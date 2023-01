UEFA und FIFA können die Gerichtsregeln der European Super League nicht blockieren

Die Organisatoren der European Super League (ESL) haben am Dienstag in einem Gerichtssaal in Madrid einen bedeutenden Sieg errungen. A22, Veranstalter der Breakaway League, gewann eine Berufung, die zuvor gegen die FIFA und die UEFA eingereicht worden war.

Die Gerichtsurteile UEFA und FIFA können die ESL nicht bestrafen. FIFA und UEFA wollten ESL-Organisatoren für den Versuch, die Liga zu gründen, sanktionieren.

Gericht nennt FIFA- und UEFA-Beschwerden gegen Super League naiv, fadenscheinig

CBS-Sport‚ Ben Jacobs enthüllte offizielle Gerichtsdokumente bezüglich der Entscheidung. „Zu behaupten, dass außerhalb des UEFA- und FIFA-Ökosystems ein unabhängiger professioneller Fußballwettbewerb frei geschaffen werden könnte, der mit ihrem konkurrieren könnte, frei von ihrer Einmischung. Das zeugt von äußerster Naivität“, heißt es in der Erklärung.

„Weil die Beklagten über eine so starke Marktmacht verfügen, dass sie aufgrund ihrer Monopolstellung in der Lage sind, einzuschüchtern, wie sie es durch öffentliche Äußerungen getan haben, wie sie diesen Rechtsstreit begründet haben.“

„Die Initiative des Unternehmers, der in den Wettbewerb treten will, wird vom Monopolisten angegriffen, der das nicht will und mit Macht behindert. Eine mögliche Rechtfertigung des Verhaltens von FIFA und UEFA als Versuch, das europäische Sportmodell zu schützen, ist prima facie eine fadenscheinige Ausrede.“

Die Entscheidung fällt sechs Wochen, nachdem FIFA und UEFA in dieser Angelegenheit Unterstützung vom Europäischen Gerichtshof erhalten haben. Athanasios Rantos bestand darauf, dass das Gericht mit den beiden Leitungsgremien des Sports zusammenarbeitet, um die Gründung von ESL zu blockieren. Rantos behauptete, dass die ESL-Organisatoren sich an die FIFA/UEFA-Regeln bezüglich einer abtrünnigen Liga halten sollten.

Die Organisatoren streben die Rückkehr der ESL im Jahr 2024 an

Trotzdem könnte die ESL durchaus wieder auf Kurs sein. A22-Geschäftsführer Bernd Reichart hat immer behauptet, dass sich die Liga in den kommenden Jahren erholen werde. Dies galt auch nach der Entscheidung von Rantos im letzten Monat. „Es ist wichtig, die rechtlichen Zusammenhänge zu erläutern. Die Super League ist nicht tot, überhaupt nicht, sie ist sehr lebendig“, verkündete Reichart kürzlich.

„Wir haben uns mit mehr als 30 Klubs in mehr als 10 Ländern in Europa getroffen, die unsere Diagnose der Probleme des Fußballs teilen und glauben, dass grundlegende Reformen bei den Wettbewerben und ein angemessenes System des finanziellen Fairplays erforderlich sind.“

Reichart und der Rest der ESL-Organisatoren haben vorläufig geplant, die Liga bis 2024 wieder einzuführen. Bisher sind nur Barcelona, ​​Juventus und Real Madrid fest in den Plänen. Andere Clubs könnten sich jedoch dem riesigen Trio anschließen. Ursprünglich zeigten 12 Teams Interesse an der Gründung der ESL im Jahr 2021. Die Organisatoren würden eine vollständige Liga mit 20 Vereinen bevorzugen, um den Wettbewerb abzurunden.

FOTO: NurPhoto