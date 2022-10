Überprüfung von „Collinas Erben“: Warum Jude Bellingham davongekommen ist, ohne vom Platz gestellt zu werden

Auch diesmal ist der Schiedsrichter nach dem Spitzenspiel zwischen dem BVB und den Bayern im Gespräch. Im Mittelpunkt steht ein erfolgloser Platzverweis für Jude Bellingham. Deniz Aytekin zeigt Verständnis für seine Kritiker.

Wie viel über den Schiedsrichter nach Abpfiff eines Spiels diskutiert wird, hängt natürlich nicht zuletzt davon ab, ob der Schiedsrichter aus Sicht der beteiligten Mannschaften maßgeblichen Einfluss auf den Verlauf und Ausgang des jeweiligen Spiels genommen hat. In den Spielen zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München hat der BVB in den vergangenen Jahren regelmäßig öffentlich die Entscheidungen der Schiedsrichter nach einer Niederlage beklagt. So etwa in der vergangenen Saison, als die Schiedsrichter Felix Zwayer und Daniel Siebert aus dem Dortmunder Lager dafür kritisiert wurden, dass sie den Schwarz-Gelben im Hin- und Rückspiel den Elfmeter verweigerten.

Alphonso Davies erlitt eine Schädelprellung, als Bellingham ihn trat (Foto: IMAGO/Chai vd Laage)

Kaum jemand hätte am Samstagabend nach Spielende im Dortmunder Stadion etwas Negatives über Schiedsrichter Deniz Aytekin gesagt, wäre Anthony Modeste nicht in letzter Sekunde der Ausgleich zum 2:2 der Gastgeber gelungen. Diesmal waren es jedoch die enttäuschten Bayern, die von einer Szene kurz vor der Halbzeit sprachen, in der Jude Bellingham im Kampf um den Ball seinen Gegenspieler Alphonso Davies mit der Schuhspitze am Kopf getroffen hatte, ohne dass ihm ein Gegentor gegeben wurde persönliche Strafe sein. Nicht nur nach Meinung von Münchens Trainer Julian Nagelsmann hätte der bereits verwarnte Bellingham zumindest die Gelbe Karte verdient gehabt, was Gelb-Rot und damit eine Mehrheit für den Rekordmeister bedeutet hätte.

Aytekin selbst erklärte ausführlich, warum er auf die Entlassung verzichtet habe. Im Interview mit dem Sender Sky sagte er, die Verwarnung gegen Bellingham nach 13 Minuten sei in der hektischen Anfangsphase des Spiels erfolgt, nachdem zwei Münchner, Marcel Sabitzer und Mathijs de Ligt, nach Foulspielen bereits die Gelbe Karte erhalten hatten. Die Sanktion diente in erster Linie der Spielberuhigung und war eine optionale, aber keine zwingende Entscheidung. Vor diesem Hintergrund habe ihm kurz vor der Pause „die letzte Überzeugung gefehlt“, Gelb-Rot zu zeigen und damit womöglich entscheidend ins Spiel einzugreifen. Der Schiedsrichter sah ein gewisses Maß an Diskretion, da Davies sich Bellingham von hinten und mit leicht gesenktem Kopf näherte. Das heißt, der Dortmunder konnte den Gegner nicht sehen und musste auch nicht damit rechnen, dass er ihn am Kopf treffen würde.

„Isoliert betrachtet ist es eine gelbe Karte“

In der Sendung „Doppelpass“ erklärte Aytekin: „Wenn man diese Szene isoliert und ohne Emotionen betrachtet, dann ist das eine Gelbe Karte. Aber von uns Schiedsrichtern wird immer ein gewisses Einfühlungsvermögen und Gespür für die Situation erwartet.“ Bellingham hat Davies nicht absichtlich geschlagen, „und dann denkt man als Schiedsrichter eher: Habe ich da noch Spielraum?“ Laut Schiedsrichter gab es diesen minimalen Spielraum, aber vielleicht zeigte er in dieser Situation auch „ein bisschen zu viel Einfühlungsvermögen“. Er versteht jeden Bayern-Fan, der sagt, es sei eine Gelbe Karte.

Was Deniz Aytekin ansprach, war die Spannung zwischen den Regeln und ihrer Interpretation, dem Kontext des Spiels und der allgemeinen Spielführung des Schiedsrichters und seinem taktischen Einsatz von Ermessensbefugnissen. Eine Spielleitung ist mehr als die Summe der Einzelentscheidungen, die sich auch zu einem Ganzen, einer zum Spielcharakter passenden Linie zusammenfügen müssen. Auch ein Schiedsrichter hat gerade in einem so großen Spiel einen Spielplan, dessen Bedeutung aufgrund der weltweiten Aufmerksamkeit bereits überragend ist – und der in der jüngeren Vergangenheit seine eigenen Geschichten geschrieben hat, in denen auch die Schiedsrichter ungewollt in Führung gegangen sind Rolle.

