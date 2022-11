UFC-Star am New Yorker Flughafen festgenommen — RT Sport News

Berichten zufolge wurde der UFC-Kämpfer Israel Adesanya am Mittwoch am New Yorker JFK-Flughafen wegen Besitzes von Schlagringen festgenommen. Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage, nachdem Adesanya seinen Titel im Mittelgewicht bei einem Main Event-Wettbewerb bei UFC 281 im Madison Square Garden an Alex Pereira verloren hatte.

Die US-Nachrichtenagentur TMZ berichtete, dass Adesanya kurz vor 14 Uhr Ortszeit von der Polizeibehörde der Hafenbehörde in der Nähe des Terminals von American Airlines festgenommen wurde.

Der Kämpfer, der in Nigeria geboren wurde, aber seit seiner Kindheit in Neuseeland lebt, wurde laut TMZ angeblich mit der Waffe gefunden, obwohl unklar ist, wo sie aufbewahrt wurde.

Schlagringe sind im Bundesstaat New York illegal und werden als Vergehen der Klasse A aufgeführt, was möglicherweise eine Gefängnisstrafe und eine Geldstrafe bedeutet.









In einer anschließenden Erklärung sagte der Manager von Adesanya, dass das Problem bereits gelöst worden sei und dass sein Mandant seine Reise fortgesetzt habe.

„Israel wurde von einem Fan ein Geschenk überreicht, das er in sein Gepäck legte.“ sagte Tim Simpson im Namen des Kämpfers.

„Als Israel am Flughafen markiert wurde, entsorgte es den Gegenstand schnell und kooperierte mit den Behörden. Er hat dem entsprochen, damit wurde die Angelegenheit eingestellt und er befindet sich auf dem Heimweg.“

Der 33-jährige Adesanya erlitt gerade die zweite Niederlage seiner professionellen MMA-Karriere, als er am Samstagabend in der fünften Runde seines Wettbewerbs mit Pereira gestoppt wurde.

Der Kampf verlängerte eine Rivalität zwischen den beiden, die aus ihren Kickbox-Tagen stammt, in denen der Brasilianer auch zweimal „The Last Stylebender“ besiegte.

Adesanya stellte die TKO-Unterbrechung am Samstag durch Schiedsrichter Marc Goddard als zu früh in Frage, während UFC-Präsident Dana White bereits angedeutet hat, dass ein sofortiger Rückkampf mit Pereira in Sicht ist.