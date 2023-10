KHAN YOUNIS, Gazastreifen (AP) – Sanitäter in Gaza warnten am Sonntag, dass Tausende sterben könnten, da den Krankenhäusern voller Verwundeter der Treibstoff und die Grundversorgung knapp werden. Die Palästinenser in der belagerten Küstenenklave hatten vor der erwarteten israelischen Bodenoffensive in dem Krieg, der durch den tödlichen Angriff der Hamas letzte Woche ausgelöst wurde, Schwierigkeiten, Nahrung, Wasser und Sicherheit zu finden.

Israelische Streitkräfte positionierten sich, unterstützt durch eine zunehmende Stationierung amerikanischer Kriegsschiffe in der Region, entlang der Grenze zum Gazastreifen und übten eine breit angelegte Kampagne zur Zerschlagung der militanten Gruppe, wie Israel sagte. Eine Woche verheerender Luftangriffe hat ganze Stadtviertel zerstört, den Raketenbeschuss militanter Milizen auf Israel jedoch nicht stoppen können.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza seien seit Ausbruch der Kämpfe 2.329 Palästinenser getötet worden, mehr als im Gaza-Krieg 2014, der über sechs Wochen dauerte. Damit ist dies für beide Seiten der tödlichste der fünf Gaza-Kriege. Mehr als 1.300 Israelis wurden getötet, die überwiegende Mehrheit davon Zivilisten, die bei dem Angriff der Hamas am 7. Oktober getötet wurden. Dies ist der tödlichste Krieg für Israel seit dem Konflikt mit Ägypten und Syrien im Jahr 1973.

Nach Angaben der Vereinten Nationen wird den Krankenhäusern voraussichtlich innerhalb von zwei Tagen der Treibstoff für Generatoren ausgehen, was das Leben Tausender Patienten gefährden würde. Das einzige Kraftwerk im Gazastreifen wurde wegen Treibstoffmangels abgeschaltet, nachdem Israel nach dem Hamas-Angriff das 40 Kilometer lange Gebiet vollständig abgeriegelt hatte.

Im Nasser-Krankenhaus in der südlichen Stadt Khan Younis sind die Intensivstationen überfüllt mit verwundeten Patienten, die meisten davon Kinder unter drei Jahren. Hunderte Menschen mit schweren Explosionsverletzungen sind in das Krankenhaus gekommen, in dem voraussichtlich Treibstoff fließen wird bis Montag herauskommen, sagte Dr. Mohammed Qandeel, ein Berater im Intensivpflegekomplex.

Auf der Intensivstation sind 35 Patienten auf Beatmungsgeräte angewiesen, um am Leben zu bleiben, und weitere 60 sind auf Dialyse angewiesen. Wenn der Treibstoff ausgeht, „bedeutet das, dass das gesamte Gesundheitssystem lahmgelegt wird“, sagte er.

„Wir reden über eine weitere Katastrophe, ein weiteres Kriegsverbrechen, eine historische Tragödie“, sagte er, während im Hintergrund Kinder vor Schmerz stöhnten. „Alle diese Patienten sind in Lebensgefahr, wenn der Strom abgeschaltet wird.“

Dr. Hussam Abu Safiya, der Leiter der Pädiatrie am Kamal Adwan Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen, sagte, dass es trotz israelischer Befehle nicht evakuiert worden sei. Auf der Intensivstation seien sieben Neugeborene an Beatmungsgeräte angeschlossen, sagte er. „Wir können nicht evakuieren, das würde den Tod für sie und andere Patienten in unserer Obhut bedeuten.“

Und immer wieder kommen verwundete Patienten mit abgetrennten Gliedmaßen, schweren Verbrennungen und anderen lebensbedrohlichen Verletzungen. „Es ist beängstigend“, sagte er.

Eine Menschenmenge aus Männern, Frauen und Kindern, die nach Schätzungen der Ärzte auf 35.000 Menschen drängte, drängte sich in das Hauptkrankenhaus der Stadt, Shifa, in der Hoffnung, dass es bei dem bevorstehenden Angriff verschont bleiben würde.

Gaza befand sich bereits in einer humanitären Krise, da es aufgrund der israelischen Belagerung zu einem wachsenden Mangel an Wasser und medizinischer Versorgung kam. Da einige Bäckereien geschlossen waren, sagten Anwohner, sie könnten kein Brot kaufen. Israel hat auch die Wasserversorgung abgestellt, was viele dazu zwingt, sich auf Brackbrunnen zu verlassen.

Israel warf Flugblätter über Gaza-Stadt im Norden ab und erneuerte Warnungen in den sozialen Medien. Es forderte mehr als eine Million Palästinenser – fast die Hälfte der Bevölkerung des Territoriums – auf, nach Süden zu ziehen. Das Militär sagt, es versuche, Zivilisten im Vorfeld einer großen Kampagne gegen Hamas-Kämpfer im Norden zu räumen, wo es ausgedehnte Tunnel- und Bunkernetze gibt. Die Hamas forderte die Menschen auf, in ihren Häusern zu bleiben.

Die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen haben erklärt, dass die Massenflucht innerhalb des Gazastreifens zusammen mit der vollständigen Belagerung des Küstengebiets durch Israel unsagbares menschliches Leid verursachen würde. Die Weltgesundheitsorganisation sagte, die Evakuierung könne für die mehr als 2.000 Patienten in Krankenhäusern im Norden „einem Todesurteil gleichkommen“.

