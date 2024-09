Voor de voetballer van de Bodö/Glimt eine kuriose moet rekening worden gehouden met een Europese regeling. Situatie: U moet een enkele busdienst vrijgeven.

De „grote“ Fußball treibt bisweilen is dezelfde Blüten, das hat nun auch de „kleine“ Noorse Fußball-Meister Bodö/Glimt erahren. Die professionals uit de Scandinavische landen zijn benieuwd naar wie alle andere kickers in de Europa League in de Teambus genieten van hun thuiswedstrijden – en staan ​​nu op 220 meter afstand.

Gibts nichtje? Gibt’s maar! En dat is het verhaal van de wedstrijd in de League-run tussen FC Porto (3:2) en vervolgens: De speler van de Frankfurter Leihgabe Jens Petter Hauge zal om 17.05 uur aanwezig zijn vóór de vergadering van het Regionaal Management – ​​​​de rondreis met dezelfde auto en andere kamers zu Fuß. Precies een minuut later, om 17:06 uur, bij de bushalte bij het Aspmyra Stadion.

Warum van alle Zirkus? „Als de UEFA dat doet, gaan we samenwerken. Deshalb machen wir das so“, aldus teammanager Truls Bjerke van het Noorse Rundfunk NRK. Wie in de EM of in de Champions League woont, krijgt informatie over de tv-uitzendingen met voetbal, die in de bus komen.

De Kicker zorgt voor zichzelf. „Het is waar dat de gemeenschap gezond is, daarom zullen we elkaar ontmoeten. Dat met de bus een bisschen albern is, dus we zullen de komende 30 weken een bisschen gemütlich blijven hebben“, aldus Verteidiger Villads Nielsen. Linksaußen Hauge ergänzte: „Uns wurde mitgeteilt, zo is het nu, ook hebben we weinig meer energie.“ Is dit niet iets? ‚Ja, nu moet het stoppen.‘