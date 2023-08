Die Tage des Wartens werden immer schwieriger, da die Chancen immer größer werden, aber Kevin Baclig bleibt unbeirrt bei der Suche nach seiner Frau und ihren Eltern, die seit dem 8. August vermisst werden, als ein Lauffeuer die hawaiianische Stadt verwüstete und dem Erdboden gleichmachte von Lahaina.

Er ist von einem Tierheim zum nächsten gegangen und hat gehofft, dass Fremde die Gesichter auf den Flyern, die er mitbringt, erkennen könnten.

Der 30-jährige Baclig ist immer wieder nach Lahaina gefahren und hat verzweifelt nach irgendetwas gesucht, das ihn zu seiner Frau Angelica und ihren Eltern Joel und Adela Villegas führen könnte. Sechs weitere Verwandte, die nebenan wohnten, bleiben ebenfalls vermisst.

„Ich werde nicht aufgeben, bis ich sie sehe“, sagte er. „Natürlich hoffe ich, sie lebend zu finden. … Was kann ich sonst noch tun?“

Auch wenn er versucht, optimistisch zu klingen, ist seine Stimme gedämpft.

„Ich habe gesucht und gesucht – in Lahaina, überall“, sagte Baclig und sprach in Ilocano, einem Dialekt der nördlichen Philippinen.

Den Beamten liegt keine feste Vermisstennummer vor

Das Feuer kostete Dutzende Menschen das Leben und zerstörte Hunderte von Häusern, darunter das Haus, das Bacligs Familie vor drei Jahren in der Kopili Street gekauft hatte, etwa 15 Gehminuten von der historischen Front Street entfernt – einst ein geschäftiges Touristenzentrum, heute jedoch eine trostlose Straße mit zerstörten Gebäuden gesäumt von verkohlten Fahrzeugen.

Die Überreste von 114 Menschen wurden gefunden, die meisten von ihnen sind noch nicht identifiziert.

Hawaiis Gouverneur Josh Green sagte, die Zahl der Todesopfer werde in den kommenden Tagen wahrscheinlich steigen, da die sorgfältige Suche nach Überresten in den Trümmer- und Aschehaufen in Lahaina, einer Küstengemeinde mit 12.000 Einwohnern und Touristen-Hotspot auf Maui, fortgesetzt werde.

Die Beamten geben zu, dass sie keine genaue Nummer der Vermissten haben. Viele der ursprünglich als vermisst eingestuften Personen konnten inzwischen gefunden werden.

Eine Sprecherin des Maui County, Mahina Martin, sagte am Samstag, dass die an der Suche beteiligten Behörden daran arbeiteten, eine Liste der Vermissten zu erstellen, und die gesammelten Informationen weiterhin überprüften.

Die einzige öffentlich zugängliche Liste wurde von barmherzigen Samaritern zusammengestellt, in der Hoffnung, die Familie mit ihren Lieben zu verbinden.

40 % der Brandzone noch nicht durchsucht

Mehr als 1.000 Bundesbeamte sind auf Maui, von denen fast die Hälfte bei der Suche nach sterblichen Überresten helfen soll, teilte das Weiße Haus mit.

Die Einsatzkräfte hätten inzwischen etwa 60 Prozent der Brandzone durchsucht, sagte Deanne Criswell, Administratorin der Federal Emergency Management Agency (FEMA), am Samstag.

„Wir machen Fortschritte und werden den Menschen auf Hawaii weiterhin bei jedem Schritt zur Seite stehen“, sagte Criswell.

Die Agentur hat fast 7 Millionen US-Dollar zur Unterstützung von mehr als 2.000 Haushalten bewilligt, darunter 3 Millionen US-Dollar an Mietbeihilfen.

Anfang dieser Woche sagte Polizeichef John Pelletier, die Behörden würden ihr Bestes tun, um die Vermissten aufzuspüren.

„Aber ich kann nicht versprechen, dass wir sie alle bekommen“, sagte er.

