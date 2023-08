„Ich vergleiche die Explosion oft mit einem Taifun, der tausendmal stärker wäre“, sagt der 90-jährige Sadae Kasaoka, während er auf der Bühne im Hiroshima Memorial Peace Museum steht.

Sie lehnt ein Mikrofon ab und erzählt ihre Geschichte im großen Auditorium des Museums mit klarer und kraftvoller Stimme, wenn auch manchmal mit einem Hauch von Traurigkeit oder Wut.

Ihre lebhafte Rede wird manchmal von kurzen Momenten der Stille unterbrochen. Sie schließt die Augen, als wollte sie sich besser an den unfassbaren Schmerz jenes Morgens des 6. August 1945 erinnern, als ihr Leben auf den Kopf gestellt wurde.

Das Schulmädchen verlor ihre Eltern bei dem Atombombenangriff, der ihre Stadt verwüstete. Sie erzählt, wie viel Glück sie hatte, in ihrem Haus geblieben zu sein, das nur 3,5 Kilometer (2,2 Meilen) vom sogenannten Hypozentrum des Bombeneinschlags entfernt lag.

Dann kommt die Erinnerung an zersplittertes Glas von explodierenden Fenstern, das in ihre Haut eindringt; das Bild ihres verstrahlten Vaters konnte sie zunächst nicht erkennen; das Warten auf die Rückkehr ihrer Mutter, die nie kam.

Norie Hosomitsu, die neben ihr sitzt, kann Kasaoka nicht aus den Augen lassen, als wolle sie ihr Bild und ihre Worte in ihr Gedächtnis einprägen. Als Teil einer Generation, die als Hiroshima-Nachfolger bekannt ist, setzt sich Hosomitsu dafür ein, die Geschichten der „Hibakusha“ (Überlebenden des Bombenangriffs) weiterzugeben, damit die Welt sie nicht vergisst.

Sadae Kasaoka hat eine lebhafte Erinnerung an die Ereignisse vom 6. August 1945 Bild: Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/picture Alliance

Inspiriert von Hiroshima-Überlebenden

Der 60-Jährige nahm an einem von der Stadt Hiroshima ins Leben gerufenen Programm teil, bei dem Kandidaten ein Drehbuch schreiben, das auf dem Leben eines Überlebenden basiert, und lernen, es in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Sie erzählt seit neun Jahren die Geschichte eines Überlebenden, auch vor Mittelschülern.

„Ich war berührt von Sadae Kasaokas Persönlichkeit und ihrer Aussage“, sagte Hosomitsu. „Als wir uns trafen, spürte ich eine Alchemie zwischen uns.“

„Frieden entsteht nicht durch Zurücklehnen und Abwarten, jeder von uns hat die Verantwortung, Frieden zu schaffen.“ fügt sie gerne am Ende jedes Vortrags hinzu.

Da das Durchschnittsalter der Hinterbliebenen inzwischen bei 85 Jahren liegt, ist es wichtig, dass mehr Nachfolger ausgebildet werden.

Laut Dan Shioka von der Abteilung für internationale Friedensförderung in Hiroshima ist die Zahl der Hibakusha im Laufe der Zeit drastisch zurückgegangen.

Auch wenn bisher mehr als 250 Geschichtenerzähler ausgebildet wurden, „besteht die dringende Notwendigkeit, dieses Erbe weiterzugeben, bevor diese Erinnerung ausstirbt“, sagte er.

Kampf für nukleare Abrüstung

Als Hiroshima kurz nach der Tragödie den Weg des Wiederaufbaus begann, begann es auch, für den Frieden zu kämpfen.

1955 gründete die Stadt das Netzwerk „Mayors for Peace“, das heute mehr als 8.000 Gemeinden vereint, die sich für die Abschaffung von Atomwaffen einsetzen.

Sie bekräftigten ihre Position in einem offenen Brief an die G7-Staatsoberhäupter, die sich im vergangenen Mai in Hiroshima trafen.

Das Netzwerk forderte „sofortige Maßnahmen zur Reduzierung der Atomwaffenarsenale und zur Beendigung ihrer Modernisierung“.

Doch die Hiroshima-Vision zur nuklearen Abrüstung, die im vergangenen Mai angenommen wurde und zwar die Abschaffung von Atomwaffen befürwortet, hat die Hibakusha nicht überzeugt, da sie keine konkreten Pläne zur nuklearen Abrüstung enthält.

„Ich war enttäuscht“, sagt Norie Hosomitsu. „Aber ehrlich gesagt hatte ich von Anfang an keine großen Erwartungen.“

Weitersagen

Während sie auf echte Maßnahmen zugunsten eines völligen Atomwaffenverbots warten, verbreiten Überlebende und Nachfolger weiterhin die Botschaft durch eindrucksvolle Zeugnisse und tägliche Gespräche, die im Hiroshima Memorial Peace Museum organisiert werden.

Der 2019 renovierte Veranstaltungsort gibt den Zeugnissen der Überlebenden durch Bilder, Objekte und Texte einen Kontext.

Aber für Norie Hosomitsu gibt es nichts Besseres als eine persönliche Begegnung. „Wir haben bereits viele Videos der Zeugenaussagen, aber die Gespräche, die wir führen, finden von Angesicht zu Angesicht statt. Wir drücken unsere Leidenschaft, unsere Emotionen durch unser Gesicht und unseren Atem aus; und jedes Gespräch ist eine offene Tür für einen Dialog, für eine Interaktion.“ .“

Diskriminierung, die Überlebende mundtot machte

Sadae Kasaoka, der wie viele Hibakusha jahrzehntelang unter Diskriminierung litt, äußerte sich vor weniger als 20 Jahren zum ersten Mal öffentlich. Seitdem wurde sie nie zum Schweigen gebracht.

„Als Kind hatte ich Träume, ich wollte Lehrerin werden. Aber mit einer einzigen Atombombe wurden Träume, Hoffnungen und Zukunftsaussichten zunichte gemacht. Ich dachte, es sei meine Aufgabe, die Erinnerung an diese Tragödie weiterzugeben und dafür zu sorgen, dass sie siegt.“ „Das wird nie wieder passieren“, sagt sie, bevor sie Hosomitsu ansieht.

„Ich möchte ewig leben und ich möchte, dass meine Geschichte weitergegeben wird. Nachfolger machen dies möglich.“