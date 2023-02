Conor McGregor heeft de draak gestoken met de aanhoudende opschudding over het feit dat hij zogenaamd verschillende deelnemers uit The Ultimate Fighter heeft verwijderd.

‘Notorious’ arriveerde donderdag in Las Vegas en begon meteen met het opnemen van scènes voor het 31e seizoen van de MMA realityshow naast zijn volgende tegenstander, Michael Chandler.

@UltimateFighter – Twitter Conor McGregor arriveerde donderdag in Las Vegas en begon met filmen voor The Ultimate Fighter

UFC-middengewichtvechter Chris Curtis beweerde al snel dat McGregor drie concurrenten van de show had geschopt en vervangen door zijn teamgenoten.

De 34-jarige hield aanvankelijk vol dat hij niemand van TUF 31 liet verwijderen om plaats te maken voor zijn teamgenoten.

McGregor schreef in een sindsdien verwijderde tweet: “Niet waar. Ik ken maar 1 man in deze show en hij heeft zich ervoor aangemeld. En hij is nu, na vandaag, klaar om te vechten tegen het nummer 1 zaadje!

“Ik heb niets gevraagd of gevraagd! En ik heb zeker geen mensen laten verwijderen. Ik probeer gewoon zelf weer in de mix te komen, dus rot op.

Een paar dagen later uploadde McGregor een foto van achter de schermen naar zijn Instagram.

Hij onderschreef het met de hilarisch harde toespraak van Homer Simpson toen hij verschillende spelers uit Springfield’s pee-wee football-team ontsloeg.

@thenotoriousmma – instagram Notorious onderschreef deze foto met een beroemd citaat van Homer Simpson

@thenotoriousmma – instagram Hij wordt ervan beschuldigd TUF 31-deelnemers te schrappen en te vervangen door zijn teamgenoten

UFC-schema 2023: elk aankomend gevecht – Jones vs Gane bij UFC 285 en Edwards vs Usman Conor McGregor had een inzinking toen ‘b****’-vechter zijn advies negeerde tijdens de eerste TUF-stint Daniel Cormier reageert nadat Jon Jones beef probeert te beëindigen met UFC 285-uitnodiging Conor McGregor beschuldigd van het vervangen van The Ultimate Fighter-deelnemers door teamgenoten Helwani denkt dat de manager van Makhachev zichzelf beschuldigde met een verwijderde tweet over IV-gebruik Alles wat je moet weten over UFC 286 terwijl Edwards de titel verdedigt tegen Usman in Londen





Hij schreef: “Goede praktijk, team! Oké, het is tijd voor het gemakkelijkste deel van het werk van elke coach.. de bezuinigingen.

‘Nu, hoewel ik niet iedereen kon knippen die ik wilde, heb ik veel van jullie geknipt. Wendell wordt afgesneden. Rudy wordt gesneden. Janey, je bent weg. Stephen, ik hou van je drukte. Daarom was het zo moeilijk om je te snijden.

“Gefeliciteerd! De rest heeft het team gemaakt! Behalve jij, jij en jij.

“De ultieme vechter, Las Vegas. 2023.”

Niet iedereen begreep dat McGregor verwees naar The Simpsons en zijn Instagram-opmerkingen werden overspoeld met mensen die dachten dat hij nu toegaf waarvan Curtis hem onlangs had beschuldigd.

Fans van de langlopende show pikten het citaat echter snel op en een video van Homer’s beroemde toespraak begon viraal te gaan op sociale media.

De UFC moet de officiële line-up voor de nieuwste Ultimate Fighter-serie nog bevestigen en het is momenteel onduidelijk hoeveel teamgenoten van McGregor daadwerkelijk bij de show betrokken zullen zijn.