Über Sperrzäune: Foxconn-Arbeiter fliehen aus Fabrikgelände

Wegen eines Corona-Ausbruchs riegelt Foxconn die wichtige iPhone-Fabrik im chinesischen Zhengzhou ab. Hunderttausende Menschen arbeiten dort. Nachdem inhaftierte Mitarbeiter um Essen betteln müssen, klettern einige nun über die Zäune, um zu entkommen.

In China sind Mitarbeiter des Apple-Zulieferers Foxconn nach einem Corona-Lockdown geflohen. In den sozialen Medien kursierten zahlreiche Videos von Arbeitern, die das Werksgelände des Unternehmens in der ostchinesischen Metropole Zhengzhou verließen. Man konnte sehen, wie Menschen manchmal über Zäune kletterten und mit Koffern und Habseligkeiten über Felder flüchteten.

Die Stadtregierung veröffentlichte später eine Erklärung, in der es hieß, das taiwanesische Unternehmen Foxconn habe versprochen, die Lebens- und Arbeitsbedingungen für alle Arbeiter zu verbessern, die sich entschieden hätten, zu bleiben. Für andere sollte ein geordneter Transport zur Verfügung gestellt werden.

Das Werk in Zhengzhou, in dem in normalen Zeiten mehrere Hunderttausend Menschen arbeiten, ist eine der wichtigsten Produktionsstätten für Apples iPhones. Schon in den vergangenen Tagen hatte es Berichte über extrem schlechte Bedingungen gegeben, nachdem in Teilen der Stadt strenge Corona-Maßnahmen verhängt worden waren. Die Mitarbeiter durften das Gelände daher nicht mehr verlassen, sondern sollten weiterarbeiten. Arbeiter klagten auch über Probleme mit der Lebensmittelversorgung.

Chinas Wirtschaft leidet, weil Peking nicht von seiner strikten „Null-Corona-Politik“ abrücken will. Damit soll ein Ausbruch des Virus im Keim erstickt werden. Nach Angaben eines von der Financial Times anonym zitierten Fabrikarbeiters sind das Werk und sein Campus seit dem 7. Oktober von der Außenwelt abgeschottet. In der Woche zuvor war die Produktion wegen des Feiertags stillgelegt worden. Rund um die chinesischen Feiertage machen sich traditionell Millionen Wanderarbeiter auf den Weg in ihre Heimatprovinz, um ihre Familien zu besuchen. Der rege Reiseverkehr in diesen Zeiten lässt die Infektionszahlen immer wieder explodieren.