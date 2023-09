Menschen in der libyschen Hafenstadt Derna blicken auf das bräunlich schäumende Mittelmeer und deuten auf dunkle Flecken, die immer wieder von den Wellen angespült werden. Sie rufen: „Da ist ein Kopf“ und „Da ist noch ein Körper“, wie Videos in sozialen Netzwerken zeigen. Am Mittwoch wurden zahlreiche Leichen an den Ufern der Stadt angespült. Abdulhamid Dbeiba, Premierminister im politisch zerrütteten Libyen, verspricht, diese Leichen zu bergen. Im Einsatz sind die libysche Marine, Taucher und Kampfschwimmer.

In der Nacht zum Sonntag wurde der Osten Libyens von einem Sturm heimgesucht Daniel, die bereits weite Teile Griechenlands verwüstet hat. Schätzungen zufolge sind im Land mittlerweile mehr als 5.000 Menschen gestorben und rund 10.000 Menschen werden noch vermisst. Der Aljazeera-Journalist Ahmed Khalifa, einer der wenigen Medienvertreter in dem politisch instabilen Land, bricht während einer Live-Übertragung in Tränen ausals er das Schicksal eines alten Mannes beschreibt, der seinen einzigen Sohn in den Überschwemmungen verlor.

Als Khalifa seine Fassung wiedererlangt, spricht er von einer Infrastruktur, die auf diese Wassermassen in keiner Weise vorbereitet war – schon vor dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi war ein Großteil davon baufällig – und von den politischen Unruhen der Vergangenheit Jahrzehnte haben jede Modernisierung verhindert. Khalifa spricht von einer tsunamiartigen Wasserflut, die ganze Familien überraschte und ganze Stadtviertel verwüstete. Besonders stark betroffen ist die Hafenstadt Derna, nachdem in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Dämme gebrochen waren.

„Die Hilfsbereitschaft im Land ist riesig, aber die Frage ist, wie die Freiwilligen in die betroffenen Gebiete gelangen.“

Jetzt melden sich immer mehr Überlebende zu Wort. Sie filmen mit Leichen übersäte Gehwege. In der Mitte dieser Szene stehen kleine Kinder, ein Mann zündet sich eine Zigarette an, andere sitzen auf dem Boden und starren ins Leere. Manche heben vorsichtig die Decken, in die die leblosen Körper gehüllt sind, um zumindest Gewissheit zu haben.

„Meine Schwester, ihre Tochter und ihre Töchter, alle tot. Zwölf Menschen, was für eine Katastrophe, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Katastrophe“, sagt ein Überlebender Libyscher Fernsehsender al-Masar. Er ist von Helfern umringt, die versuchen, ihn zu beruhigen, sie rufen das muslimische Glaubensbekenntnis, es gibt keinen Gott außer Gott, aber sie können es nicht, er bricht zusammen, schreit mehrmals „Katastrophe“, wird von seinen Mitmenschen umarmt, einige von ihnen weinen mit ihm.

Wer versucht, jemanden im Land zu erreichen, landet in der weniger betroffenen zweitgrößten Stadt des Landes, Bengasi. Zur Versorgung der Freiwilligen hat Mohammed Hilani vorübergehend drei Lagerhallen mit Decken und Kissen ausgestattet. Natürlich stünden sie auch Flüchtlingen aus den Katastrophengebieten zur Verfügung, doch bisher habe es kaum jemand hierher geschafft, sagt der 42-Jährige am Telefon. So versorgte er an diesem Morgen 300 Menschen mit Brot, Käse und Saft, die nun auf dem Weg nach Derna und Susah waren, einer weiteren betroffenen Stadt im Osten. „Die Hilfsbereitschaft im Land ist riesig, aber die Frage ist, wie die Freiwilligen in die betroffenen Gebiete gelangen“, sagt Hilani, die ursprünglich Syrerin ist und seit 1994 in Libyen lebt. Zahlreiche Straßen sind nicht mehr passierbar.

Auch den Menschen in den Ostgebieten fällt auf, dass kaum Helfer ankommen. Ein Mann im schwarzen T-Shirt steht mitten in einem zerstörten Wohngebiet in Derna, umgeben von Trümmern, und zeigt in alle Richtungen. „Meine Nachbarn, meine Geschwister, meine Lieblinge, meine Leute lebten hier. Jetzt liegen sie alle unter diesen Trümmern, Frauen mit ihren Kindern“, sagt er der Fernsehsender al-Masar. Er tippt sich an die Nase. „Man kann es riechen.“ Das Einzige, was er will, sind helfende Hände, damit all diese Menschen endlich Frieden finden können.