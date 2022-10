Überschwemmungen in Australien: Mann tot in überflutetem Hinterhof aufgefunden

Sydney, Australien

Ein 71-jähriger Mann wurde am Samstag tot im Hochwasser im Hinterhof seines Hauses in Rochester, Australien, aufgefunden, während starke Regenfälle weiterhin große Überschwemmungen im Südosten des Landes verursachen.

Sturzfluten in dieser Woche haben Tausende zur Evakuierung in den südöstlichen australischen Bundesstaaten Victoria, New South Wales und Tasmanien veranlasst.

Victoria, Australiens zweitbevölkerungsreichster Bundesstaat, ist laut offiziellen Angaben bisher am schlimmsten betroffen.

Die Hochwassernotwarnungen bleiben bestehen, da Tausende im ganzen Bundesstaat evakuiert werden, auch in der Landeshauptstadt Melbourne. Auch in New South Wales und dem Inselstaat Tasmanien haben sich die Überschwemmungen verschärft, mit mehr Evakuierungsbefehlen über Nacht.

Der Todesfall am Samstag erhöht die Zahl der Menschen, die in der vergangenen Woche bei Überschwemmungen im Südosten Australiens ums Leben kamen, auf zwei. Am 11. Oktober wurde die Leiche eines 46-jährigen Mannes in einem untergetauchten Fahrzeug in der Nähe von Bathurst in New South Wales entdeckt.

Die Polizei von Victoria sagte, die genauen Umstände des jüngsten Todes des 71-Jährigen seien weiterhin unklar.

Tim Wiebusch, Chief Operations Officers der Victoria State Emergency Services, warnte davor, dass Überschwemmungen in einigen Städten Höhen von bis zu 12 Metern erreichen könnten und dass in den kommenden Tagen weitere Evakuierungsbefehle erlassen würden. Hunderte mussten gerettet werden, fügte Wiebusch hinzu.

„Jetzt ist es an der Zeit zu gehen“, sagte er.

Wilde Wetterschwankungen haben Australien heimgesucht. Die historischen Regenfälle, die durch die Bedingungen von La Niña verursacht wurden, haben Flüsse über ihre Ufer schwellen lassen und Tausende obdachlos gemacht.

Der Premier von Victoria, Daniel Andrews, sagte am Samstag, das Hochwasser habe Häuser überschwemmt und Gemeinden isoliert.

„Mit ziemlicher Sicherheit werden diese Zahlen zunehmen, wenn wir in einer Reihe von Gemeinden Hochwasser sehen“, sagte Andrews.