Überreste eines bisher unbekannten kanadischen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg in Frankreich identifiziert

Das Grab eines bisher unbekannten Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg sei identifiziert worden, teilte das Verteidigungsministerium am Montag mit.

Ein Grab auf dem Courcelette British Cemetery in Courcelette, Frankreich, gehört Sgt.-Maj. Alexander McVean, heißt es in einer Pressemitteilung des Verteidigungsministeriums. Historische und archivarische Untersuchungen aus dem Jahr 2019 kamen zu dem Schluss, dass das Grab nur McVean gehören könne, heißt es in der Pressemitteilung.

McVean wurde 1889 in Schottland geboren und diente in der Reserve der britischen Armee, bevor er 1911 nach Kanada auswanderte. 1915 trat er in das 75. Infanteriebataillon der Canadian Expeditionary Force ein.

McVeans Bataillon war in der Schlacht an der Ancre im Einsatz, die die größere fünfmonatige Schlacht an der Somme abschloss. Mehr als 100 Männer des 75. Bataillons starben – 71 von ihnen haben keine bekannten Gräber. McVean wurde als verwundet gemeldet und starb im Alter von 27 Jahren.

McVeans Familie sei benachrichtigt worden, heißt es in der Pressemitteilung. Der Grabstein wird neu eingeweiht und mit McVeans Namen versehen.