder, an denen man aufschauen konnte. Das führte nicht nur dazu, dass homosexuelle Menschen sich nur sehr selten outeten, sondern auch weniger Möglichkeiten hatten, sich wirklich kennenzulernen. Wer bin ich und woher kommt mein Verlangen? In einem Staat, der auf paternalistischen und entgegen allen Beteuerungen auch auf patriarchalischen Strukturen beruht, sollte es außer dem »Mutter-Vater-Kind(er)«-Modell keine Freiheit für Lebensentwürfe geben.

Wie heute war (Ost-)Berlin nicht mit der DDR gleichzusetzen. Wenn man überhaupt über so etwas wie eine homosexuelle Szene sprechen möchte, könnte man sie am ehesten im Prenzlauer Berg finden. Ab den 1980er Jahren wurde die Szene dort zumindest geduldet (natürlich unterwandert von IMs, den inoffiziellen Mitarbeitern der Stasi) im Café Schönhauser und der Schoppenstube. Dazu kam der sehr familiäre Sunday Club, der Anfang der 1970er Jahre von Christiane Seefeld gegründet wurde und bis heute als Café und Beratungsstelle in der Greifenhagener Straße zu finden ist. Doch zuerst trafen sich schwule Männer und später auch lesbische Frauen in privaten Wohnzimmern – die HIB (Homosexuelle Interessengemeinschaft Berlin) war geboren.

Auch die besondere Rolle der evangelischen Kirche, die Ende der 1980er Jahre zum Brennpunkt der Montagsdemonstrationen werden sollte, wird im Workshop von Barbara Wallbraun erwähnt. So gab es unter dem Dach der Kirche den „Arbeitskreis Homosexualität“, später „Frauen für den Frieden“ und „Homosexuelle Selbsthilfe-Lesben in der Kirche“. Und das war das Ende der sehr wenigen Gelegenheiten, unter Gleichgesinnten zu sein.

Stellen Sie sich also die Welt ohne soziale Medien vor, hinter dem sogenannten Eisernen Vorhang. Mundpropaganda war oft das einzige Mittel des Austauschs. Gerüchte wurden so zu wichtigen Informationen in einer geschlossenen Gesellschaft. Die Community war zudem so klein, dass es kaum eine Trennung zwischen schwulen und lesbischen Gruppen gab. Ein Umstand, der nach der Wiedervereinigung im Austausch mit der lesbischen Community im Westen für Irritationen sorgte. Mit Blick auf die Gesellschaft der Bundesrepublik wuchs in dieser Übergangsphase unter den Lesben aus dem Osten die Sorge, dass sie ihre Rechte als Frauen wieder verlieren könnten. Aus diesem Grund wurde im Dezember 1989 in der Volksbühne der Unabhängige Frauenverein (UFV) gegründet, an dessen Eröffnungsveranstaltung mehr als 2.000 Frauen teilnahmen. Die Forderungen des mittlerweile über 30 Jahre alten Programms klingen bedrückend aktuell. Notwendig ist beispielsweise die Reform des Bildungssystems und gleicher Lohn für gleiche Arbeit.

Allein diese Tatsache zeigt, wie wichtig das am Rande behandelte Thema der Lesben im Osten und ihrer Emanzipation auch heute noch ist. Denn oft waren es lesbische Frauen, die die Frauenfrage und Emanzipation vorangetrieben haben. Doch ostdeutsche Lesben leiden unter mehrfachen Stigmatisierungen: lesbische Frau in einem patriarchalen, heteronormativen System zu sein und nicht zu den Gewinnern der Geschichte zu gehören. Ostdeutsch ist in den Köpfen vieler weder sexy noch spezifisch progressiv. Wo soll Platz sein für eine Gruppe von Lesben, die für Gleichberechtigung kämpfen? Barbara Wallbrauns Werkstatt und ihr Dokumentarfilm »Uferfrauen« verschaffen diesen vergessenen Pionierinnen Gehör.