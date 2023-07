Mindestens sieben Menschen starben und Hunderte weitere wurden in Südkorea vertrieben, als heftige Regenfälle über drei Tage hinweg Überschwemmungen und Erdrutsche auslösten, sagten Beamte am Samstag.

Lokalen Medienberichten zufolge könnte die Zahl der Todesopfer künftig steigen.

Das Ministerium für Inneres und Sicherheit des Landes teilte mit, dass bis Samstagmorgen landesweit 1.567 Menschen aus ihren Häusern evakuiert worden seien – eine Zahl, die wahrscheinlich noch steigen wird, da Wasser aus dem Goesan-Staudamm in der Provinz Nord-Chungcheong überläuft.

Am Samstagmorgen nahm der Goesan-Staudamm mehr Wasser auf, als er ableiten konnte Bild: Yonhap/Picture Alliance

Um 9 Uhr Ortszeit (0000 UTC/GMT) flossen mehr als 2.700 Tonnen Wasser pro Sekunde in den Damm, was der maximalen Einheit entspricht, die er ablassen kann. Der Minister sagte, dass über 6.400 Einwohner im zentralen Kreis Goesan angewiesen wurden, ihre Häuser zu verlassen, als der Goesan-Staudamm überzulaufen begann und mehrere tief gelegene Dörfer in der Region überschwemmte.

Die sieben Menschen, die ums Leben kamen, kamen bei den regenbedingten Erdrutschen und einem eingestürzten Gebäude ums Leben, teilte das Ministerium mit und fügte hinzu, dass zwei der drei als vermisst gemeldeten Menschen weggeschwemmt wurden, als ein Fluss in der Provinz Nord-Gyeongsang anschwoll.

Tausende Menschen wurden durch Erdrutsche vertrieben Bild: Yonhap/REUTERS

Auf die Krise reagieren

Der südkoreanische Premierminister Han Duck-soo forderte die Behörden auf, „präventiv“ auf die Krise zu reagieren, und forderte das Verteidigungsministerium auf, bei den Rettungsaktionen zu helfen.

Der gesamte Zugverkehr im Land wurde nach Angaben der Korea Railroad Corporation ab 14 Uhr eingestellt, mit Ausnahme der KTX-Hochgeschwindigkeitszüge, die nach Angaben der Korea Railroad Corporation möglicherweise nach einem verspäteten Fahrplan verkehren. Nach Angaben des Verkehrsministeriums war am späten Freitagabend in der Provinz Nord-Chungcheong ein Zug entgleist, der von einem Erdrutsch betroffen war.

Südkorea ist derzeit eines von mehreren Ländern, die infolge heftiger Regenfälle, die durch den Klimawandel verstärkt werden, mit Überschwemmungen und Erdrutschen zu kämpfen haben.

mk/sms (AFP, Reuters, dpa)