Der Fernsehmoderator weiß, wie man mit Männern wie Vincent Delcourt (Lambert Wilson) umgeht, der auf der Dating-Plattform „Fast Match“ ein Milliardenvermögen gemacht hat. Sie listet zunächst die Erfolge des Unternehmers auf und dringt dann langsam in sein Privatleben vor, das der erfahrene Medienmann selbstbewusst ins Leere laufen lässt. Doch dann stellt der Journalist eine einfache Frage: „Sind Sie glücklich?“

Der clevere Manager ist sprachlos und atmet wenig später, von einer Panikattacke erfasst, in eine Papiertüte. Gerade auf der Überholspur, jetzt aus der Spur geraten, kehrt Vincent dorthin zurück, wo seine Unsicherheit begann. An diesem Morgen hatte er mit seinem Cabrio auf einer kurvenreichen Straße in den französischen Alpen eine Panne gehabt.

Der wortkarge Pierre (Gregory Gadebois) lud den Fremden in seine einsame Berghütte ein. Vincent plapperte fröhlich von einer fetten Schüssel zur nächsten. Pierre machte ein Omelett und machte keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen den Gast. Vielleicht war es sein Schweigen, das Rührei, das unglaubliche Bergpanorama oder das abgrundtiefe Nickerchen in der Hängematte, die in Vincents hyperaktive Seele eindrangen. Nach dem TV-Skandal steht er jedenfalls wieder vor Pierres Tür.

Auf den ersten Blick bedient sich Éric Besnard in „The Simple Things“ altbewährter Klischees. Hier eilt der smarte Business-Mogul im schmalen Sakko von einem Termin zum nächsten. Es gibt den stillen Alm-Öhi, der in sich ruht und im Einklang mit der Natur lebt.

Alles ist völlig anders – Regisseur Besnard zaubert eine Wendung in der Handlung aus dem Hut

Dass ein gestresster Großstadt-Snob nun von den Freuden der Entschleunigung vor Alpenkulisse gereinigt wird, würde perfekt ins Beuteschema des Regisseurs passen. Doch dann zaubert Besnard eine Wendung in die Handlung, die die Begegnung der beiden Männer in einem anderen Licht erscheinen lässt.

Der Bergmann entpuppt sich als versierter Meeresbiologe, dessen Arbeit am Plankton die Klimaforschung revolutionieren könnte – und Vincent hat sich in das Leben des Aussteigers eingeschlichen, weil er darin ein gutes Geschäft sieht. Auf eine nicht immer schlüssige, aber durchaus interessante Weise verwebt Besnard in dem komplexen Prozess des Kennenlernens der beiden Männer egoistische, altruistische und selbsttherapeutische Motive.

Das Duell gegensätzlicher Haltungen ist spannend

Das Duell gegensätzlicher Lebensgefühle wird vor allem durch die Idealbesetzung zu einem spannenden Seherlebnis. Lambert Wilson eignet sich perfekt für die Rolle des agilen Geschäftsmannes, dessen Selbstbewusstsein aus dem Gleichgewicht gerät, und Gregory Gadebois verleiht dem wortkargen Aussteiger eine subtile Intensität. Umgeben werden die beiden von einer beeindruckenden dritten Hauptfigur – den französischen Alpen, die als wechselnde Naturkulisse das Geschehen stimmungsvoll kommentieren.

„Die einfachen Dinge“ Regie: Éric Besnard mit Lambert Wilson, Gregory Gadebois, 95 Minuten, FSK 0