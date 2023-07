Drei ukrainische Drohnen griffen am Sonntag in den frühen Morgenstunden Moskau an, teilten russische Behörden mit. Dabei wurde eine Person verletzt und der Verkehr zu und von einem der vier Flughäfen rund um die russische Hauptstadt vorübergehend gesperrt.

Es war der vierte Angriffsversuch dieser Art auf die Hauptstadtregion in diesem Monat und der dritte in dieser Woche, was die Besorgnis über die Anfälligkeit Moskaus für Angriffe schürt, während Russlands Krieg in der Ukraine in den 18. Monat geht.

Das russische Verteidigungsministerium bezeichnete den Vorfall als „versuchten Terroranschlag des Kiewer Regimes“ und sagte, drei Drohnen hätten die Stadt ins Visier genommen. Einer wurde in der umliegenden Region Moskau von Luftverteidigungssystemen abgeschossen und zwei weitere wurden blockiert. Diese beiden stürzten in das Geschäftsviertel der Stadt Moskau.

Fotos von der Absturzstelle zeigten die auf einer Etage beschädigte Fassade eines Wolkenkratzers. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin sagte, der Angriff habe zwei Gebäude im Moskauer Stadtviertel „unwesentlich beschädigt“. Ein Wachmann sei verletzt worden, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Einsatzkräfte.

Flüge verspätet

Laut Tass gab es etwa eine Stunde lang keine Flüge zum oder vom Flughafen Wnukowo am südlichen Stadtrand, und der Luftraum über Moskau und den Randgebieten war vorübergehend für alle Flugzeuge gesperrt. Diese Beschränkungen wurden inzwischen aufgehoben.

Die Moskauer Behörden haben außerdem eine Straße in der Nähe der Unglücksstelle im Moskauer Stadtgebiet für den Verkehr gesperrt.

Polizeibeamte sperren einen Bereich um ein beschädigtes Bürogebäude in Moskau ab, nachdem am frühen Sonntag ein Drohnenangriff gemeldet wurde. (Alexander Nemenov/AFP/Getty Images)

Ohne direkt anzuerkennen, dass die Ukraine hinter dem Angriff auf Moskau steckt, sagte ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, dass das russische Volk die Folgen des russischen Krieges in der Ukraine sehe.

„Alle Menschen, die denken, der Krieg geht sie nichts an, berühren sie bereits“, sagte Sprecher Yurii Ihnat am Sonntag vor Journalisten.

„Keine Diskussion über Frieden“

„In Russland herrscht schon eine gewisse Stimmung: Da fliegt etwas rein, und zwar laut“, sagte er. „Es gibt keine Diskussion mehr über Frieden oder Ruhe im russischen Inneren. Sie haben bekommen, was sie wollten.“

Ihnat verwies auch auf einen Drohnenangriff auf die von Russland besetzte Krim über Nacht. Moskau gab am Sonntag bekannt, dass es 16 ukrainische Drohnen abgeschossen und acht weitere mit einem elektronischen Störsystem neutralisiert habe. Es gab keine Verletzten, sagten Beamte.

In der Ukraine meldete die Luftwaffe, sie habe über den Regionen Cherson und Dnipropetrowsk vier russische Drohnen zerstört. Informationen zu den Angriffen konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Unterdessen wurden am späten Samstagabend bei einem russischen Raketenangriff auf die Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine zwei Menschen getötet und 20 verletzt. Ein vierstöckiges Gebäude einer Berufsschule sei getroffen worden, teilte das ukrainische Innenministerium mit. Lokale Behörden sagten, dass Wohnheime und Lehrgebäude durch die Explosion und das darauf folgende Feuer beschädigt wurden.

Das russische Verteidigungsministerium meldete am Freitag den Abschuss einer ukrainischen Drohne vor Moskau. Vier Tage zuvor schlugen zwei Drohnen die russische Hauptstadt ein, eine davon schlug im Zentrum der Stadt in der Nähe des Hauptquartiers des Verteidigungsministeriums am Fluss Moskwa etwa drei Kilometer vom Kreml entfernt ein. Die andere Drohne traf ein Bürogebäude im Süden Moskaus und zerstörte mehrere obere Stockwerke.

Bei einem weiteren Angriff am 4. Juli sagte das russische Militär, vier Drohnen seien durch Luftabwehr am Stadtrand von Moskau abgeschossen worden und eine fünfte sei durch Mittel der elektronischen Kriegsführung blockiert und zum Abschuss gezwungen worden.