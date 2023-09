Angesichts der politischen Spaltungen in Libyen, wo das Epizentrum der Katastrophe um Derna von einer separaten Regionalverwaltung der international anerkannten Regierung in Tripolis kontrolliert wird, schwankten die Todeszahlen am Donnerstagmorgen zwischen 4.000 und 5.000 – es wird jedoch mit einem dramatischen Anstieg gerechnet.

Ossama Ali, Sprecher eines Ambulanzzentrums im Osten Libyens, sagte gegenüber Associated Press (AP), dass noch immer mindestens 9.000 Menschen vermisst würden, während Abdulmenam al-Ghaithi, der Bürgermeister von Derna, aufgrund der zerstörten Zahl „18.000 bis 20.000 Tote“ prognostizierte Bezirke in Derna“ allein.

Bis zu einem Drittel der Hafenstadt wurde weggeschwemmt, als heftige Regenfälle des Mittelmeersturms „Daniel“ zwei Dämme über der Stadt brechen ließen. Überschwemmungen spülten das Wadi Derna hinunter, ein Tal, das die Stadt durchschneidet, Gebäude zum Einsturz brachte und Menschen ins Meer spülte.

Lokalen Medien zufolge wurden die in den 1970er Jahren errichteten Staudämme in den Jahren des Bürgerkriegs und der Unruhen nicht ordnungsgemäß instandgehalten.

Nach Angaben des regionalen Gesundheitsministers Othman Abduljaleel hat der Sturm in den nahegelegenen Städten Bayda, Susa, Um Razaz und Marj rund 170 Todesopfer gefordert. Libysche Medien berichteten außerdem, dass Dutzende sudanesische Migranten bei der Katastrophe getötet worden seien.