Warum Aytekin seine Linie geändert hat

Mit dem 44-jährigen Aytekin leitete einer der unbestritten besten, beliebtesten und erfahrensten Schiedsrichter des Landes dieses stets brisante Duell. Aytekins große Stärke liegt in seiner Persönlichkeit, er löst Konflikte gerne – und meist sehr erfolgreich – mit Kommunikation statt mit Karten. Und er ist ein Spielleiter, der nicht nur technisch entscheidet, sondern sein Ermessen, soweit es technisch möglich ist, auch immer daran ausrichtet, was das Spiel erfordert und was ihm somit nützt. In Dortmund hingegen zeigte Aytekin nach anderthalb Minuten die erste Gelbe Karte, nach nicht einmal einer Viertelstunde wurden bereits drei Spieler verwarnt. Das ist ungewöhnlich.

Dass die dritte Gelbe Karte, die für Bellingham, eher der taktischen Überlegung des Schiedsrichters entsprang, nach zwei Verwarnungen gegen Bayern-Spieler die erste halbwegs passende Gelegenheit zum Ausgleich zu nutzen, lag auf der Hand. Doch Bellingham spielte den Ball hauptsächlich im Zweikampf mit Jamal Musiala, und Musialas Sturz sah schlimmer aus als der Einzug des BVB-Profis. Aytekin hatte die Waage mit einem zu strengen Maßstab erkauft, wodurch die Gefahr einer unnötigen Kartenflut bestand. Der Schiri wich dann davon ab, sonst hätte er Leon Goretzka in der 22. Minute wegen seines Foulspiels an Niklas Süle verwarnen müssen. Und schließlich profitierte auch Bellingham von Aytekins inzwischen großzügiger Linie bei persönlichen Strafen.

Aus technischer Sicht war der Ermessensspielraum für den Schiedsrichter nach Bellinghams Foul an Davies – in dem er einen Vorteil erkannte, weil die Münchner eine aussichtsreiche Angriffsmöglichkeit hatten – eigentlich minimal. Julian Nagelsmann irrte sich, als er sagte, das Training vor der Saison habe gelehrt, dass jeder Fußtreffer ins Gesicht eines Gegners zu einer roten Karte führen würde. Stattdessen wurden zwei Szenen aus den UEFA-Wettbewerben der vergangenen Saison verwendet, um den Bundesligisten den Unterschied aufzuzeigen, wann ein solches Tor zum Platzverweis und wann nur zu einer Verwarnung führt. Rot etwa, wenn der Fuß mit der offenen Sohle frontal auf den Kopf trifft, ergibt nur Gelb, wenn der Gegner nicht im Sichtfeld war und es zu einem Treffer mit dem Spann kommt.

Spielförderlich, aber regeltechnisch schwer zu rechtfertigen

Doch gemessen an diesen Bezugsszenen hatte der Bayern-Trainer zumindest einen Punkt, dass eine persönliche Bestrafung angebracht gewesen wäre. Gleichzeitig gab es auch im Bayern-Lager eine Stimme, die Aytekins Entscheidung verstehen konnte, den Einsatz von Jude Bellingham nicht vorzeitig zu beenden: „Um ehrlich zu sein, bin ich ein bisschen mit dem Schiedsrichter und ich verstehe, dass er es nicht getan hat das Stadion für immer verlassen wollten, wollten Kochen bringen“, sagte der frühere Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge. Möglich ist auch, dass Aytekin in den vergangenen Jahren die Dortmunder Reaktionen nach den Spielen gegen die Bayern ein wenig im Hinterkopf hatte. Bei einem Gelb-Rot für Bellingham hätte der BVB sicher die erste Verwarnung im Falle einer Niederlage moniert und einen weiteren deutlichen Nachteil durch den Schiedsrichter moniert.

Diese erste Gelbe Karte für Bellingham – primär durch die Taktik des Schiedsrichters motiviert, aber letztlich übertrieben – schuf das Problem, das nach dem Schlusspfiff diskutiert wurde. Aytekin versuchte es später zu beheben, indem er auf Gelb-Rot verzichtete – was bei der Addition beider Szenen eigentlich ausgewogen und hilfreich war, aber regeltechnisch schwer zu begründen war.

In der zweiten Halbzeit passte der Elfmeter besser zum Spiel, war schlüssiger, auch bei Gelb-Rot gegen Kingsley Coman in der 90. Minute nach dem zweiten glasklaren taktischen Foul – hier blieb dem Schiedsrichter definitiv keine Wahl. Auch der leichte Tritt von Leroy Sané beim Sturz gegen die Brust von Karim Adeyemi, der den Münchner zuvor gefoult hatte, sei nicht als Körperverletzung zu werten und wie Adeyemis Vergehen nur mit einer Verwarnung zu ahnden, sei auch angemessen.

Auch Deniz Aytekin konnte nach dem Seitenwechsel seine größte Stärke, die Spielführung durch Persönlichkeit und Kommunikation, besser ausspielen. Und wenn Modeste nicht den späten Ausgleich erzielt hätte, wäre der Unparteiische wohl kein Thema gewesen. Umso mehr ist es ihm zu verdanken, dass er sich – wieder einmal – den Medienanfragen gestellt und offen erklärt hat, warum er in den umstrittensten Situationen seine Entscheidungen getroffen hat. Dabei gab er auch Einblicke in die taktischen Überlegungen eines Schiedsrichters, die weitaus weiter verbreitet sein dürften. Schon allein deshalb, weil die Spielführung der Schiedsrichter besser nachvollziehbar ist.