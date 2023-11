Überdenker? Eine bahnbrechende neue Therapie könnte die sich wiederholenden Gedanken stoppen, die Sie in den Wahnsinn treiben

Eine spezielle Art der kognitiven Verhaltenstherapie verändert die Gehirnchemie, was zu übermäßigem Nachdenken führt

Experten stellten eine Verringerung der Symptome von Angstzuständen und Depressionen fest

Einer neuen Studie zufolge kann eine neue Art der „bahnbrechenden“ psychischen Gesundheitstherapie Teenagern dabei helfen, mit dem Überdenken aufzuhören.

Übermäßiges Nachdenken, auch Grübeln genannt, ist bekanntermaßen einer der größten Risikofaktoren für Depressionen und Angstzustände – Studien zeigen, dass etwa 44 Prozent der Teenager in den USA davon betroffen sind.

Zu diesen Denkmustern gehören Besessenheit über die Zukunft sowie Bedauern über Ereignisse und Verhaltensweisen in der Vergangenheit.

Die neueste Studie nutzte Gehirnscans, um zu zeigen, dass eine bestimmte Art der kognitiven Verhaltenstherapie die Konnektivität zwischen Teilen des Gehirns, die mit zwanghaftem Denken verbunden sind, verringern und die negative Gedankenschleife durchbrechen kann.

Zwischen 10 und 14 Sitzungen einer auf Grübeln fokussierten kognitiven Verhaltenstherapie verringerten die Konzentration der jugendlichen Teilnehmer auf negative Erfahrungen, was bei ihnen zu schwerer Angst und Bedrängnis führte.

Experten haben auffallend positive Ergebnisse für eine neue Art der kognitiven Verhaltenstherapie festgestellt, die Verbindungen im Gehirn verändern kann, um die Symptome einer Depression zu reduzieren

Die Ergebnisse – erstellt von Psychiatern der Ohio State University und der University of Utah – erweiterten frühere Untersuchungen britischer und US-amerikanischer Wissenschaftler, die zeigten, dass der Ansatz Erwachsenen mit Depressionen zugute kommt. Diese Erkenntnisse wurden von der Wissenschaftswebsite Science Daily als „bahnbrechend“ beschrieben.

Depressionen betreffen 21 Millionen amerikanische Erwachsene und fast 4 Millionen Teenager. Es gehört zu den teuersten zu behandelnden Erkrankungen und ist gleichzeitig der bedeutendste Risikofaktor für Suizid, der weltweit die vierthäufigste Todesursache bei jungen Erwachsenen ist.

Aktuelle Behandlungen, zu denen Antidepressiva und standardmäßige kognitive Verhaltenstherapie gehören, wirken nur bei einem Drittel bis der Hälfte der Teenager.

Schätzungsweise 55 Prozent der Erwachsenen, die wegen einer Depression behandelt werden, erleiden wiederkehrende Episoden.

Fast ein Drittel aller Highschool-Schüler in den USA geben an, unter einer schlechten psychischen Gesundheit zu leiden. Junge Frauen leiden am meisten, 40 Prozent berichten im Jahr 2021 von emotionalen oder psychiatrischen Problemen

Dr. Rachel Jacobs, Psychiatrieprofessorin an der Northwestern University, die 2016 die ersten Studien zu dieser Intervention durchführte, sagte: „Als Klinikerin habe ich weiterhin beobachtet, dass Standard-CBT-Instrumente wie die kognitive Umstrukturierung jungen Menschen nicht die nötigen Werkzeuge an die Hand gaben.“ aus den schmerzhaften mentalen Schleifen auszubrechen, die zum Erleben einer Depression beitragen.“

„Wenn wir einen Weg finden könnten, dies zu tun, könnten wir vielleicht jungen Menschen helfen, beim Übergang ins Erwachsenenalter gesund zu bleiben, was noch wichtiger geworden ist, seit wir die Auswirkungen von Covid-19 auf die psychische Gesundheit beobachtet haben.“

Die Forscher glauben, dass die Einleitung einer auf Wiederkäuen fokussierten kognitiven Verhaltenstherapie (RF-CBT) zusammen mit der traditionellen Therapie die Zahl der Millionen junger Menschen, die am Ende chronisch depressiv werden, deutlich reduzieren könnte.

