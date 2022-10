UFC-Titelrivale wollte mir unbedingt ausweichen, sagt der Russe Makhachev

Das dagestanische Grappling-Phänomen trifft später in diesem Monat bei UFC 280 auf den Brasilianer Charles Oliveira

Islam Makhachev sagt, Charles Oliveira wollte den UFC-Leichtgewichts-Titelkampf vermeiden und schwor, dass er der härteste Test sein wird, dem der ehemalige brasilianische Meister ausgesetzt war, wenn sie später in diesem Monat beim Main Event bei UFC 280 in Abu Dhabi zusammenstoßen.

Der Russe Makhachev wird versuchen, in die Fußstapfen seines Freundes und Mentors Khabib Nurmagomedov zu treten, indem er die vakante 155-Pfund-Krone erobert, wenn er am 22. Oktober gegen Oliveira antritt.

Oliveira war der Mann, der den pensionierten Khabib als leichten Herrscher der UFC ablöste und den Titel gewann, indem er Michael Chandler im Mai letzten Jahres besiegte, bevor er ihn sieben Monate später gegen Dustin Poirier verteidigte.

Aber dem Brasilianer wurde vor seinem Showdown mit Justin Gaethje bei UFC 274 im Mai seine Krone auf der Waage entzogen – obwohl er den Kampf mit einer Submission in der ersten Runde gewann.

Oliveira fährt eine 11-Kämpfe-Siegesserie auf dem Weg zu seinem Match mit Makhachev – obwohl der Russe selbst einen 10-Kämpfe-Lauf ohne Niederlage zusammengestellt hat, um sich seine Chance auf UFC-Gold zu verdienen.

Während die Uhr für ihren Blockbuster in Abu Dhabi abläuft, skizzierte Makhachev seinen Plan, der erste Mann zu sein, der Oliveira seit fast fünf Jahren besiegt – und versicherte gleichzeitig, dass der Brasilianer während seiner Siegesserie alles auf seine Weise hatte.

„Du musst dafür sorgen, dass er sich unwohl fühlt. Alle seine Niederlagen in der UFC sind, als er in tiefe Gewässer ging, wenn der Puls bereits über 200 liegt. sagte Makhachev gegenüber dem russischen Match TV.

„In seiner aktuellen Siegesserie gab es keine harten Kämpfe, die er aushalten konnte [his opponents] runter und ruhig kontrollieren [them].

„Es gab keine Person, die ruhig mit ihm ringen oder seinem Ringen widerstehen konnte. Im Vergleich dazu hatte Tony Ferguson ein gutes Jiu-Jitsu und konnte gegen Charles alle kämpfen [three] Runden.“

Makhachev räumte ein, dass Oliveira sein Stand-up-Spiel verbessert hatte, um seine Fähigkeiten am Boden zu ergänzen, merkte jedoch an, dass sein eigenes Training Sparring mit einigen starken Stürmern beinhaltete.

„[Oliveira] verbessert, ja. Früher benutzte er nur Jiu-Jitsu, aber jetzt ist er gut auf den Beinen geworden.

„Aber ich kämpfe mit Usman [Nurmagomedov], mit Sharip Zaynukov. Das sind Jungs aus dem Thaiboxen.“ sagte Machatschew.

Makhachevs einziger Makel in seiner Karriere mit 23 Kämpfen ist eine TKO-Niederlage gegen Adriano Martins im Jahr 2015 – etwas, das ihm laut Dagestani eine wertvolle Lektion erteilt hat.

„Ich denke, dass ich von diesem Moment an als Kämpfer aufgewachsen bin … Mir wurde klar, dass es im MMA kleine Handschuhe gibt und es sich lohnt, etwas vorsichtiger zu sein.“ sagte der 31-Jährige.

Makhachevs Freund, Teamkollege und Mentor Khabib deutete letzten Monat in einem aufrührerischen Social-Media-Beitrag an, dass Oliveira sogar nicht zum Titel-Showdown in Abu Dhabi erscheinen könnte.

Makhachev selbst sagte, er erwarte, dass der Brasilianer ihm in der kommenden Kampfnacht im Octagon gegenüberstehen würde – auch wenn er den 32-Jährigen beschuldigte, sein Bestes getan zu haben, um ihm auf dem Weg auszuweichen.

„Ich glaube, dass er auftauchen wird, ich glaube, dass der Kampf stattfinden wird.“ sagte Machatschew.

„Aber Oliveira hat diesen Kampf so sehr vermieden, er wollte ihn so sehr nach Brasilien verlegen. Er wollte eine Art „Geldkampf“ für sich. Und er war bereit, früher zu kämpfen, um Conor McGregor, Nate Diaz, zu rufen.

„Als ihm gesagt wurde, dass er gegen den Islam kämpfen müsse, begann er, die Zeit zu ändern, zu versuchen, diesen Kampf nach Brasilien zu verlegen oder sich andere Ausreden auszudenken.

„Ich glaube, sie haben ihm gerade gesagt, dass sie einen Ersatz finden würden, zumal er jetzt nicht der Champion ist.

„Ich habe sogar gehört, dass sie Chandler diesen Kampf um den vakanten Titel anbieten wollten. Und dann hat Oliveira sofort den Vertrag unterschrieben.“ fügte Machatschew hinzu.

Makhachev wird sich der beeindruckenden Präsenz von Khabib in seiner Ecke in Abu Dhabi rühmen – eine Quelle des Wissens, die sich während Makhachevs Siegen über Leute wie Dan Hooker bemerkbar gemacht hat.

Makhachev sagte, dass der Beitrag seines Freundes, der zum Trainer wurde, ebenfalls einen großen Schub gegen Oliveira bedeuten würde.

„Ja, es wird Khabib und Javier Mendez geben [in my team]. Wir werden sehen, wer noch. Wenn Khabib in der Ecke ist, sind es +10 für Wrestling, fürs Schlagen, für Taktik.“ sagte Machatschew.

Khabib, Makhachev, Mendez und ihr gesamtes Team hoffen, dass Dagestan seinen neuesten UFC-Champion hat, wenn die Geschäfte am 22. Oktober in Abu Dhabi abgewickelt werden.