„Ich will einfach nur einen Abschluss“

Am Tag vor dem Brand wünschte Po’omaika’i Estores-Losano, ein 28-jähriger Vater von zwei Kindern, seinem Ohana, dem hawaiianischen Wort für Familie, Aloha. „Ein weiterer wunderschöner Tag auf Hawaii“, schrieb er auf Facebook und beendete seinen Beitrag mit der Aufforderung an seine Freunde, „Spaß zu haben, zu genießen“ und niemals „unglücklich und mürrisch“ zu sein.

Er gehörte zu den Punkten, die am Samstag noch fehlten. Seine Familie hat die Insel auf der Suche nach ihm abgesucht und Krankenhäuser und Notunterkünfte überprüft. Ohne ein Auto hätte Estores-Losano dem Feuer und dem Rauch entkommen müssen.

„Wir wollen nicht, dass er denkt, wir hätten aufgehört, nach ihm zu suchen“, sagte Ku’ulei Barut, die zuletzt am Tag vor seinem Verschwinden mit ihrem Bruder gesprochen hatte.

Po’omaika’i Estores-Losano (rechts) ist mit seiner Schwester Ku’ulei Barut an ihrem Hochzeitstag im September 2019 zu sehen. Estores-Losanos Familie sucht nach den Waldbränden auf Maui nach ihm. (Leona Castillo/The Associated Press)

Seine Mutter, Leona Castillo, möchte an der Möglichkeit festhalten, dass ihr Sohn noch am Leben ist, aber sie weiß, dass sie sich möglicherweise einer Realität stellen muss, die sie noch nicht akzeptieren kann. Letzte Woche, als die Diskussion über die Anzahl der Leichen immer lauter wurde, ließ sie sich einen DNA-Abstrich machen.

Sie möchte, dass er gefunden wird, egal wie und wo.

„Wir wollen nicht, dass er verloren geht. Wenn wir seinen Körper nicht zurückbekommen, wird er einfach verloren sein.“

In den Tagen nach dem Brand herrschte Chaos und Verwirrung, da viele Familien nach vermissten Angehörigen suchten. Castillo sagte, sie sei erleichtert über Freunde und Nachbarn, die mit ihren Lieben wieder vereint seien.

Aber sie fragte sich, wann sie an der Reihe sein würde.

„Ich will einfach nur einen Abschluss“, sagte sie.

Ace Yabes wartet auch auf Nachricht von seinen Verwandten – insgesamt neun werden vermisst, darunter Angelica Baclig, deren Familie neben einer Tante und deren Familie lebte, von denen fünf noch nicht gefunden wurden.

Kevin Baclig arbeitete als Krankenpfleger in einer Pflegeeinrichtung, als das Feuer von den Hügeln in die Stadt raste und fast alles, was ihm in den Weg kam, in Brand setzte.

„Ich habe alle Notunterkünfte, Hotels und mögliche Orte, an die sie gehen könnten, durchsucht – ich bin zu allen gegangen. Ich bin zu den Häusern ihrer Freunde gegangen“, sagte er. „Ich habe sie beim MPD (Maui Police Department) und beim FBI als vermisst gemeldet. Ich habe ihre Bilder gezeigt.“

Kevin und Angelica Baclig machten letzten November während eines Besuchs in Los Angeles ein Selfie. Angelica und ihre Eltern sowie fünf ihrer anderen Verwandten, die nebenan wohnten, werden weiterhin vermisst. (Kevin Baclig/The Associated Press)

Kevin, der bei Freunden in Kahalui an der Nordflanke der Insel wohnt, schöpft bei seiner Suche Hoffnung.

Vielleicht hatte in ihrer Eile zu fliehen keiner die Zeit, sein Handy zu schnappen – was erklären könnte, warum er bisher keinen Anruf erhalten hat. Vielleicht suchen sie auch nach ihm und wissen nicht, wo er sich aufhält.

Inmitten von Angst und Unsicherheit und während er sich dem Ende seiner Bemühungen nähert, betet er weiterhin um Hilfe.

„Herr, leite mich in allem“, schrieb er am Donnerstag auf Facebook. „Ich weiß nicht, was ich tun soll.“