Überraschung! Selena Gomez schließt sich Steve Martin & Martin Short bei SNL an

Selena Gomez und Kieran Culkin Herstellung SNL Kameen zusammen? Oh!

Der Popstar hatte nicht nur einen, sondern zwei überraschende Auftritte bei NBC Samstagabend liveWiedervereinigung mit ihr Nur Morde im Gebäude Co-Stars Steve Martin und Martin Kurz, der die NBC-Sketch-Serie moderierte. Selena schloss sich den Comedy-Legenden während ihres Eröffnungsmonologs auf der Bühne an und spielte auch in einer der thematischen Skizzen der Show mit – einer Parodie-Fortsetzung von Vater der Braut.

An SNL’s Parodie auf die Hit-Comedy-Filme der 90er, die „Come and Get It“-Sängerin spielte sich selbst … die Hochzeitssängerin, die einen saftigen Preis hat. Steve und Martin wiederholten ihre Rollen des Patriarchen George Banks und des Hochzeitsplaners Franck Eggelhoffer.

Der Sketch enthielt auch einen Cameo-Auftritt von Kieran, einem weiteren Original Vater der Braut Darsteller. Der ehemalige Kinderstar, der jetzt dafür bekannt ist, Roman Roy in der HBO-Serie zu spielen NachfolgeEr wiederholte seine Rolle als kleiner Bruder der Braut, Matty Banks.