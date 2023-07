CNN

Mehrere Runden intensiver Regenfälle haben Straßen in rauschende Flüsse verwandelt, Autofahrer eingeschlossen und Wasserrettungen und Evakuierungen im gesamten Nordosten erzwungen – und es weckt Erinnerungen an Hurrikan Irene im überschwemmten Vermont, während die Überschwemmungsgefahr am Dienstag anhält.

Über 4 Millionen Menschen stehen am Dienstag im gesamten Nordosten unter Hochwasseralarm, darunter in Teilen von New York, Vermont, New Hampshire und Maine.

Es wird erwartet, dass langsam fließende Schauer mit intensiven Niederschlagsmengen die Straßen in Teilen von Nord-Vermont und im äußersten Nordosten von New York – zwei Bundesstaaten, die am Montag schwere Überschwemmungen erlitten – noch weiter mit Regen überschwemmen werden. Bei der Überschwemmung kam im New Yorker Orange County mindestens eine Person ums Leben.

In weiten Teilen von Vermont besteht ein hohes Risiko übermäßiger Niederschläge, „was das Potenzial für katastrophale Überschwemmungen verdeutlicht, die es in diesem Teil des Landes seit 2011 nicht mehr gegeben hat“, sagte der National Weather Service.

„Seit Irene haben wir keinen solchen Niederschlag mehr gesehen, und an manchen Orten wird er sogar darüber hinausgehen“, sagte der Gouverneur von Vermont, Phil Scott, am Montag. Vermont befindet sich aufgrund der gefährlichen Überschwemmung, die am Montag Dutzende Rettungsaktionen und Evakuierungen erzwang, im Ausnahmezustand.

Zwei Gebiete im Bundesstaat, Weston und South Londonderry, blieben aufgrund von Überschwemmungen unzugänglich, und Such- und Rettungsteams arbeiteten daran, wieder Zugang zu erhalten und Wohlfahrtskontrollen durchzuführen, sagte Mike Cannon, Koordinator des städtischen Such- und Rettungsteams von Vermont, gegenüber Reportern.

Die Abgeordnete des Bundesstaates Vermont, Kelly Pajala, sagte, sie sei am Montagmorgen aufgewacht und habe bereits vor der Eingangsstufe ihrer Wohnung in Londonderry Wasser überschwemmt. Sie und ihr Sohn packten ihre beiden Katzen ein und evakuierten sich auf eine höhere Ebene.

„Für die Menschen, die während der Irene-Zeit hier waren, fühlt es sich wie eine ganz ähnliche Erfahrung an“, sagte sie. Hurrikan Irene verursachte im Jahr 2011 verheerende Überschwemmungen im Bundesstaat, wobei ganze Gemeinden unter Wasser standen und wichtige Infrastrukturen beschädigt wurden.

Zahlreiche Flüsse in ganz Vermont sind inmitten der Regengüsse angestiegen und haben teilweise zugenommen höher als die Werte, die während des Hurrikans Irene erreicht wurden. Der Winooski-Fluss bei Montpelier war am Montag um fast 14 Fuß angestiegen und hatte die Hochwasserstufe überschritten, als das Wasser weiter anstieg, was weitere Überschwemmungen drohte.

Da das Wasser in der Innenstadt von Montpelier knie- bis hüfthoch läuft, Anwohner in ihren Häusern und Geschäften festsitzen und Straßen gesperrt sind, sieht Montpeliers Stadtverwalter William Fraser gegenüber CNN die Situation viel schlimmer aus als bei der Überschwemmung 2011.

In fast einem Dutzend verschiedener Gebiete in Vermont, vom Connecticut River im Süden bis zum Missisquoi River im Norden, wurde mit mäßigen oder größeren Überschwemmungen gerechnet, bevor die Flüsse später am Dienstag zurückgingen.

In New York, wo in sechs Bezirken ebenfalls Ausnahmezustand herrscht, starb eine 35-jährige Frau, nachdem sie am Sonntag von der Flut mitgerissen wurde, als sie versuchte, ihr Haus in Orange County zu evakuieren. Die Überschwemmung habe „leicht Schäden in zweistelliger Millionenhöhe“ verursacht, sagte Bezirksvorstand Steve Neuhaus am Montag.//

In einigen Gebieten von New York fielen innerhalb von 24 Stunden mehr als 20 cm Regen.

