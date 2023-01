Überschwemmungen in Neuseeland: Drei Tote, einer nach sintflutartigen Regenfällen vermisst

CNN

—



Drei Menschen sind gestorben und mindestens eine Person wird infolge von sintflutartigen Regenfällen vermisst, die in Neuseeland zu großen Überschwemmungen und zahlreichen Evakuierungen geführt haben, sagte Premierminister Chris Hipkins am Samstag.

„Der Verlust von Menschenleben unterstreicht nur das schiere Ausmaß dieses Wetterereignisses und wie schnell es tragisch wurde“, sagte Hipkins in einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit Rettungsdiensten und einer Untersuchung des Schadens in Auckland.

„Es ist klar, dass es eine große Aufräumarbeit werden wird“, sagte Hipkins.

Die CNN-Tochter Radio New Zealand berichtete am Samstag, Hipkins sei nach Whenuapai nördlich von Auckland gereist, um betroffene Gemeinden zu besuchen.

„Meine Gedanken sind bei allen in Auckland, die heute Morgen aufwachen, um den Schaden zu begutachten, und vor einem ungewissen Tag stehen“, sagte Hipkins am Samstag in den sozialen Medien.

„Passt aufeinander auf. Wir werden Ihnen so viel Unterstützung wie möglich zukommen lassen. Dies ist ein beispielloses Ereignis. Sei freundlich, sei geduldig. Du wirst das überstehen“, schrieb er auf Twitter.

Hipkins sagte, seine Reise nach Auckland habe sich aufgrund des Wetters verzögert.

Eine Reihe von Veranstaltungen in der Stadt, darunter Elton John-Konzerte, wurden abgesagt.

Der Sänger sagte, er sei „absolut untröstlich“, dass das Konzert am Freitag nicht stattfinden könne.

„Ich war vor Ort und entschlossen zu spielen, da die Wetterberichte, die wir im Voraus erhalten haben, nicht vollständig aussagekräftig waren“, schrieb er in einem Post auf Instagram.

Der Konzertveranstalter Frontier Touring bestätigte auf Twitter, dass auch die Show am Samstag abgesagt wurde.