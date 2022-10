UFC-Legende Georges St-Pierre ist dank wahnsinniger Trainingseinheiten im Alter von 41 Jahren immer noch in großartiger Form, und Jake Paul gegen Anderson Silva, Co-Moderator, kann immer noch kämpfen

Wenn Sie dachten, Sie hätten Georges St-Pierre beim Wiegen von Jake Paul und Anderson Silva gesehen, haben Sie Ihre Augen nicht getäuscht.

Der UFC Hall of Famer, 41, ist Co-Moderator des Showtime-Events am Samstagabend und er sieht immer noch so aus, als könnte er es mit den Besten aufnehmen.

Getty St-Pierre, Mitte, ist Co-Moderator beim Boxkampf von Jake Paul und Anderson Silva

IG: @georgesstpierre GSP ist seit dem Gewinn des UFC-Titels im Mittelgewicht im Jahr 2017 nicht mehr auf höchstem Niveau angetreten, trainiert aber immer noch wie ein Champion

Er hat seit 2017 nicht mehr an Wettkämpfen teilgenommen, ist aber immer noch offen für Kämpfe, auch wenn es nicht auf dem Niveau ist, das ihn zum Star gemacht hat, und hat gezeigt, dass er jetzt ein Free Agent ist, nachdem sein UFC-Vertrag ausgelaufen ist.

Nachdem GSP zwischen 2006 und 2013 sieben Jahre lang den Titel im Weltergewicht gehalten und 2017 den Gürtel im Mittelgewicht gewonnen hatte, gilt GSP zu Recht als einer der größten, die jemals in den Ring gestiegen sind.

„Ich kann machen, was ich will. Aber meine Tage, an denen ich beweisen wollte, dass ich der stärkste Typ der Welt bin, sind vorbei, verstehst du, was ich meine?

„Mein Herz ist nicht mehr da, um das zu tun. Ich genieße es einfach, als Promoter hier zu sein. Ich bin gesund, was das Wichtigste ist, wohlhabend und ich muss es nicht tun, ich tue es, weil ich es liebe.“

GSP sagt, was auch immer er tut, er wird sich den Arsch abtrainieren und wenn man ihn jetzt ansieht, kann man es glauben.

Ein Blick auf seine Social-Media-Kanäle zeigt, dass er jemand ist, der mit dem Training nicht aufgehört hat.

ENDLICH Jake Paul vs. Anderson Silva LIVE: UK-Startzeit, Undercard und wie man dem Kampf folgt

seltsam Jake Paul und Anderson Silva hocken sich während eines bizarren letzten Duells mit der UFC-Legende GSP in die Hocke

Mannschaft Joshua ist mit Clarke im Fitnessstudio und sieht, wie er Chisora ​​für den Fury-Kampf ermutigt

BEEINDRUCKEND Bemerkenswerter Moment Loma schrie in der Ecke des Gegners, um den Kampf zu beenden, aber sie weigerten sich

GESCHICHTE Lomachenko verlor seinen zweiten Profikampf gegen einen Mann, der in seiner Freizeit für Uber fuhr

Ungewöhnlich Askren enthüllt einen bizarren Vertrag, den Paul ihn vor dem Boxkampf unterschreiben wollte







Getty Images – Getty GSP war berühmt für seine unglaubliche Athletik und seinen Kampf-IQ

Getty Images – Getty GSP gilt als einer der größten Weltergewichtler aller Zeiten, während er in seinem letzten UFC-Kampf die Krone im Mittelgewicht gewann

IG: @georgesstpierre Seine Home-Workout-Übungen teilt er immer auf Instagram

IG: @georgesstpierre Und zeigt seine unglaubliche Bein- und Rumpfstärke, um einen sogenannten Nordic Curl auszuführen

Er wird normalerweise gesehen, wie er für seine Basis-Bar-Übungen wirbt, die zu Hause durchgeführt werden können, und Fans Tipps gibt, wie man fit bleibt, wenn man älter wird.

Er ist auch einer von vielen Athleten, die beim sogenannten Nordic Hamstring Curl gesehen wurden, bei dem Sie Ihren Oberkörper aus einer knienden Position auf den Boden senken und sich dann wieder hochziehen müssen, ohne Ihre Hände zu benutzen.

Während des Lockdowns postete er auch regelmäßig Liegestützübungen.

Auf dem Höhepunkt seines UFC-Ruhms verzeichnete er eine Siegesserie von 13 Kämpfen, nur drei hinter Silvas Rekord, während er 90 Takedowns – mehr als jeder andere – auf seinem Konto hat.

Nach 13 Titelkampfsiegen machte er eine vierjährige Pause vom Wettbewerb in der UFC und kehrte 2017 zurück, um gegen Michael Bisping um den Mittelgewichtsgürtel anzutreten, und räumte ihn dann.