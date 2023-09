CNN

Gefährliche Überschwemmungen in der Stadt Leominster, Massachusetts, haben Anwohner eingeschlossen, Fahrzeuge unter Wasser gesetzt und Wasser durch die Straßen strömen lassen, während Stürme die Gefahr von Überschwemmungen in Teilen des Nordostens mit sich bringen, sagen Beamte.

Leominster, eine Stadt im Zentrum von Massachusetts, etwa 40 Meilen nordwestlich von Boston, befindet sich aufgrund von Überschwemmungen „in der ganzen Stadt“ im örtlichen Ausnahmezustand, sagte Bürgermeister Dean Mazzarella am Montag in einem Facebook-Beitrag.

Nach Angaben des National Weather Service haben heftige Regenfälle, die am Montag begannen und voraussichtlich über Nacht in den westlichen Teilen von Massachusetts anhalten werden, bis Dienstagmorgen zu Überschwemmungs- oder Sturzflutwarnungen in der Region geführt. Bis Montagabend hatte es in der Region zwischen 6 und 9 Zoll geregnet.

„Lebensbedrohliche“ Sturzfluten seien in den betroffenen Teilen von Massachusetts sowie in Teilen nordöstlich von Connecticut und Providence, Rhode Island, zu erwarten, teilte die Behörde mit und stellte fest, dass bis Montagnacht rund um Providence bis zu 20 cm Regen gefallen seien.

In Leominster zeigen in sozialen Medien veröffentlichte Videos Fahrzeuge, die auf einer Autobahn von dunklem Hochwasser überflutet werden. An anderer Stelle sind Einsatzfahrzeuge und andere Autofahrer zu sehen, die versuchen, auf einer Straße zu navigieren, die von schnell fließendem Wasser überrollt wird, während es weiterhin regnet. Ein weiteres Video zeigt, wie Wasser ein klaffendes Loch mitten in einer von Häusern gesäumten Straße füllt.

Feuerwehrleute aus der nahegelegenen Stadt Hubbardston rückten Leominster zur Hilfe bei der Nothilfe an und berichteten, dass mehrere Menschen in der Gegend eingeklemmt seien.

Die Schulen in der Gegend werden am Dienstag wegen der Überschwemmung geschlossen sein, gaben Leominster Public Schools bekannt.

Der Bürgermeister forderte die Bewohner auf, drinnen zu bleiben und sich nicht hinauszuwagen.

„Vertrauen Sie mir, wenn ich Ihnen sage: Wenn Sie nicht raus müssen, dann tun Sie es nicht“, sagte Mazzarella am Montagabend in einem Facebook-Livestream. „Es gibt nur sehr wenige Straßen, die nicht überflutet sind.“