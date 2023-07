Thomas Bär fährt kaum Auto. Im Keller des Familienvaters stehen drei teure Fahrräder. Er lebt in einem städtischen Café-Latte-Viertel in Hannover, wo die Grünen bei der letzten Landtagswahl mit 32 Prozent an der Spitze standen. Ein klassischer grüner Wähler. Bär sympathisiert mit strengerer Klimapolitik, E-Mobilität, Umweltschutz. Doch dann kam diese Nachricht. Die Stadt will ganze Wohnblöcke für die Autos der „Anwohner“ sperren. Stattdessen sind Laubhütten und eine „Stille Disco“ geplant.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

„Kurze Frage“, sagt Bär. „Was ist mit dem Mist? Das nützt niemandem. Und es nervt sogar mich, der ich eigentlich nur mit dem Fahrrad fahre. Wir leben jetzt in der Stadt. Das ist übertrieben und wird dem Klima kein Jota helfen. Auch hier haben die Leute das getan.“ Ich hatte genug von diesem sinnlosen Kulturkrieg.“

Das politische Klima ist vergiftet

Das politische Klima ist vergiftet. Selbst im grünen Landesinneren liegen die Nerven blank. Der Kampf um die richtige Klimapolitik zermürbt die Wählerschaft. Sie befindet sich in einer bizarren Dichotomie: Einerseits ist sich eine große Mehrheit darüber im Klaren, dass „Weiter so wie bisher“ keine Option ist. Für den aktuellen Ressourcenhunger der Deutschen wären im globalen Maßstab 2,9 Erden nötig. Aber wir haben nur einen. Andererseits gibt die Politik der Berliner Ampel Millionen das Gefühl, sie seien Teenager, deren Eltern in ihre Zimmer stürmen, um die Musik leiser zu stellen. Nicht so, Sportfreunde! Es ist zu deinem Besten!

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Kapitalradar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergrundinformationen aus dem Regierungsviertel. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag.

Der Schauplatz, in dem Deutschland um seine Zukunft kämpft, ist acht Quadratmeter groß, zwei Meter hoch, kühl, feucht und dunkel. In der Ecke brummt eine Gasheizung. Hier unten, im Heizungskeller eines durchschnittlichen Wohnhauses, findet eine politische Entfremdung statt. Der Mann, der dafür verantwortlich ist, zeigte sich zuletzt in „Anne Will“ zerknirscht. „In Deutschland ist etwas passiert“, räumte Klimaminister Robert Habeck (Grüne) ein. „Und ich habe das nicht rechtzeitig bemerkt, reflektiert, gespürt.“ Sein Fazit kurz vor der Berliner Sommerpause: „Die hitzige Debatte hat dazu beigetragen, dass die AfD mittlerweile zweitstärkste Partei in den Umfragen ist.“

Es kommt zu einem Vertrauensverlust zwischen der Regierung und den Regierten. Und das in beide Richtungen: Aus Sorge um das Wohlverhalten seiner Bürger ersinnt der Staat immer wieder kleine Angriffe auf den Alltag. Nicht alle werden Gesetz, nicht alle sind Unsinn, aber sie bestimmen den Ton der Debatte: das baldige Ende von Gas- und Ölheizungen, Dauerduschen, Kamine, Feuerwerk, Terrassenheizer, Zigarettenautomaten, Kaffeesahnegläser, To-go-Becher , Süßigkeitenwerbung, Luftballons, Ponyreiten, Himmelslaternen und nächtliche Denkmalbeleuchtung. Gerade die Grünen erfüllen das Klischee der bildungsbürgerlichen Öko-Elite, die der festen Überzeugung ist, alles ein bisschen ordentlicher, sauberer, korrekter und nachhaltiger zu machen als die breite Mehrheit.

Durch Eingriffe gebremst

Diese wiederum fühlt sich gezähmt durch den um sich greifenden, neopaternalistischen Geist grüner Klimapolitik, der den Verdacht nährt, dass nicht ein breiter gesellschaftlicher Konsens die Agenda in Klimafragen bestimmt, sondern die radikale Besserwisserhaltung der Letzten Generation. E-Autos und Wärmepumpen mögen für Gutverdiener in der Großstadt durchaus erschwinglich sein – für Millionen verunsicherter Normalbürger sind sie es jedoch nicht. Die wenigsten haben genug Geld auf der hohen Kante. Oder in Zeiten von 6,4 Prozent Inflation und 21,6 Prozent armutsgefährdeten Kindern gesagt werden wollen, wofür sie ihr knappes Geld ausgeben.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Anfang Juli treffen sich Teilnehmer zu einer Demonstration der Christlichen EU-Volksunion i. G. unter dem Motto „Stoppt das Heizungsgesetz. Wird die Demokratie in Bayern abgeschafft?“ auf der Theresienwiese. © Quelle: Uwe Lein/dpa