Das Militär erklärte am Sonntag, dass es zwischen 10 und 13 Uhr keine einzige Route nach Süden ins Visier nehmen werde, und forderte die Palästinenser erneut auf, den Norden massenhaft zu verlassen. Das Militär bot am Vortag zwei Korridore und ein längeres Fenster an. Hunderttausende seien bereits in den Süden geflohen, heißt es.

Nach Angaben der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge wurden in einer einzigen Woche schätzungsweise eine Million Menschen in Gaza vertrieben.

Die USA haben versucht, eine Vereinbarung zur Wiedereröffnung des ägyptischen Grenzübergangs Rafah mit Gaza auszuhandeln, um Amerikanern und anderen Ausländern die Ausreise zu ermöglichen und die Einfuhr der auf ägyptischer Seite gesammelten humanitären Hilfe zu ermöglichen. Der Grenzübergang wurde wegen Luftangriffen zu Beginn des Krieges geschlossen , muss noch wiedereröffnet werden.

Israel hat erklärt, dass die Belagerung erst aufgehoben wird, wenn die Gefangenen zurückgebracht werden.

Hunderte Angehörige der schätzungsweise 150 Menschen, die von der Hamas in Israel gefangen genommen und nach Gaza gebracht wurden, versammelten sich am späten Samstag vor dem israelischen Verteidigungsministerium in Tel Aviv und forderten ihre Freilassung.

„Das ist mein Aufruf an die Welt: Bitte helfen Sie mir, meine Familie, meine Frau und meine drei Kinder mitzubringen“, sagte Avihai Brodtz aus Kfar Azza. Viele äußerten ihre Wut gegenüber der Regierung und sagten, sie hätten immer noch keine Informationen über ihre Angehörigen.

Das Militär teilte am Sonntag mit, dass bei einem Luftangriff im Süden des Gazastreifens ein Hamas-Kommandant getötet worden sei, der für die Morde in Nirim verantwortlich gemacht wurde, einer von mehreren Gemeinden, die die Hamas im Süden Israels angegriffen hatte. Israel sagte, es habe über Nacht über 100 militärische Ziele angegriffen, darunter Kommandozentralen und Raketenwerfer.

Im Norden feuerten Hisbollah-Kämpfer im Libanon unterdessen eine Panzerabwehrrakete auf einen israelischen Armeeposten ab, und Israel reagierte mit Artilleriefeuer. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom sagte, ein 40-jähriger Mann sei getötet worden, ohne seine Staatsangehörigkeit anzugeben. Später sperrte Israel Gebiete bis zu 4 Kilometer (2,5 Meilen) von der Grenze entfernt ab und befahl Zivilisten im Umkreis von 2 Kilometern (1,25 Meilen), in sicheren Räumen Schutz zu suchen.

Israel und die Hisbollah, die 2006 einen verheerenden Krieg führten, kam es seit Beginn des jüngsten Gaza-Krieges mehrmals zu einem Schusswechsel entlang der Grenze.

Israel hat rund 360.000 Militärreserven einberufen und entlang der Grenze zu Gaza Truppen und Panzer stationiert. In der Nähe der Gaza-Grenze lebende Israelis, darunter auch Bewohner der Stadt Sderot, wurden weiterhin evakuiert. Militante in Gaza haben seit Ausbruch der Feindseligkeiten über 5.500 Raketen abgefeuert, von denen viele bis weit nach Israel reichten, während israelische Kampfflugzeuge Gaza bombardierten.

In einer Fernsehansprache am Samstagabend sagte Israels oberster Militärsprecher, Konteradmiral Daniel Hagari: „Wir werden Gaza-Stadt sehr bald großflächig angreifen“, ohne einen Zeitplan für den Angriff zu nennen.

Auf die Frage auf einer Pressekonferenz, ob Israel Zivilisten, die im Norden bleiben, als Kombattanten behandeln würde, sagte Oberstleutnant Richard Hecht, ein weiterer Armeesprecher: „Deshalb haben wir Menschen, die nicht mit der Hamas zu tun haben, ermutigt, nach Süden zu ziehen.“

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte am späten Samstag, dass die USA eine zweite Trägerangriffsgruppe, die USS Dwight D. Eisenhower, in das östliche Mittelmeer verlegen würden. Dies sei eine Machtdemonstration, die alle Verbündeten der Hamas wie den Iran oder die libanesische Hisbollah abschrecken solle militante Gruppe, die versucht, den Krieg auszuweiten.

US-Außenminister Antony Blinken traf sich unterdessen in Riad mit Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman, während die Biden-Regierung darum kämpft, einen größeren regionalen Konflikt zu verhindern. Prinz Mohammed ist der sechste arabische Führer, den Blinken seit seiner Ankunft im Nahen Osten am Donnerstag getroffen hat.

Hamas blieb trotzig. In einer Fernsehansprache am Samstag sagte Ismail Haniyeh, ein hochrangiger Beamter im Ausland, dass „alle Massaker“ das palästinensische Volk nicht brechen werden.

Hamas-Sprecher Jihad Taha sagte gegenüber Associated Press in Beirut, dass Israel wegen der Gefangenen „keine Bodenschlacht wagt“. Er spielte auf den möglichen Eintritt der Hisbollah und anderer regionaler Akteure in den Kampf an, falls Israel eine Bodeninvasion starten sollte, wollte jedoch nicht sagen, ob sie konkrete Zusagen gemacht hätten.

Kullab berichtete aus Bagdad, Krauss berichtete aus Jerusalem. Die Associated Press-Autoren Julia Frankel in Jerusalem, Abby Sewell in Beirut und Samy Magdy in Kairo haben zu diesem Bericht beigetragen.

Najib Jobain, Samya Kullab und Joseph Krauss, The Associated Press