Leon Edwards behield zijn weltergewichttitel toen hij uitdager Kamaru Usman versloeg bij UFC 286 bij meerderheidsbesluit om zijn ongeslagen streak uit te breiden naar 12 in zijn eerste verdediging van de titel.

Juryleden scoorden het trilogiegevecht in de O2 Arena in Londen met 48-46, 48-46, 47-47 in het voordeel van de Brit, die de schonere slagen toebracht toen hun derde gevecht het hele duel ging.

“Ik wist dat ik naar buiten kon gaan om zijn foto’s te maken”, zei Edwards. “Zelfs toen hij onder druk stond, gebeurde er niet veel.”

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler Hoor van UFC kampioen weltergewicht Edwards en Dana White na UFC 286



Dit was hun derde ontmoeting, meer dan zeven jaar na het eerste gevecht dat door Usman werd gewonnen.

Edwards maakte een bemoedigende start en maakte in de openingsronde contact met twee zware lichaamstrappen. De grotere snelheid van de 31-jarige bracht Usman van streek, maar de uitdager haalde Edwards kort neer in de tweede ronde voordat beide vechters enkele zware klappen uitdeelden.

Usman worstelde Edwards vroeg in de derde weer op de grond en de laatste kreeg een punt voor het grijpen van het hek, waardoor velen dachten dat de punten gelijk waren met 28-28 op weg naar de vierde ronde.

Afbeelding:

Edwards viert zijn overwinning





Een soortgelijk patroon ontvouwde zich in de vierde, die net zo krap was, waarbij Edwards afstand probeerde te houden terwijl Usman dichtbij probeerde te komen.

Edwards ontweek nog twee takedown-pogingen in de laatste ronde en betrapte Usman met een uppercut, maar kreeg een klap op het lichaam toen zijn titelverdediging tot het uiterste ging.

Edwards had Usman’s lange regeerperiode als kampioen beëindigd met een trap op het hoofd en de nek van de Nigeriaan in de vijfde ronde in Salt Lake City in augustus bij UFC 278.

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler



Usman zegt dat hij nog niet klaar is en Edwards weer zal zien



“Ik denk dat ik genoeg heb gedaan om het gevecht te winnen”, vertelde de 35-jarige Usman BT Sport na de nederlaag. “Ik ben niet klaar.”

Hij toonde ook sportiviteit toen hij sprak over de overwinning van Edwards: “Ik wist dat het een spannend gevecht was. Geweldig spelplan. Ik heb het altijd vanaf het begin gezegd, ik wist dat ik Leon weer zou zien en ik ben nog niet klaar. Ik zal hem weer zien.

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler



Edwards vierde zijn overwinning op Usman bij UFC 268 met acteur Tom Holland



‘Ik heb hem altijd rekwisieten gegeven voor alles wat hij heeft kunnen bereiken. Hij is net als ik. Het zit hem in het bloed. Veel respect, London. Je hebt een groot kampioen en een geweldige kerel.’