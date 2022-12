Überraschend erreichte Marokko das Viertelfinale der Weltmeisterschaft | Sport | DW

Ganz Afrika feiert: Angespornt von 20.000 fanatischen Fans besiegte Marokko überraschend die favorisierten Spanier und erreichte mit 3:0 im Elfmeterschießen das Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Kein einziger Spanier traf nach zuvor torlosen 120 Minuten vom Elfmeterpunkt. Erst schoss Pablo Sarabia den Pfosten, dann scheiterten Carlos Soler und Sergio Busquets am marokkanischen Torhüter Bono. Marokko ist nach Kamerun, Senegal und zuletzt Ghana das vierte afrikanische Team unter den letzten Acht. Gegner ist am Samstag Portugal oder die Schweiz. Die marokkanischen Fans feierten den sensationellen Erfolg begeistert.

„Ich bin Ägypter, aber ich bin hier, um Marokko zu unterstützen“, sagte Gamal der DW vor dem Spiel im Education City Stadium von Doha. „Marokko ist das letzte arabische Land, das noch im Wettbewerb ist, und auch das letzte afrikanische Land.“

Hakim Ziyech, Achraf Hakimi und Co. hatten bei diesem Turnier bereits Geschichte geschrieben, indem sie als erste afrikanische Mannschaft seit Nigeria 1998 einen Gruppensieg bei einer Weltmeisterschaft gewannen – vor den vermeintlichen Schwergewichten Kroatien und Belgien. Das hatte nicht nur in Marokko für Begeisterung gesorgt.

„Marokko spielt für alle Afrikaner“

Wenn eine europäische Mannschaft bei einer Weltmeisterschaft ausscheidet, bleiben die Fans eher passiv und verfolgen den Rest des Turniers. Sie interessieren sich dann mehr für das Gesamtergebnis, als für ein anderes Team aus Europa anzufeuern. Anders in Afrika: Obwohl afrikanische Fans in erster Linie für ihr eigenes Land jubeln, wenden sie sich nach deren Abgang mit großer Begeisterung an die anderen afrikanischen Mannschaften und unterstützen sie wie ihre eigenen.

Zum Beispiel sah Mahmoud, ein ägyptischer Restaurantbesitzer in Katar, in der Fanzone von Doha zu, wie Senegal gegen England spielte. Und obwohl Ägypten sowohl im Finale des Afrikanischen Nationen-Pokals als auch im entscheidenden Spiel der WM-Qualifikation knapp gegen Senegal verlor, unterstützte er die „Löwen von Teranga“ bei der WM. „Sie spielen für uns“, sagte Mahmoud der DW vor dem Achtelfinalspiel Senegals gegen England. „Sie gehen für alle Afrikaner aufs Feld.“

Nach dem Ende der eigenen Mannschaft wollten die Senegal-Fans, dass die Marokkaner so weit wie möglich gehen

Nach dem Ausscheiden Senegals wandten sich auch die senegalesischen Fans den Marokkanern zu. „Jetzt werden wir Marokko bis zum Schluss unterstützen“, betont Bintou, Mitglied der „12eme Gainde“ [„12. Mann“, Anm. d. Red.], die bunte senegalesische Fangruppe, die bei Spielen immer auf der Tribüne tanzt und singt. „Ganz Senegal, ganz Afrika liegt hinter Marokko“, sagte er. „Sie sind jetzt unser Team und wir hoffen, dass sie das Finale erreichen können.“

Unterstützung sogar aus Algerien

Auch im benachbarten Algerien, dessen diplomatische Beziehungen zu Marokko wegen des Westsahara-Konflikts angespannt sind, hat Marokkos Team Unterstützer. Videos in den sozialen Medien zeigen, wie Algerier den Sieg Marokkos über Belgien genauso enthusiastisch feiern wie der Rest Afrikas. Die Staaten mögen politisch streiten, aber die Menschen scheinen nur eines im Sinn zu haben: Afrika bei der Weltmeisterschaft glänzen zu sehen, egal aus welchem ​​Land oder Teil des Kontinents die erfolgreichste Mannschaft kommt.

Der Text wurde angepasst.