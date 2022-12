UFC 286 wird in Großbritannien stattfinden, aber Dana White entscheidet sich gegen die Stadionshow, nachdem sie Bedenken hinsichtlich des britischen Wetters geäußert hat

Die UFC kehrt für eine dritte Veranstaltung innerhalb von 12 Monaten nach Großbritannien zurück.

Am Mittwoch kündigte der führende MMA-Aufsteiger seine Rückkehr nach London für Samstag, den 18. März, für sein zweites nummeriertes Event in Großbritannien an, nachdem Michael Bisping vor sechs Jahren bei UFC 204 in Manchester den Titel im Mittelgewicht verteidigt hatte.

UFC UFC 286 findet am 18. März in der Londoner O2 Arena statt

UFC 286 findet in der O2 Arena statt, in der 2022 zwei UFC-Blockbuster-Events stattfanden, die aber als zu klein galt, um eine Pay-per-View-Show zu beherbergen.

Dana White diskutierte öffentlich über die Durchführung einer Veranstaltung in einem britischen Stadion, entschied sich jedoch letztendlich dagegen, nachdem er zuvor zugegeben hatte, dass er sich Sorgen um unser notorisch schlechtes Wetter machte.

„Jeder weiß, wie sehr ich unsere Fans in Großbritannien liebe“, sagte der UFC-Chef in einer Pressemitteilung.

„Wir hatten 2022 zwei unglaubliche Shows in London, und dieses Mal bringen wir einen Weltmeistertitelkampf mit der größten und schlimmsten Karte, die wir am 18. März im The O2 zusammenstellen konnten.“

„Die britische MMA-Szene explodiert gerade vor Talenten und ich kann es kaum erwarten, euch zu zeigen, was wir nächstes Jahr für euch auf Lager haben.“

Bisher wurden noch keine Kämpfe für die Karte offiziell angekündigt, aber der WM-Kampf, auf den sich White bezieht, ist vermutlich ein Trilogie-Kampf zwischen Leon Edwards und Kamaru Usman.

getty Tom Aspinall beeindruckte im März in seinem Headliner-Slot bei UFC London

Getty Pimblett und McCann stahlen im Juli allen die Show bei UFC London

Bösewicht Pimblett vs. Gordon LIVE: UK-Startzeit, Kampfkarte und wie man den UFC 282-Kampf verfolgt

wund Dustin Poirier zeigt das düstere Ergebnis einer Fußinfektion, während Conor McGregor graben will

gemischt McGregor schlägt Diaz Geschäfte vor, nachdem er Poirier im Krankenhaus eine Morddrohung geschickt hat

Koalition Dana White freundet sich mit Paddy Pimblett wegen der gemeinsamen Abneigung gegen den MMA-Journalisten an

Freunde Till spricht über das Sparring mit Vettori nach einem abgesagten Kampf, Entenansprüche und gemeine Memes

grausam McGregor rät Poirier, den infizierten Fuß „abzuhacken“ und „für Halloween aufzubewahren“







„Rocky“ wurde Anfang dieses Jahres nur der zweite britische UFC-Champion, als er Usman besiegte, der ihn zuvor bei seinem ersten Kampf vor sieben Jahren durch Entscheidung besiegt hatte.

Edwards wird höchstwahrscheinlich von einer Reihe seiner Landsleute wie Darren Till und Paddy Pimblett unterstützt, die an diesem Wochenende bei UFC 282 kämpfen.

Molly McCann, Arnold Allen und Tom Aspinall sind nur einige der anderen großen Namen, die ebenfalls um einen Platz auf einer vielversprechenden historischen Karte kämpfen werden.

UFC 286-Tickets gehen am Freitag, den 27. Januar, um 10:00 Uhr GMT über AXS und Ticketmaster in den Verkauf.

Fight Club-Mitglieder können am Mittwoch, den 25. Januar um 10:00 Uhr GMT frühzeitig Tickets kaufen, während diejenigen, die frühzeitig ihr Interesse an dieser Veranstaltung bekundet haben, am Donnerstag, dem 26. Januar um 10:00 Uhr vorrangigen Zugang erhalten.