Muss etwas passieren? Natürlich. Alles, was dem Weltklima nützt, ist grundsätzlich gut und richtig. Deutschland will bis 2045 klimaneutral sein. Dauert die Klimawende zu lange? Sicherlich. Hat sich der klassische Kapitalismus durchgesetzt? Angeblich. Wer aber den Kurs ändern und Menschen mitnehmen will, darf es nicht übertreiben. Habeck beispielsweise hat massiv unterschätzt, was für ein emotionales Thema Aufheizen ist. Der Ampel-Koalition ist es bisher nicht gelungen, ihren Klimafahrplan außerhalb der städtischen Wohlfühloasen auch an Nicht-Regelwähler zu kommunizieren. Aber Deutschland ist nicht nur Berlin-Friedrichshain. Deutschland ist auch Detmold, Westrhauderfehn, Anklam und das Allgäu. Wir erleben einen Stillstand zwischen Regierung und Volk, der sich inspirierend auf alternative Angebote auswirkt. In Umfragen liegen die Grünen derzeit bei 17 Prozent – ​​weit entfernt von früheren Höchstständen. Der Hauch, der rot-gelb-grün ausgeht, ist der Wind unter den Flügeln der AfD.

Das Gift der Vereinfachung

Populisten haben immer dann Erfolg, wenn sich Wähler betrogen, überfordert oder ignoriert fühlen. Der Umfragewert der AfD beruht auf ihrer frechen Anmaßung, vermeintlich einfache Antworten zu kennen. Auf diese Weise reduziert die Partei die Komplexität der Realität, bietet emotionale Entlastung und unterfordert so die Intelligenz dauerhaft. In die Lücken, die die unzureichenden Erklärungen der Bundesregierung hinterlassen, rinnt das verführerische Gift der Vereinfachung. Das ist ihr Angebot. Klima? Eine Massenpsychose. Ausländer? Brauchen wir nicht. Berlin? Alles korrupt.

Es ist nicht die bessere Sache, die den irdischen Sieg erringt, sondern die besser bekämpfte Sache. Egon Erwin Kisch Schriftsteller, Journalist und Reporter

Demokratie ist ein Kampf um Mehrheiten. Es reicht nicht aus, schrieb Egon Erwin Kisch einmal, für eine gerechte Sache zu kämpfen. Denn: „Nicht das Bessere erringt den irdischen Sieg, sondern die besser bekämpfte Sache.“ In diesem Zusammenhang wird die Energiewende allenfalls schlecht erkämpft. Wenn eine Regierung so tief in das Verhalten und die Wahlfreiheit ihrer Bürger eingreifen will, muss sie klar und präzise erklären, warum sie das tut. Es muss die Lebensrealität und Verlustängste der Betroffenen (anerkennen). Und sie muss mit ihren Händen richtig arbeiten. Aber auch Habeck sagt: „Ich bin mit der Bundesregierung auch nicht zufrieden.“ Denn im Politikgeschäft geht es nicht nur um Fakten, sondern auch um Gefühle. Zum Beispiel das verletzende Gefühl, für ein „falsches Leben“ beschuldigt und bestraft zu werden.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Das Heizungsgesetz hat den Gesetzesrückgang zu stark beeinträchtigt. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz

„Alle großen Ideen scheitern an den Menschen“, seufzte einst Bertolt Brecht. Denn kein Fortschritt ist so schwierig wie der „Zurück zur Vernunft“. Aber Fürsorglichkeit und Bevormundung sind Geschwister. Ein „Kindermädchenstaat“, der tief in das Gefüge der menschlichen Entscheidungsarchitektur eingreifen will, birgt große Risiken. Wer freie Entscheidungen moralisch bewertet, entwertet zugleich Lebensentwürfe. Das fördert Trotz und Widerstand, denn niemand mag es, als pflegebedürftiger Idiot diffamiert zu werden, der vor sich selbst geschützt werden muss. Sicherlich ist der Mensch selbst (und der Planet Erde) sein größter Feind. Aber Vernunft und Einsicht lassen sich nicht verordnen. Ob strikte Verbote oder sanfter Druck – wer übertreibt, verliert Akzeptanz. Das Heizungsgesetz sei „gesetzgeberisch ein Tropfen zu viel“ gewesen, sagt Habeck selbst.