Sie nahmen 76 Teenager im Alter von 14 bis 17 Jahren mit einer Depressionsgeschichte auf und teilten sie in zwei Gruppen ein: 39 unterzogen sich einer RF-CBT und 37 nicht.

Jeder Teilnehmer wurde vor und nach der Studie einem Gehirnscan unterzogen und nahm an einer Umfrage teil, um die Häufigkeit des Überdenkens zu messen.

Am Ende der Intervention verzeichneten 35 von 39 RF-CBT-Patienten einen Rückgang ihrer Grübelwerte, mit einem durchschnittlichen Rückgang von etwa 18 Prozent.

Unterdessen verzeichneten 28 von 36 Patienten, die eine Standardbehandlung gegen Depressionen erhielten, einen Rückgang ihrer Werte, und der durchschnittliche Rückgang war weitaus geringer – weniger als zwei Prozent.

Darüber hinaus zeigten auch MRT-Scans Verbesserungen.

In der Studie wurden jedoch keine Veränderungen der Depressions- oder Angstwerte gemessen.

Insbesondere stellten die Forscher eine Verringerung der Verbindung zwischen dem linken hinteren cingulären Kortex – verantwortlich für das Gedächtnis, einschließlich der Vorstellung der Zukunft – und zwei anderen Regionen fest: dem rechten Gyrus frontalis inferior und dem Gyrus temporalis inferior rechts.

Diese Zonen steuern mehrere kognitive Funktionen, darunter das Arbeitsgedächtnis, die Impulskontrolle und Entscheidungsfindung sowie unsere Fähigkeit, visuelle Erinnerungen zu erzeugen und zu speichern.

Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Verringerung der Konnektivität zwischen diesen Regionen die Art sich wiederholender Denkprozesse verringert, die zu psychischen Belastungen führen.

Dr. Ed Watkins, Professor für experimentelle Psychologie an der University of Exeter, der RF-CBT entwickelt hat, sagte: „Zum ersten Mal zeigt dieses Papier, dass die Version der auf Grübeln fokussierten CBT, die wir an der University of Exeter entwickelt haben, zu Veränderungen führt.“ Konnektivität in Gehirnregionen bei Jugendlichen mit einer Vorgeschichte von Depressionen.

„Das ist spannend, denn es deutet darauf hin, dass diese kognitive Verhaltenstherapie den Patienten hilft, das Wiederkäuen müheloser zu kontrollieren, oder es weniger zur Gewohnheit werden lässt.“ „Wir brauchen dringend neue Wege, um das Grübeln in dieser Gruppe zu reduzieren, um die psychische Gesundheit unserer jungen Menschen zu verbessern.“

Ihre Ergebnisse wurden in der Zeitschrift Biological Psychiatry Global Open Science veröffentlicht.

Die psychische Gesundheit junger Menschen erlebte während der Pandemie einen Einbruch, verursacht durch längere Phasen der Isolation von der Schule und sozialen Aktivitäten.

Ein Bericht der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aus dem Jahr 2021 ergab, dass mehr als ein Drittel der High-School-Schüler während der Pandemie von einer schlechten psychischen Gesundheit berichteten und 44 Prozent berichteten, dass sie sich dauerhaft traurig oder hoffnungslos fühlten.

Neuere Zahlen, die die allgemeine Bevölkerung widerspiegeln, zeigten, dass die allgemeine Selbstmordrate in den USA im Jahr 2022 ein Allzeithoch erreichte – mit steigender Tendenz 16 Prozent seit 2011.