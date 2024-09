Hochwasser in Österreich bremst Flusskreuzfahrtschiffe aus: Urlauber stecken in Wien fest

Die schweren Unwetter und Überschwemmungen in Mitteleuropa betreffen auch Hunderte Passagiere der Arosa-Kreuzfahrtgesellschaft. Die fünf Donauschiffe der Flotte haben allesamt in Wien festgemacht und warten dort das Ende der Hochwasserwellen ab. Was die Reederei dazu sagt und wie es mit den folgenden Fahrten weitergeht.