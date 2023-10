Een overschrijding heeft Emmerich Amböck uit Vitis in Seinem Garten geholpen. An der Stelle, an der im Vorjahr Sonnenblumen pflanzte kamen wieder Pflanzen zum Vorschein. Daarna is dat een normale zonnebloem-seien.

Maar bekannte stellten fest, dat is zelf een Topinambur-act. Wie erover nadenkt of ik wel een Rätsel heb, zal daar van kunnen genieten. Ze zien er geweldig uit met hun stukken. De meeste mensen zijn ouder, de rest van het zwemwater vier meter in de hoogte. De beide koppels in de tuin durven op een bijzonder vruchtbare plek op te treden, want de zonnebloemen in de tuin waren vier meter hoog.