UEFA Champions League: Lernen Sie Otto Addo kennen, den Trainer, der für einige der besten jungen Fußballer Europas verantwortlich ist

Viele Fußballer sind sich ihrer Berufung nicht sicher, sobald sie ihre Fußballschuhe an den Nagel gehängt haben, und Otto Addo war nicht anders.

Der deutschstämmige ghanaische Nationalspieler hatte in Deutschland eine glänzende Karriere hinter sich, der Höhepunkt war die Saison 2001/02, als er mit Borussia Dortmund den Meistertitel gewann.

Addo, der Ghana bei der Weltmeisterschaft 2006 vertrat und jetzt Cheftrainer des Landes bei Katar 2022 ist, beendete seine Karriere schließlich bei seinem Heimatverein Hamburg und bekam dort ein Gefühl dafür, wie das Leben nach dem Spielen aussehen könnte.

Nachdem er 2007 unterschrieben hatte, spielte Addo abwechselnd für die erste Mannschaft und die zweite Mannschaft, wo er begann, die jungen Talente des Vereins zu trainieren und zu betreuen.

Es war eine Rolle, die ihm Spaß machte, bis ihn sein problematisches Knie, an dem er sich im Laufe seiner Karriere drei schwere Verletzungen zugezogen hatte, schließlich zwang, sich zurückzuziehen.

„Ich fing an zu denken: ‚Okay, was kann ich jetzt tun?’“, sagt Addo gegenüber CNN aus dem Trainingszentrum von Borussia Dortmund, wo er jetzt Co-Trainer der ersten Mannschaft ist.

„Also bin ich etwa zwei oder drei Monate ins Scouting gegangen, um zu sehen, ob es mir gefallen würde, weil ich mir sicher war, dass ich etwas mit Fußball machen wollte – da war ich mir sehr, sehr sicher – aber ich wusste nicht, in welcher Abteilung gehen.

„Das Scouting war okay“, erinnert er sich etwas lustlos. „Weißt du, allein zu reisen und alleine Spiele anzuschauen war etwas ganz anderes und ich bin ein Typ, der gerne unter Leuten ist.

„Dann kam die Chance, in die U19 einzusteigen [at Hamburg] und sie fragten mich, ob ich als Assistent mitmachen und helfen könnte.

„Ich bin eingestiegen und es hat mir gefallen. Ich arbeite gerne mit jungen Spielern und mit Menschen. Es war eine gute Erfahrung und ich sagte: ‚OK … ich will das für den Rest meines Lebens machen.’“

Addo wurde bald Cheftrainer der Hamburger U19, wurde aber vom FC Nordsjaelland nach Dänemark gelockt, um Trainer für ein aufregendes neues Projekt zu werden.

Der Verein gehört Ghanas Right to Dream Academy und bietet einigen der größten Talente Afrikas wohl einen der besten Wege in den europäischen Fußball.

Mit seinem Verständnis sowohl der deutschen als auch der ghanaischen Kultur, sagt Addo, war er hauptsächlich damit beauftragt, den Jugendlichen zu helfen, sich an ihr neues Zuhause zu gewöhnen.

„Für mich war es perfekt“, sagt er.

Fußball kann ein harter Beruf sein, und das gilt doppelt für junge Spieler, insbesondere für diejenigen, die aus dem Ausland kommen.

Im Laufe seiner Karriere hatte Addo manchmal bemerkt, dass diese jungen Spieler beim Aufstieg von der Jugendmannschaft in die erste Mannschaft wie „nur eine Nummer“ behandelt werden konnten.

„Jedes Mal, wenn ein junger Spieler aufstieg, wurde er irgendwie verlassen und fühlte sich allein“, erinnert sich Addo. „Sie kamen zur ersten Mannschaft und waren nur eine Nummer, wie Nummer 23 oder 24. Niemand sprach mit ihnen. Es war eine ganz andere Erfahrung.“

Während seiner Zeit beim FC Nordsjaelland begann Addo zu verstehen, wie er der nächsten Generation von Fußballern am besten helfen konnte, und begann, sich eine neue Rolle zu erarbeiten.

Zusätzlich zu seinem Coaching und seinen Analysen auf dem Platz wurde Addo auch Mentor für die Jugendspieler des Vereins und unterstützte sie in ihrem Privatleben.

„Ich fing an, Dinge aufzuschreiben“, sagt er. „Zum Beispiel: ‚Wie könnte ich eine Rolle der Anleitung, des Helfens, des Trainers junger Spieler schaffen?‘ Ich sagte, es wäre gut, wenn es jemanden gäbe, der sich dem ersten Trupp anschließen könnte, nur um [let the kids] wissen, was der Trainer will, und sich auch etwas mehr Zeit nehmen, damit die jungen Spieler sich an seine Philosophie gewöhnen.“

An dieser Rolle, die „in wenigen Sätzen schwer zu erklären ist“, lacht er, hat sich Addo seitdem verfeinert, indem er seine Fähigkeiten zunächst vom FC Nordsjaelland zu Borussia Mönchengladbach brachte, bevor er 2019 zu Borussia Dortmund kam, wo er bis heute tätig ist.

Er erklärt, dass es drei Hauptsäulen gibt – individuelle Videoanalyse, in der er detailliertes Feedback zu jeder Trainingseinheit gibt; Transformation auf dem Platz, die den Spielern hilft, den Sprung von der Jugendmannschaft in die erste Mannschaft zu schaffen; und schließlich, aber vielleicht am wichtigsten, Führung außerhalb des Feldes.