Die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, sagte, der Staat werde höchstwahrscheinlich die Schwelle von 37 Millionen US-Dollar an landesweiten Schadensersatzansprüchen erreichen und Anspruch auf Fördermittel von der FEMA haben.

„Man sieht Autobahnen, Straßen und Brücken, die immer noch unpassierbar sind, Häuser, die zerstört wurden. Wir haben immer noch Menschen ohne Strom und wie wir bereits erwähnt haben, hat eine Frau tatsächlich ihr Leben verloren, daher ist es in vielen dieser Regionen immer noch tückisch“, sagte Hochul.

Nach Angaben des Weather Prediction Center liegen die siebentägigen Niederschlagsmengen in weiten Teilen des Nordostens bereits bei 300–500 % des Normalwerts.

Im Nordosten von Ost-Pennsylvania und Nord-New Jersey bis nach Vermont und New Hampshire sind ausgedehnte Niederschläge von 2 bis 4 Zoll gefallen. In mehreren Bundesstaaten wurden vereinzelte Niederschlagsmengen von mehr als einem halben Fuß beobachtet.

In Vermont trafen die Stürme Mount Holly Heights mit satten 8,66 Zoll Regen und Tyson mit 8,40 Zoll Regen.

Unterdessen erreichte Stormville, New York, 8,61 Zoll, während West Point – wo die Fahrer am Sonntag aus ihren Autos schwimmen mussten – 8,12 Zoll erreichte.

Nach vorläufigen Daten der National Oceanic and Atmospheric Administration fielen in West Point am Sonntagnachmittag innerhalb von sechs Stunden insgesamt mehr als 7,5 Zoll. Laut einer CNN-Analyse der historischen Niederschlagshäufigkeitsdaten der NOAA handelt es sich um ein Niederschlagsereignis in der Region, das einmal pro 1.000 Jahre auftritt.

South Kent, Connecticut, erreichte 6,80 Zoll und West Lawn, Pennsylvania, 6,69 Zoll.

Betsy Hart rief 911 an, als das Hochwasser am Montag im Keller ihres Anwesens in Chester im Windsor County, Vermont, plötzlich schnell anstieg.

„Das Wasser stieg schnell an, nachdem es den größten Teil des Morgens ziemlich ruhig war“, sagte Hart gegenüber Miguel Marquez von CNN. „Plötzlich war es im Haus.“

Hart sagte, sie habe noch nie eine Überschwemmung wie am Montag erlebt. „Es war zu nah, um es zu trösten“, sagte sie.

„Beim Hurrikan Irene wütete das Wasser so heftig, aber es erreichte nie wirklich das Haus“, sagte sie, während sie auf einer Straße in der Nähe ihres Hauses stand, während das Wasser in der Nähe rauschte.

In Chester war zu sehen, wie Hochwasser zwischen Häusern strömte, einige Gebäude waren sichtbar beschädigt und Lastwagen standen radtief im Wasser.

Don Hancock, der von Kopf bis Fuß im Wasser tropfte, erzählte CNN, er wohne erst seit weniger als einem Jahr in seinem Haus in Chester und habe zugesehen, wie Hochwasser in den Keller und die Garage seines neuen Zuhauses eindrang.

„Ich war Feuerwehrmann in New York. Ich war schon oft dort, um Menschen zu helfen, aber ich habe diese Seite noch nie erlebt“, sagte Hancock.

Jetzt wartet er nur darauf, dass das Wasser in seiner Nachbarschaft zurückgeht. „Sobald das Wasser zurückgegangen ist, machen wir uns Tag für Tag daran, es aufzuräumen und weiterzumachen. Was können wir tun?“ sagte Hancock.

Die Landkreise Windham und Windsor waren laut Cannon im Rahmen des Urban Search and Rescue Program des Bundesstaates am stärksten von den Überschwemmungen betroffen.

Beamte haben in ganz Vermont 50 Rettungsaktionen durchgeführt, darunter den Einsatz von Booten, um Menschen zu helfen, die in ihren Häusern oder in Autos eingeschlossen waren, die von schnell fließenden Gewässern mitgerissen wurden.

Laut einem Tweet des Büros des Gouverneurs von Kalifornien vom Montag entsendet der Bundesstaat Kalifornien außerdem städtisches Such- und Rettungspersonal, um die Notfallmaßnahmen zu unterstützen, während Vermont mit Überschwemmungen zu kämpfen hat.

Auch Crews aus Michigan, Massachusetts, New Jersey und Connecticut sind unterwegs, um zu helfen.