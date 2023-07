CNN

Rettungskräfte haben sieben Leichen aus Fahrzeugen geborgen, die in einer überfluteten Unterführung in Zentral-Südkorea eingeklemmt waren, teilten die Behörden am Sonntag mit, nachdem tagelang sintflutartige Regenfälle zu Erdrutschen und Sturzfluten geführt hatten, bei denen mindestens 33 Menschen ums Leben kamen.

Eine groß angelegte Such- und Rettungsaktion mit 400 Arbeitern und Tauchern wurde am Samstag gestartet, nachdem 15 Fahrzeuge, darunter ein öffentlicher Bus, im Gungpyeong-Tunnel durch steigendes Hochwasser blockiert wurden, sagte der Chef der örtlichen Feuerwehr, Seo Jeong-il.

Die Überschwemmung ergoss sich durch den Tunnel, als ein Deich des nahegelegenen Miho-Flusses in der Provinz Nord-Chungcheong versagte, sagte Seo in einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz, wodurch die Fahrzeuge und die darin befindlichen Personen eingeschlossen wurden.

Dashcam-Aufnahmen eines Fahrzeugs, das durch den Tunnel gelangt ist, zeigen, wie Wasser in die Unterführung strömt, während Autos frontal in die Fluten fahren.

Nach Angaben des südkoreanischen Ministeriums für Inneres und Sicherheit lief die Rettungsaktion am Sonntagmorgen weiter. Zehn Menschen wurden als vermisst gemeldet, während die Behörden daran arbeiteten, die Leichen zu identifizieren.

Neun Menschen seien verletzt gerettet worden, sagte Seo.

Rettungsteams leerten am Sonntagmorgen weiterhin Hochwasser aus dem Tunnel und pumpten 80.000 Liter pro Minute ab. Um 4:33 Uhr sei das Dach des Busses sichtbar geworden, sagte Seo. Die Behörden sagten jedoch, dass die Chance, weitere Überlebende zu finden, unwahrscheinlich sei.

„Wir mobilisieren etwa 30 Taucher abwechselnd in Zweiergruppen für die Suchaktion“, sagte Seo. „Wir geben im Moment unser Bestes, auch wenn es schwierig ist, da die Baustelle mit Schlamm bedeckt ist.“

Als Taucher den eingeklemmten Bus durchsuchten, wurden fünf Leichen entdeckt, darunter laut Seo eine Frau in den Siebzigern.

In Südkorea sind in den letzten Tagen Dutzende Menschen gestorben, als sintflutartige Monsunregenfälle im ganzen Land Überschwemmungen und Erdrutsche auslösten.

Im ganzen Land waren mehr als 5.500 Menschen gezwungen, ihre Häuser zu räumen und vorübergehende Unterkünfte zu suchen, teilte das Ministerium für Inneres und Sicherheit am Sonntag mit.

Darüber hinaus kommt es in rund 8.300 Haushalten in vier Provinzen zu Stromausfällen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.

Öffentliche Straßen, Häuser und landwirtschaftliche Felder wurden durch die schweren Überschwemmungen beschädigt.

Laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur befahl der südkoreanische Premierminister Han Duck-soo den Behörden, Menschen in erdrutschgefährdeten Regionen zu evakuieren und Rettungsmaßnahmen durchzuführen.

Wissenschaftler haben gewarnt, dass die Häufigkeit und Intensität starker Regenfälle in ganz Ostasien zunimmt, da die vom Menschen verursachte Klimakrise die Wahrscheinlichkeit extremer Wetterereignisse erhöht.

Die jüngsten heftigen Regenfälle in Südkorea ereigneten sich nur wenige Tage, nachdem verheerende Überschwemmungen im benachbarten Japan verheerende Schäden angerichtet hatten, bei denen mindestens sechs Menschen ums Leben kamen und 19 verletzt wurden.

Und in den letzten Wochen kam es im Südwesten Chinas zu Sturzfluten, bei denen in der Stadt Chongqing mindestens 15 Menschen ums Leben kamen.