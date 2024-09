Aktuell is de Champions League en het enige internationale UEFA-Klubwettbewerb voor vrouwen.Afbeelding: IMAGO-afbeeldingen / Pressinphoto

Op de Platz speel je alle voetbal, door nun mannen, vrouwen of kinderen. Drumherum is een heel kleine zaak, maar het thema gaat over de grote gezondheid van zowel mannen als vrouwen.

„Het is oneerlijk“, aldus de Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann kürzlich in een gesprek met de Italiaanse Zeitung „La Repubblica“. Ihr Freund, Douglas Luiz, is de prof van Juventus, die voor Juventus Turijn staat: „Wir machen dichte Job, aber er merit hunderttausendmal mehr as ich.“

Duitse seltener Gesprächsthema, obwohl es für die Spielerinnen durchhaus in Ärgernis darstellt, ist die Tatsache, dat is de UEFA met de Women’s Champions League nu de Europese competitie voor de vrouwen eraan komt. Zum Vergleich: De mannen hebben zowel in de Champions League, de Europa League als in de Conference League door Turniere gespeeld.

Internationale Spelen voor alle Professionals hebben een spannende ervaring, alle manieren waarop ze succesvol kunnen zijn zijn ook mogelijk. En meer internationale competities, maar ook meer internationale teamplay-uitdagingen. Genau das ist in Zukunft auch bei den Frauen herinnerd.

De UEFA maakt zich geen zorgen meer over de nieuwe wettbewerb der vrouwen

Als je het afgelopen jaar fan bent van de UEFA, zul je de Women’s Champions League zeker kunnen zien vanaf de start van het seizoen 2025/26 en het volgende natte seizoen. Nadine Keßler, een voormalige Duitse nationale speelster en een groot professioneel directeur van de Europese voetbalbond, sprak over „Meilenstein in der Professionalisierung“.

Nadine Keßler (l.), hier op de pagina van UEFA-voorzitter Aleksander Čeferin, is geschäftsführende directeur bij het Frauenfußball.Bild: IMAGO-afbeeldingen / Sportpersfoto

Eines aber field damals schon auf: Dieser neue Wettbewerb hat noch keinen Namen. Selbst nieuwe Monate später noch nicht. Voordat ik vrijkwam voor de nieuwe CL-Saison-stattfand, begon Keßler de vereinsvertreter te gebruiken: er kwam een ​​nieuwe wettbewerb over.

„Als je begeleid wordt, is het een kwestie van bisschen peinlich: we hebben nog steeds goede namen voor de wettelijke eisen“, dat is de functie van één.

Fans zijn tevreden met de namen van de wettelijke vereisten

Profiteer van deze mogelijkheid voor uw eigen buitenactiviteiten: „Schickt heeft een aantal ideeën gekregen voor alle UEFA-Accounts.“ Nu ben ik persoonlijk een solle man, maar bitte nichts schicken. „Social Media en ik – dat is een andere geschiedenis“, is duidelijk en grappig.

Ik hoop Keßler te mogen verwelkomen met Fatmire Alushi en te genieten van nog meer nationale optredens op het podium. Beiden houden samen van de Potsdam Turbine, maar ook van het Duitse nationale team.

De twee Duitse Teilnehmern werden opgelost in de Folge durchausfull Gruppen zu: De VfL Wolfsburg komt uit in Gruppe A bij Olympique Lyon, waar Roma ook Galatasaray tegenkomt. FC Bayern is in groep C betrokken bij Arsenal, Juventus en Valerenga zu tun.