„Mindestens ein- bis zweimal im Monat versuche ich, meine Nachwuchsgruppe zu treffen“, sagt er. „Die jungen Spieler der ersten Mannschaft und dann die besten drei oder vier Spieler der U23, U19 und U17.

„Manchmal treffen wir uns und essen etwas. Wir reden nur über persönliche Dinge, weißt du, wenn ich das Gefühl habe, dass ein Spieler ein Problem hat, versuche ich, ihn privat zu treffen. Ich bin immer für sie da, wenn sie reden wollen – und manche brauchen es mehr, manche weniger.

„Wir reden über alles: ihr Privatleben, denn ich bin mir wirklich sicher, je besser die Beziehungen sind, desto besser kann ich sie coachen und dann nehmen sie Kritik von mir nicht so übel. Sie sollten es als Hilfe annehmen. Ich bin sehr daran interessiert, eine gute Beziehung zwischen mir und den jungen Spielern aufzubauen.“

In Dortmund gehören zwei von Addos aktuellen Schülern zu den angesehensten Youngsters in Europa: Erling Haaland und Youssoufa Moukoko.

Während der 16-jährige Moukoko in seiner Entwicklung deutlich weiter zurückliegt und erst kürzlich den Schritt in die erste Mannschaft geschafft hat, erobert Haaland nun schon seit einigen Jahren den europäischen Fußball im Sturm.

Nach seinem Champions-League-Debüt im Jahr 2019 brauchte der norwegische Stürmer nur sieben Spiele, um 10 Tore zu erzielen – der schnellste Spieler, der je einen zweistelligen Wert in der Geschichte des Wettbewerbs erzielt hat. Er ist auch der erste Teenager, der in einer einzigen Champions-League-Saison 10 Tore erzielt hat.

Mit nur 20 Jahren ist Haaland zweifellos einer der besten Stürmer der Welt.

„Was ihn so besonders macht, ist seine Denkweise“, erklärt Addo. „Er hat eine gewisse Athletik, die er mitbringt; Er hat den Körper eines Sprinters, aber ich denke, das Wichtigste ist, wie er denkt. Sein Verstand.

„Er ist immer bereit, auf dem Platz mehr zu leisten als alle anderen, aber auch nach dem Training im Fitnessstudio. Er hat eine sehr, sehr gute Arbeitseinstellung, er hat eine gute Arbeitsmoral, er will immer punkten. Er ist nie zufrieden; Wenn er drei Tore erzielt, will er vier. Wenn er vier Punkte erzielt, will er fünf. Das ist also eine sehr gute Mentalität, um etwas aufzubauen.“

Es ist nicht nur die nächste Generation von Fußballern, die Addo leitet, sondern auch die nächste Generation von Trainern.

Addo ist einer der profiliertesten schwarzen Trainer in einem Sport, der weiterhin unter mangelnder Repräsentation auf höchstem Niveau leidet.

Auch wenn der Wandel langsam vonstatten gehen mag, sieht Addo viel Potenzial in der aktuellen Gruppe von Spielern, um eines Tages vom Spielfeld auf die Trainerbank zu wechseln.

„In Deutschland ist es meiner Meinung nach ein bisschen anders, weil wir nicht so viele schwarze ehemalige Spieler haben, die das haben [UEFA] pro-Lizenz“, erklärt er.

„Ich denke, es wird sich in Deutschland ändern … es sind die nächsten Generationen, wissen Sie, [David] Alaba Art von Spielern oder [Jerome] Boateng, wenn sie aufhören“, fügte Addo hinzu und bezog sich dabei auf die Starspieler von Bayern München.

„Es spielen jetzt viele schwarze Spieler, und ich denke, vielleicht in 10 Jahren, fünf Jahren, wenn sie aufhören, werden wir sehen, wie es hier ist. Es gibt viele junge Spieler, die mich anrufen, die versuchen, mit mir in Kontakt zu treten, und ich versuche, ihnen zu helfen und ihnen Ratschläge zu geben.

„Ich sehe schon, dass viele Trainer, eigentlich junge Trainer, egal welcher Hautfarbe, anrufen und auch um Hilfe oder Führung bitten. Ich denke, das wird sich in Deutschland ändern, vor allem in den nächsten fünf, zehn Jahren – da bin ich mir sicher.“

Während Addo vielleicht der erste war, der offiziell eine Rolle wie diese geschaffen hat, war er sicherlich nicht der letzte; Dortmund sagt, dass mehrere Vereine inzwischen nachgezogen und die gleiche Position aufgestellt haben.

Die einzigartige Einstellung des 45-Jährigen zur Spielerentwicklung hat ihn bereits zu einem der führenden Klubs Europas geführt, obwohl Addo sich noch nicht sicher ist, ob er eines Tages den Schritt in die Rolle eines Cheftrainers wagen möchte.

„Ich kann es nicht wirklich sagen“, sagt er. „Jetzt als Co-Trainer macht es mir Spaß – die Arbeit mit jungen Spielern ist wirklich, wirklich gut. Ich denke, es ist eine wichtige Rolle. Im Fußball darf man eigentlich nicht zu weit denken [ahead]. Man muss von Saison zu Saison schauen … und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das wirklich könnte“, sagt er bescheiden.

„Ich lerne Tag für Tag und im Moment bin ich glücklich mit der Rolle als Co-Trainer, aber auch mit der Rolle, junge Spieler, talentierte Spieler zu führen und ihnen zu helfen, erwachsen zu werden, Schritt zu halten in die Erwachsenen-Fußballszene einzutauchen und sie gerade in schwierigen Situationen zu begleiten.“