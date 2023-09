Scheich Jassim bin Hamad al Thani und Sir Jim Ratcliffe wollen Manchester United immer noch kaufen, obwohl sich der Verkaufsprozess über zehn Monate hinzieht und es beim Verein Probleme auf und außerhalb des Spielfelds gibt.

Der katarische Bankier Sheikh Jassim und der britische Industrielle Ratcliffe haben Angebote gemacht, die United mit etwa 5 Milliarden Pfund bewerten, aber die Glazers warten auf höhere Angebote.

Eine Quelle sagte: „Je länger sie mehr Geld verlangen, desto mehr wird der Vermögenswert abgewertet, den sie verkaufen wollen.“

Die Glazers kündigten im November letzten Jahres eine strategische Überprüfung an, die ihrer Meinung nach zu einem Verkauf führen könnte. United-Chef Richard Arnold bestätigte am Montag in einer Mitarbeiterbesprechung, dass der Prozess noch nicht abgeschlossen sei.

Der schlechte Start von United hat die Bieter nicht abgeschreckt

Sam Blitz wird von Peter Smith bei „The Question" begleitet, während sie einen Blick auf die vielen Probleme rund um die turbulente Saison von Manchester United werfen



Das Interesse der beiden Bieter am Kauf von United wurde durch den enttäuschenden Saisonstart von United und die Probleme außerhalb des Spielfelds nicht beeinträchtigt.

United hat drei seiner ersten fünf Premier-League-Spiele dieser Saison verloren.

Mason Greenwood wurde an Getafe ausgeliehen, Antony wurde freigestellt, um „Vorwürfe wegen Körperverletzung zu bearbeiten“, und Jadon Sancho trainiert außerhalb der ersten Mannschaft, nachdem er sich geweigert hatte, sich für die Kritik an Erik ten Hag in einem Social-Media-Beitrag zu entschuldigen.

Gary Neville erläutert die 1:3-Niederlage von Manchester United gegen Brighton im Old Trafford und sagt, die Seagulls hätten die Mannschaft von Erik ten Hag „demontiert".



United gab im Sommerfenster 183 Millionen Pfund aus, schaffte es aber nicht, mit Harry Kane und Declan Rice die Top-Ziele von Ten Hag zu verpflichten.

Der Aktienkurs von United fiel einen Tag zuvor in diesem Monat um 18,2 Prozent Die Mail am Sonntag berichtete, dass die Glazers den Club vom Markt nehmen würden.

Es bestand immer eine starke Wahrscheinlichkeit, dass die Glazers nicht verkaufen würden, da sie den Verein nie offiziell zum Verkauf angeboten hatten.

„United We Stand"-Redakteur Andy Mitten besteht darauf, dass sich Manchester nicht in einer Krise befindet, räumt aber ein, dass Erik ten Hag derzeit eine „harte Phase" erlebt



Auch der US-Hedgefonds Elliott Management schnüffelte herum und bot eine Investition in den Club an, die es den Glazers hätte ermöglichen können, Mehrheitsaktionär zu bleiben.

Die Fans von Man Utd protestieren gegen die Eigentümerschaft der Glazers, seit diese 2005 ein Leveraged Buyout abgeschlossen haben, um die volle Kontrolle über den Verein zu übernehmen, wobei die Unzufriedenheit mit der Familie mittlerweile ein Allzeithoch erreicht hat.

„Die Bieter von Man United waren immer der Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Glazers nicht verkaufen“, schrieb Sky Sports News.

Kaveh Solhekol. „Die Theorie, dass Ratcliffe gewonnen hatte, sollte dazu führen, dass Katar mehr bot, und dass Geschichten, die Ratcliffe gewonnen hatte, dazu führten, dass Ratcliffe mehr bot, und dass Geschichten, die verkauft wurden, dazu führten, dass beide mehr boten.“

Solskjaer meldet sich zu Wort

Bild:

Harry Kane und Ole Gunnar Solskjaer





Unterdessen hat sich der ehemalige United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer zum ersten Mal seit seinem Jobverlust vor fast zwei Jahren ausführlich geäußert.

Sprechen mit Der Athlet, Solskjaer sagte, United habe es verpasst, Erling Haaland, Moises Caicedo, Jude Bellingham, Rice und Kane zu verpflichten. Er sagte auch, dass Kane nach seinem Verständnis zu United wechseln wollte.

Ein Rückblick auf alle Tore, Assists und Fähigkeiten von Harry Kane seit seinem beeindruckenden Start beim FC Bayern München



Laut Solskjaer fühlte sich die Verpflichtung von Cristiano Ronaldo „richtig an, stellte sich aber als falsch heraus“. Er sagte auch, dass einige seiner Spieler „nicht so gut waren, wie sie sich selbst wahrnahmen“.

Sprechen mit Der Athlet Über die Spieler, die United während seiner Amtszeit verpasst hatte, sagte Solskjaer: „Erling Haaland, bevor er sein Salzburg-Debüt gab.“

„Declan Rice, der nicht das gekostet hätte, was er im Sommer getan hat.

Erik ten Hag, Trainer von Manchester United, urteilt darüber, warum sich der Verein für Rasmus Hojlund und nicht für Harry Kane entschieden hat



„Wir haben über Moises Caicedo gesprochen, aber wir hatten das Gefühl, dass wir sofort Spieler brauchen, die bereit sind.“

„Wir wollten unbedingt Jude Bellingham – er ist ein Spieler von Man Utd, aber ich respektiere, dass er sich für Dortmund entschieden hat.“

„Ich hätte Kane an jedem Tag der Woche verpflichtet, und ich ging davon aus, dass er kommen wollte, aber der Verein hatte angesichts der finanziellen Zwänge durch Covid-19 nicht das nötige Budget.“