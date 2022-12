UFC-Welt reagiert auf umstrittene Titelkampfentscheidung — RT Sport News

Viele glauben, dass Magomed Ankalaev bei UFC 282 der Meisterschaft im Halbschwergewicht beraubt wurde

Große Namen in der UFC, wie der Leichtgewichts-Champion Islam Makhachev, haben in den sozialen Medien eine umstrittene Entscheidung angefochten, die den russischen Kämpfer Magomed Ankalaev daran gehindert hat, den Gürtel im Halbschwergewicht bei UFC 282 mit nach Hause zu nehmen.

Ankalaev traf im Main Event auf den ehemaligen Meister Jan Blachowicz, nachdem der letzte Titelverteidiger, Jiri Prochazka, im letzten Monat aufgrund einer Schulterverletzung ausschied und aufgab.

Nach einer lückenhaften zweiten Runde, in der das polnische Kraftpaket Blachowicz die Nase vorn zu haben schien, nachdem er sich in der T-Mobile Arena mit einer Reihe von Tritten das rechte Bein schwer verletzt hatte, zeigte Dagestani Ankalaev das Elite-Wrestling seiner Region – das auch Makhachev und Khabib Nurmagomedov hervorbrachte – ist berühmt dafür, die letzten beiden Runden in den Augen vieler zu nehmen.

Mit 11 Minuten mehr Kontrollzeit als Blachowicz überholte Ankalaev seinen Gegner auch mit 182-79 in Gesamtschlägen.

Nachdem jedoch der letzte Summer ertönte und Blachowicz sofort seine Niederlage eingestand, indem er die Hand seines Gegners hob, wurde ein geteiltes Unentschieden von Richter Mike Bell gewährt, der die Aktion 48-47 für Blachowicz erzielte, Derek Cleary sah es 48-46 für Ankalaev und Sal D ‚Amato strebt 47-47 an.

Teilen Sie ein Foto der Interviews nach dem Kampf, bei denen Blachowicz sagte, er sei es „sicher habe ich nicht gewonnen“ bemerkte Machatschew „Ich weiß nicht, was er noch tun musste, um zu gewinnen.“ auf Instagram über Ankalaev.

„Ankalaev hat diesen Kampf gewonnen. Gib dem Mann seinen verdammten Gürtel.“ getwittert Schwergewichts-Champion Francis Ngannou, der zuvor enthüllt hatte: „Wenn Leute im Trainingslager sind, halten sie sich normalerweise von mir fern, aber Ankalaev war der einzige, der mich letzte Woche im Trainingslager zu zwei Runden gerufen hat. Er will diesen Titel unbedingt.“









Ein weiterer Dagestani, der aufstrebende Muhammad Mokaev, der als Kind in den Nordwesten Englands zog und auf der Suche nach dem jüngsten UFC-Champion aller Zeiten ist, zuerst getwittert eine einfache: „Ich glaube, Ankalaev hat gewonnen.“

„Als ich kämpfe, tut mir Ankalaev sehr leid, weil ich weiß, dass diese Richter niemals selbst in den Käfig treten und zumindest einmal in ihrem Leben abnehmen würden, und sie treffen solche Bullshit-Entscheidungen.“ Dann fügte er neben Ankalaevs Namen eine Goldmedaille plus ein hinzu „und neu“ Hashtag.

Nachdem Präsident Dana White ankündigte, dass Glover Teixeira nächsten Monat bei UFC 283 gegen Jamahal Hill antreten wird, muss sich Ankalaev nun für einen weiteren Versuch auf die 205-Pfund-Krone wieder in die Warteschlange einreihen.