Ein weiteres Beispiel politischer Moral: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will das Rauchen in Autos verbieten, in denen Kinder und Schwangere unterwegs sind. Muss der Staat das wirklich regeln? Ist das nicht gesunder Menschenverstand genug? Hinter dieser Art der Bevormundung steckt ein zutiefst negatives Menschenbild – ebenso wie hinter dem Prinzip des sanfteren politischen „Anstoßes“, dem „Nudging“. Es geht davon aus, dass Menschen nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft das Richtige zu tun. Der Gouvernantenstaat hat nicht viel Vertrauen in den Einzelnen. Also sagt er ihm sehr detailliert, was falsch und was richtig ist. In Deutschland gibt es mindestens 246.944 Bundesverordnungen. Früher war erlaubt, was anderen nicht schadete. Derzeit gilt eher die Devise: Erlaubt ist nur, was der Gesellschaft ausdrücklich nützt.

Der Volksvertreter wird zum Hüter des Volkes

„Wer jemand anderem das Beste wünscht, ist ein guter Mensch“, sagte einst der ehemalige Verfassungsrichter Paul Kirchhof. „Wer das Beste befiehlt, ist ein Tyrann.“ Aber so wie kein Mensch eine Insel ist, so ist auch keine Meinung die reine Lehre. Die politische Gestaltung des individuellen Lebens wird stark eingeschränkt – der Vertreter des Volkes wird zum Hüter des Volkes. Auch wenn Freiwilligkeit, das große liberale Ideal, sicherlich nicht das Allheilmittel für alle Probleme sein kann. Ein Verbot ist nicht per se schlecht und ein Gesetz greift in der Regel nicht in die persönliche Freiheit ein. Man kann auch Ungerechtigkeit, riskantes Verhalten oder Waffenbesitz verbieten.

Natürlich sind der „Ökodiktatur“-Geschrei der extremen Rechten und das Freiheitsgetrommel der libertären Medien völlig übertrieben. Die reflexartige Anti-Grünen-Kampagne der „Bild“-Zeitung bedient nur den dumpfen Unmut von Leuten, die Kritik an ihren Positionen mit „Zensur“ verwechseln und sich über klare Feindbilder als Ventil für Wut freuen. Umgekehrt hilft auch die pauschale Verunglimpfung der AfD-Wähler als autoritätshungrige, diktatursozialisierte Antidemokraten wenig. Sind Sie ein Nazi, wenn Sie die AfD wählen? Nein. Unterstützen Sie eine rechtsextreme Partei, die Nazis in ihren Reihen duldet? Ja. Stärkt das am Ende auch die Positionen der Nazis? Sicherlich. Aber sich gegenseitig zu beschimpfen, nützt weder dem gesellschaftlichen noch dem realen Klima. Die AfD wird nicht durch Dämonisierung unterwandert, sondern durch eine Politik, die das Leben konkret verbessert.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Dieses „Sie da oben“-Gefühl

Das Problem: „Im Gegensatz zu Despotismus, Tyrannei oder Diktatur ist eine Republik eine höchst anspruchsvolle politische Ordnung“, erklärt Karl-Heinz Breier, Professor für politische Bildung an der Universität Vechta. Wer tief verwurzelte Gewohnheiten in Frage stellt, muss daher sehr vorsichtig vorgehen. Weil es die Grundfesten erschüttert. Etwa 30 bis 40 Prozent des menschlichen Alltags bestehen aus Gewohnheiten. Sie machen unsere Existenz überhaupt erst möglich, weil sie uns davor bewahren, mit endlosen Alltagsentscheidungen überfordert zu werden. Aber radikale Verbote sind die schwarze Pädagogik des Staates. Sie fördern ein „da oben“-Gefühl.

Im Gegensatz zur Willkürherrschaft wie Despotismus, Tyrannei oder Diktatur ist eine Republik eine höchst anspruchsvolle politische Ordnung. Karl-Heinz Breier, Professor für Politische Bildung an der Universität Vechta

Wie lässt sich also das weitverbreitete Gefühl der Klimatisierung reduzieren? Studien zeigen, dass insbesondere Anreize dazu beitragen, schädliches Verhalten zu überdenken. Druck ist selten hilfreich. Die Bundesregierung muss viel klarer darlegen, was sie genau plant und warum – und vor allem: welche positiven Konsequenzen das hätte. Dabei muss sie die Lebensrealität der Betroffenen berücksichtigen. Und sie muss bedenken, dass es über die Klimafrage hinaus noch viel zu tun gibt. Die drei Ampel-Fraktionschefs haben bereits angekündigt, dass sie sich in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode stärker auf die Sozial- und Wirtschaftspolitik konzentrieren wollen.

Politik jenseits der Klimafrage? Keine schlechte Idee, findet Radfahrer Thomas Bär. Denn: „Das größte Ziel der Politik kann nicht sein, rote Radwege auf den Asphalt zu streichen und Straßen zu blockieren. Es geht um viel mehr.“