UFC startet von Zuckerberg unterstützte Virtual-Reality-Kämpfe (VIDEO)

Kampffans wurden virtuelle Käfigseitensitze angeboten, als eine neue Kampfgrenze eingeführt wurde

Die UFC und Mark Zuckerbergs Meta haben sich zusammengetan, um Kampffans die Möglichkeit zu geben, bequem von ihrem eigenen Wohnzimmer aus bei einem Mixed-Martial-Arts-Event am Käfigrand zu sitzen, wobei das erste derartige Event am Freitagabend ausgestrahlt wird.

Meta, die Muttergesellschaft von Facebook, hat bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung einer Welt der Virtual-Reality-Technologie gemacht und Milliarden von Dollar in ihre zunehmend verleumdete „Metaverse“-Plattform investiert – aber wenn das noch ein weiter Weg ist, bevor sie ihr volles Potenzial ausschöpft Nutzerbasis scheinen Zuckerberg und Meta zuversichtlich zu sein, dass die virtuelle Realität eine neue Grenze darstellen wird, wenn es darum geht, MMA zu sehen.

Die Partnerschaft zwischen Meta und der UFC wurde Anfang dieser Woche bekannt gegeben und kam, nachdem Zuckerberg und seine Frau Priscilla Chan an einer Kampfkarte in der Apex-Einrichtung der UFC außerhalb von Las Vegas teilgenommen hatten, nachdem UFC-Chef Dana White in den Tagen zuvor bekannt gegeben hatte, dass die Veranstaltung geschlossen wurde an Fans und Medien.

Die neue Technologie erlebte am Freitag ihr Proof-of-Concept-Debüt bei einer Kampfkarte der Legacy Fighting Alliance (LFA). LFA wird auf der digitalen Plattform Fight Pass der UFC ausgestrahlt.

Falls ihr euch gefragt habt, wie die LFA VR aussieht, das war gerade Yuma Horiuchis Finish #LFA144 pic.twitter.com/Xydi6I8SGL — Caposa (@Grabaka_Hitman) 15. Oktober 2022

So sieht es aus, wenn man den betritt "Arena" pic.twitter.com/u5Pct2FWsO — Caposa (@Grabaka_Hitman) 15. Oktober 2022

Okay, das war ziemlich krank. Spinning Back Kick KO von Muin Gafurov in VR #LFA144 pic.twitter.com/qfivsTlDuu — Caposa (@Grabaka_Hitman) 15. Oktober 2022

„Fans betreten eine immersive Umgebung in Meta Horizon Worlds, in der sie andere Fans in Echtzeit sehen und mit ihnen sprechen können, während sie beispiellose VR-Ansichten der aufregenden Action im LFA Octagon genießen, einschließlich Strikes, Takedowns, Grappling und mehr“, hieß es in einer Pressemitteilung vor der Veranstaltung.

„YBVR wird LFA 144 in VR180 produzieren, einem Virtual-Reality-Videoformat, das den Zuschauern ein 180-Grad-Panorama der Veranstaltung bietet.”

Und nach den Videos der Veranstaltung zu urteilen, die über soziale Medien herausgefiltert werden, könnte die neue Technologie etwas gewöhnungsbedürftig sein – aber sie könnte sicherlich etwas sein, das Kampffans aus der ganzen Welt vereinen und ihnen eine Perspektive aus der ersten Person vermitteln würde bei einigen der größten MMA-Events des Jahres gerne die besten Plätze im Haus haben.

Es wird erwartet, dass die Virtual-Reality-Technologie bei bevorstehenden UFC-Veranstaltungen eingeführt wird, obwohl weder die UFC noch Meta bisher Pläne dafür skizziert haben.