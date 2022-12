UFC-Star lehnt Angebot ab, Rivalen bei der Vorbereitung auf Makhachev-Titelkampf zu helfen — RT Sport News

Arman Tsarukyan sagt, er sei gebeten worden, den Australier Alexander Volkanovski bei seinen Vorbereitungen zu unterstützen

Der armenisch-russische UFC-Kämpfer Arman Tsarukyan sagte, er habe ein Angebot abgelehnt, Alexander Volkanovski bei der Vorbereitung auf seinen bevorstehenden Leichtgewichts-Titelkampf gegen Islam Makhachev zu helfen.

Der Federgewichts-Champion Volkanovski will sich einer kleinen Gruppe von UFC-Doppelchampions anschließen, wenn er im Februar beim Main Event bei UFC 284 auf heimischem Boden in Perth auf den amtierenden 155-Pfund-Titelverteidiger Makhachev trifft.

Laut Tsarukyan – einem Mann, der Makhachev 2019 in seinem Leichtgewichtskampf in St. Petersburg einem harten Test unterzogen hat – haben Vertreter von Volkanovski versucht, ihn als Sparringspartner für den Australier zu rekrutieren.

„Er hat versucht, mich mit seinem Trainingslager zu verbinden“ sagte Tsarukyan gegenüber Match TV. „Ich habe abgelehnt, weil es keinen Sinn hatte, ich habe verstanden, dass ich im Moment nicht aktiv trainiere. Ich habe nicht einmal nach den Bedingungen gefragt.“

Tsarukyan, 26, sagte, er sei von seinem Manager und einem anderen Freund wegen einer möglichen Verbindung mit Volkanovski kontaktiert worden, sowie von einem namenlosen Kontakt in den USA.

„Ich glaube nicht, dass es für mich sinnvoll ist, in seinem Lager zu sein, selbst wenn es finanzielle Vorteile gibt. Wenn ich vorbereitet wäre, wenn ich wüsste, dass ich als Ersatz nach Australien gehen würde [for the fight]dann würde ich höchstwahrscheinlich gehen.

„Aber ich hatte dieses Jahr Urlaub geplant, ich war 8 oder 9 Monate nicht zu Hause.“









Tsarukyan kann seit seinem UFC-Debüt gegen Makhachev im Jahr 2019 einen 6: 2-Rekord vorweisen, und einige beeindruckende Leistungen haben ihn zu einem potenziellen zukünftigen Anwärter auf den Titel im Leichtgewicht gemacht.

Tsarukyan war zuletzt im Dezember im Einsatz, als er einen einstimmigen Entscheidungssieg über den Russen Damir Ismagulov errang – was ihm die erste Niederlage in 20 Kämpfen bescherte.

Tsarukyan findet sich auf Platz neun der 155-Pfund-Rangliste der UFC wieder, während Volkanovski darauf abzielt, den Mann an der Spitze der Liste – Makhachev – zu stürzen.

Volkanovski, 34, wurde aufgefordert, aufzusteigen, nachdem er die Rangliste im Federgewicht mit eiserner Faust beherrscht hatte.

Der aktuelle Pfund-für-Pfund-König der UFC ist seit seinem Eintritt in den Aufstieg in 12 Kämpfen ungeschlagen – und in seinen letzten 22 insgesamt.

Makhachev wird sich derweil auf feindliches Territorium wagen, um seinen Titel erstmals zu verteidigen, indem er im Oktober den Brasilianer Charles Oliveira bei UFC 280 in Abu Dhabi schickte.













Der Dagestani hat eine Siegesserie von 11 Kämpfen hinter sich und wurde von Mentor und Freund Khabib Nurmagomedov unterstützt, um eine neue Ära der Dominanz in der Division einzuläuten.

Tsarukyan sagte, er sehe den Kampf zugunsten von Makhachev, warnte aber davor, dass der Australier eine Bedrohung darstellen könnte, wenn er es schaffe, den Kampf auf den Beinen zu halten und Makhachevs gepriesenes Bodenspiel zu vermeiden.

„[Volkanovski] verteidigte die [featherweight] Titel so oft, er ist erfahren, kraftvoll auf den Beinen. Er kann nicht abgeschrieben werden, aus irgendeinem Grund wird er von den Leuten stark unterschätzt.“ sagte Zarukjan.

„Ich würde es mit 40/60 bewerten. Vierzig für Volkanovski und 60 für den Islam.“













Volkanovski behauptete kürzlich bei einem Podcast-Auftritt mit dem ehemaligen UFC-Mittelgewichts-Champion Michael Bisping, dass er die Chance dazu genießen würde „Mitnahme“ Makhachev – der seinen Ruf und den des Mannes in seiner Ecke, Khabib, kennt.

„Die Herausforderung, der Gegner, den ich habe, das reizt mich mehr. Sich für diesen Champ-Champion zu entscheiden und jemanden wie Islam auszuschalten, ist wirklich das, woran sich die Leute erinnern werden.“ sagte der Australier.

„Viele Leute denken, dass er im Moment nicht aufzuhalten ist, aber ich werde Ihnen zeigen, dass er aufzuhalten ist, und ich kann es kaum erwarten, rauszugehen und mein Ding zu machen.“

Als Antwort darauf hat Makhachev geschworen, dass sein Gegner es tun wird „Panik“ innerhalb von 15 Sekunden, nachdem er zu Boden gebracht wurde.