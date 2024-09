Nach Angaben der örtlichen Behörden führten schwere israelische Angriffe im Libanon zu mehr als 270 Tote und über 1.000 Verletzte Das Gesundheitsministerium in Beirut berichtete, dass viele der Opfer Kinder waren. Das israelische Militär sprach von Luftangriffen auf etwa 800 Einrichtungen der Hisbollah-Miliz im Südlibanon und im Bekaa-Tal. Israels Verteidigungsminister Joaw Galant sagte, israelische Kampfjets hätten Zehntausende Raketen aus dem Hisbollah zerstört. Den Chef der schiitischen Miliz, Hassan Nasrallah, bezeichnete er als isoliert.

Israel meldet weiteren Angriff auf Beirut

Darüber hinaus meldete das israelische Militär einen „gezielten Angriff“ in der libanesischen Hauptstadt BeirutDas Militär gab keine Einzelheiten bekannt. Letzte Woche wurde der hochrangige Hisbollah-Kommandeur Ibrahim Akil bei einem israelischen Angriff im Süden Beiruts getötet. Die Nachrichtenagenturen AFP und Reuters berichteten unter Berufung auf Sicherheitsquellen, dass die erneute Anschlag in Beirut zielte auf Ali KarakiNummer drei in der militärischen Führung der Hisbollah.

Zehntausende Libanesen auf der Flucht

Nach Angaben der libanesischen Regierung Zehntausende Bewohner des Südlibanons auf der Flucht in den Norden. Israels Militär hatte die Bevölkerung im Nachbarland bereits seit dem Morgen dazu aufgerufen, sich von Hisbollah-Einrichtungen fernzuhalten. „Ich appelliere an Sie, diese Warnung ernst zu nehmen“, sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Hisbollah missbraucht Zivilisten als menschliche Schutzschilde„Erlauben Sie der Hisbollah nicht, Ihr Leben und das Ihrer Lieben zu gefährden“, fügte er hinzu und kündigte an, dass die Menschen nach dem Ende der israelischen Militäroperation sicher in ihre Häuser zurückkehren könnten.

180 Raketenangriffe auf Israel

Es gab auch einen Raketenalarm in Zentral- und Nordisrael sowie im besetzten Westjordanland. Die israelische Armee sprach von mindestens 180 Raketenangriffen aus dem Libanon. Der Lufthansa Angesichts der angespannten Sicherheitslage Flugstopp nach Tel Aviv und Teheran bis einschließlich 14. Oktober verlängern. Flüge nach Beirut bleiben bis 26. Oktober ausgesetzt.

Der UN-Beobachtermission im Libanon (Unifil) hat die Konfliktparteien aufgefordert, Schutz der Zivilbevölkerung „Angriffe auf Zivilisten sind nicht nur Verstöße gegen das Völkerrecht, sondern können auch Kriegsverbrechen darstellen“, sagte Unifil und warnte vor „verheerende“ Folgen einer weiteren Eskalation .

(Unifil) hat die Konfliktparteien aufgefordert, „Angriffe auf Zivilisten sind nicht nur Verstöße gegen das Völkerrecht, sondern können auch Kriegsverbrechen darstellen“, sagte Unifil und warnte vor . Der Iran, der die Hisbollah unterstützt, drohte Israel angesichts der jüngsten Angriffswelle mit „gefährlichen Konsequenzen“. Präsident Mahmud Peseschkian warf Israel vor, sein Land in einen umfassenden Nahostkrieg hineingezogen zu haben wollen.

wollen. Angesichts der Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon Die USA entsenden zusätzliche Truppen in den Nahen OstenVerteidigungsministeriumssprecher Pat Ryder sprach von einer „kleinen Zahl zusätzlicher US-Soldaten“. Derzeit sind rund 40.000 US-Soldaten in der Region stationiert.

