UFC 282-Datum: UK-Startzeit, vollständige Kampfkarte, Live-Stream und wie Sie folgen können

Jiri Prochazka wird seinen UFC-Titel im Halbschwergewicht im Schlagzeilenkampf bei UFC 282 gegen den Mann verteidigen, von dem er ihn gewonnen hat, Glover Teixeira.

‚The Czech Samurai‘ übergab den 43-Jährigen mit nur noch 30 Sekunden Vorsprung bei ihrem ersten Aufeinandertreffen im Sommer denkwürdig.

getty Jiri Prochazka eroberte das Halbschwergewicht bei UFC 275

Prochazka war auf dem Weg in die letzte Runde vor seiner dramatischen späten Rallye, um den Gürtel bei UFC 275 im Juni zu gewinnen, auf den Scorekarten.

Teixeira wird nun eine sofortige Gelegenheit bekommen, seine Meisterschaft zurückzugewinnen, nachdem seine Siegesserie im sechsten Kampf in seiner ersten Titelverteidigung seit dem Sieg über Jan Blachowicz im letzten Herbst beendet wurde.

An anderer Stelle hatte Jon Jones Gerüchte entfacht, dass sein Comeback-Kampf gegen Stipe Miocic bei UFC 282 stattfinden könnte.

Aber Dana White hat inzwischen verraten, dass „Bones“ nicht vor 2023 zurückkommen wird.

Prochazka vs Teixeira 2: Datum und wie es weitergeht

UFC 282 soll am stattfinden Samstag, 10. Dezember und findet in der T-Mobile Arena in Las Vegas statt.

Die Prelim-Action beginnt für britische Fans um 23:00 Uhr, die Hauptkarte beginnt am Sonntagmorgen um 1:00 Uhr. Prochazka gegen Teixeira kann dann gegen 4 Uhr morgens erwartet werden.

Die Aktion wird auf BT Sport gezeigt, deren Berichterstattung ab 1 Uhr morgens beginnt. Ausführliche Informationen zum Verfolgen der Aktion folgen in Kürze.

getty Prochazka wird bei UFC 282 gegen Teixeira antreten

Prochazka vs Teixeira 2: Kampfkarte

Änderungen vorbehalten

Hauptkarte

HAUPTEREIGNIS: Jiri Prochazka (c) gegen Glover Teixeira – für die UFC-Meisterschaft im Halbschwergewicht

Jan Blachowicz gegen Magomed Ankalaev

Paddy Pimblett gegen Jared Gordon

Robbie Lawler gegen Santiago Ponzinibbio

Bryce Mitchell gegen Ilia Topuria

Vorläufige Karte

Raul Rosas Jr gegen Jay Perrin

Philipe Lins gegen Ovince Saint-Preux

Darren Till gegen Dricus Du Plessis

Jairzinho Rozenstruik gegen Chris Daukaus

Frühe vorläufige Karte

Edmen Shahbazyan gegen Dalcha Lungiambula

Billy Quarantillo gegen Alexander Hernandez

TJ Brown gegen Erik Silva

Chris Curtis gegen Joaquin Buckley

Ronnie Lawrence gegen Cameron Saaiman

Daniel da Silva gegen Vinicius Salvador

Getty Pimblett steht seit seinem Beitritt zur UFC mit 3:0

Prochazka gegen Teixeira 2: Was wurde gesagt?

Prochazka hat kürzlich Gespräche über ein Aufeinandertreffen mit Israel Adesanya abgeschossen, das die Idee in Umlauf brachte, eine Division vor UFC 281 aufzusteigen.

Er sagte: „Ich interessiere mich nicht für diesen Kampf, weil wir das gleiche Management und die Leute um uns herum teilen [us].

„Aber ich respektiere ihn.“