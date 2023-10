Das israelische Militär gibt an, Bodentruppen zu haben Räumungsaktionen im Gazastreifen durch. Ziel dieser sei es, „bessere Voraussetzungen für optimale Einsatzbedingungen vor Ort zu schaffen“, sagte ein Sprecher der Streitkräfte dem US-Sender ABC News. „Wir Suchen Sie nach Panzerabwehrwaffen, zerstören Sie Beobachtungsposten und greifen Sie die Terroristen dort an„Wo wir sie an der Front oder in der Peripherie des Gazastreifens finden“, sagte er und wies darauf hin, dass die Truppen „diese Aktivitäten“ seit „mehreren Tagen“ durchführen. Weitere Einzelheiten könne er aus „betrieblichen Bedenken“ nicht nennen.

Zuvor hatte die israelische Armee den Einsatz ihrer Bodentruppen ausgeweitet Gazastreifen angekündigt. Das berichteten die Al-Qassam-Brigaden der Hamas Israelische Bodenoperationen an mehreren Orten. In der Stadt Beit Hanun im Norden und Osten des Flüchtlingslagers Al-Bureij im Zentrum des Gazastreifens kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Beide sind

Orte in Grenznähe. Die Angaben der Terrororganisation konnten nicht unabhängig überprüft werden. Die israelische Armee lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

Proteste in mehreren Ländern des Nahen Ostens

In mehreren Ländern der Region protestierten Demonstranten gegen den ausgeweiteten israelischen Militäreinsatz. Wütende Demonstranten versammelten sich in Amman, der Hauptstadt Jordaniens in der Nähe der israelischen Botschaft. Nach Informationen von ZEIT ONLINE setzte die Polizei Tränengas ein. Auch der arabische Satellitensender Al-Jazeera zeigte Livebilder von Proteste in der tunesischen Hauptstadt Tunis, in der türkischen Metropole Istanbul und in mehreren Städten im Westjordanland und in Ostjerusalem. Andere Medien berichteten über Proteste im Oman.

Der Ausfall von Telefon- und Internetverbindungen erschwert die medizinische Versorgung

Der scheinbar fast vollständige Ausfall der Internet- und Telefonverbindungen im Gazastreifen schwerwiegende Folgen für Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen haben, warnen Experten. Kliniken und Hilfsorganisationen könnten Ohne Telefon und Internet geht es nichtschrieb Lynn Hastings, humanitäre Koordinatorin der Vereinten Nationen in den Palästinensischen Gebieten, auf Plattform X. Der Palästinensische Rote Halbmond sagte, die Bewohner des Gazastreifens könnten dies tun Sie müssen keinen Krankenwagen mehr rufenso dass Ärzte und Sanitäter dem Geräusch der Explosionen folgen mussten, um die Verwundeten zu finden.

Weitere Entwicklungen des Abends:

Die UN-Generalversammlung hat eine Resolution zur Verbesserung der humanitären Lage und Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen angenommen. 120 Länder stimmten dafür, 14 dagegen, 45 enthielten sich, darunter auch Deutschland.

angenommen. 120 Länder stimmten dafür, 14 dagegen, 45 enthielten sich, darunter auch Deutschland. Der israelische Außenminister Eli Cohen verurteilte die UN-Resolution. „Das lehnen wir ab verabscheuungswürdiger Ruf der UN-Generalversammlung nach einem Waffenstillstand“, schrieb er.

nach einem Waffenstillstand“, schrieb er. Die USA verweigern eine Stellungnahme zu den verstärkten Bodenoperationen der israelischen Armee. Die Regierung in Washington kündigte lediglich an, dass sie umziehen werde „Keine roten Linien für Israel“ .

. Die Zahl der im Gazastreifen getöteten UN-Mitarbeiter ist gestiegen auf 53 erhöht.

Mehrere Hilfsorganisationen, darunter die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das UN-Kinderhilfswerk Unicef, sagen, sie hätten das Den Kontakt zu ihren Kollegen im Gazastreifen verloren .

. Die Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch hat vor den Folgen des Kommunikationsausfalls im Gazastreifen gewarnt: „Dieser Informationsausfall.“ birgt die Gefahr, Gräueltaten zu vertuschen und Menschenrechtsverletzungen bleiben ungestraft.“

und Menschenrechtsverletzungen bleiben ungestraft.“ Das israelische Militär (IDF) hat die Nachrichtenagenturen Reuters und AFP gewarnt, dass die Die Sicherheit ihrer Journalisten im Gazastreifen ist nicht gewährleistet könnte werden.

könnte werden. Aktivisten melden Explosionen und ein Brand auf einem US-Stützpunkt in Syrien . Es werden vermutet, dass pro-iranische Milizen hinter dem Angriff stecken.

. Es werden vermutet, dass pro-iranische Milizen hinter dem Angriff stecken. Die israelische Polizei will einen geplanten Demonstration gegen Premierminister Benjamin Netanyahu nicht zulassen. Die Kundgebung war für Samstagabend in der Nähe von Netanjahus Haus geplant.

