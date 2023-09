Anfang September hatte Sturm Daniel bereits schwere Überschwemmungen in Griechenland, Bulgarien und der Türkei verursacht, bevor er das warme Wasser des Mittelmeers überquerte und sich in einen „Medikament“ verwandelte – ein Kunstwort aus „Mittelmeer“ und „Hurrikan“.

Als der Sturm Libyen erreichte, führten heftige Regenfälle zum Bruch zweier Dämme. Die anschließende katastrophale Überschwemmung forderte nach neuesten UN-Angaben bisher rund 4.000 Todesopfer in der zerstörten Hafenstadt Derna. Noch immer werden mehr als 10.000 Menschen vermisst.

Der vom Menschen verursachte Klimawandel machte die sintflutartigen Regenfälle in Libyen einer Analyse zufolge um das 50-fache wahrscheinlicher von einem internationalen Team von Klimawissenschaftlern des in Großbritannien ansässigen Unternehmens World Weather Attribution (WWA). Die globale Erwärmung, die hauptsächlich durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe verursacht wurde, führte außerdem dazu, dass während des Sturms bis zu 50 % mehr Regen als üblich in Libyen niederging.

Das Ereignis in Libyen sei immer noch „extrem ungewöhnlich“ und würde im aktuellen Klima wahrscheinlich nur einmal in etwa 300 bis 600 Jahren auftreten, heißt es in dem Bericht von 13 Forschern, darunter Wissenschaftler von Universitäten und Forschungszentren in Griechenland, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich und die USA.

„Sturm Daniel ist der tödlichste und teuerste Sturm über dem Mittelmeer und Afrika, der je aufgezeichnet wurde“, sagte Friederike Otto, leitende Dozentin für Klimawissenschaften am Imperial College London und Mitautorin des Berichts. „Wir haben herausgefunden, dass der Klimawandel die Niederschläge tatsächlich intensiver gemacht hat.“

Auch in Griechenland ist die Wahrscheinlichkeit sintflutartiger Regenfälle deutlich höher

Für die von Überschwemmungen betroffene Region, die Griechenland, Bulgarien und die Türkei umfasst, ergab die WWA-Analyse, dass der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit eines schweren Sturzes um das Zehnfache erhöht und zu 40 % mehr Regen führt.

Dem Bericht zufolge kommen solche Stürme in der untersuchten Balkanregion immer häufiger vor und ereignen sich durchschnittlich alle zehn Jahre. Aber für Zentralgriechenland, wo es zu den extremsten Überschwemmungen kam, wird erwartet, dass das Ereignis alle 80 bis 100 Jahre auftritt.

Sintflutartige Regenfälle in der Türkei, Bulgarien und Griechenland

Als der Sturm Daniel Griechenland traf, kam es im Land auch zu Waldbränden in Rekordhöhe verschärften die Auswirkungen für Regionen, die fast gleichzeitig von zwei extremen Wetterereignissen heimgesucht wurden.

Der Klimawandel ist nicht der einzige Schuldige

In Libyen haben der Bau von Städten in überschwemmungsgefährdeten Gebieten, Abholzung und politische Instabilität sowie mögliche Konstruktionsfehler und die schlechte Wartung der brechenden Dämme die Anfälligkeit für schwere Überschwemmungen erhöht.

In Griechenland erhöhte die durch starke Urbanisierung, Abholzung und verringerte Regenwasserableitung veränderte Landschaft auch die Gefährdung durch Überschwemmungen und verschärfte die Klimaauswirkungen.

„Es gibt praktische Lösungen, die uns helfen können, zu verhindern, dass diese Katastrophen zur Routine werden, wie etwa ein verstärktes Notfallmanagement, verbesserte wirkungsbasierte Vorhersagen und Warnsysteme sowie eine Infrastruktur, die auf das zukünftige Klima ausgelegt ist“, sagte Julie Arrighi, Direktorin des Roten Kreuzes Klimazentrum des Roten Halbmonds, das Forschungsarbeiten zu dem Bericht beigesteuert hat.

„Es besteht absolut kein Zweifel daran, dass die Verringerung der Anfälligkeit und die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegenüber allen Arten von Extremwetter von größter Bedeutung für die Rettung von Leben in der Zukunft sind“, sagte Klimaforscher Otto.

Heftige Regenfälle und Überschwemmungen folgen auf sommerliche Waldbrände in Griechenland

Weitreichende Klimaauswirkungen trotz „Unsicherheiten“ bestätigt

Nach einem Sommer mit Rekordhitzewellen und Waldbränden mit „sehr klaren Fingerabdrücken des Klimawandels erwies sich die Quantifizierung des Beitrags der globalen Erwärmung zu diesen Überschwemmungen als schwieriger“, sagte Otto.

Um herauszufinden, ob der Temperaturanstieg zu stärkerem Regen in der Region geführt hat, verglichen Wissenschaftler Wetterdaten aus dem Klima vor den 1880er Jahren mit dem aktuellen Klima, das sich seitdem um 1,2 Grad Celsius (2,16 Grad Fahrenheit) erwärmt hat.

Der Bericht räumte ein, dass in die Analyse „große mathematische Unsicherheiten“ eingebaut seien, da die Wettermuster relativ kleine Gebiete abdeckten, was es für Klimamodelle schwierig mache, Niederschlagstrends genau vorherzusagen.

Es wurde jedoch hinzugefügt, dass „Studien mit steigenden Temperaturen stärkere Regenfälle in der Region prognostizieren“ und dass die Daten lokaler Wetterstationen einen Trend zu stärkeren Regenfällen zeigen.

Da wärmere Luft mehr Wasserdampf enthält, „würden wir allein bei einer Erwärmung um 1,2 Grad Celsius einen Anstieg der Niederschlagsintensität um 10 % erwarten“, sagte Otto.

Herausgegeben von: Jennifer Collins