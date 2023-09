Über Red Bull Salzburg in de Champions League: Österreich setzt nieuwe Maßstäbe

Van Real-Star David Alaba tot Christoph Freund: Rot-Weiß-Rot war noch zo grimmig vertreten.

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg begint bij Mittwoch aan het seizoen van de Champions League. Voor de volgende Oostenrijkse profs begint het spel met miljoenen euro’s in de koningsklasse tijdens de dienst. Het zijn in ieder geval de strijders van de eveneens Oostenrijkse Salzburgers (13) die niet in de Henkelpokal für den Sieger staan. We zijn onze carrière ook begonnen bij Red Bull Salzburg, met de hulp van de sportdirecteur van Bayern München, Christoph Freund. De Leoganger heeft goede kansen bij de Duitse Meister, de Pokal zu holen. Kenmerkend unglaublich, zeer realistisch, dat is een Pinzgauer, met vrienden, een Europese Topclub die grote Triumph kan behalen.

Ik denk dat de Bayern-game het topspel van de Gruppe is die de Engelse Traditionsclub Manchester United op het programma zet. Met de hulp van de beste kartspeler van ex-Salzburger Konrad Laimer, als jurylid voor zowel Bayern, die naar de gereserveerde trainer Thomas Tuchel zal moeten kijken, zullen ze blij zijn. Laimer moest in de Liga 2:2 zeggen tegen Leverkusen sterke Szenen in het offensief.

Voor de ex-Salzburger Bulls Marcel Sabitzer, Nicolas Seiwald en Xaver Schlager beginnen ze hun dienst tijdens de groepsfase. Sabitzer was te gast in de Hammergruppe F nabij Paris Saint-Germain. De beste manier om te beginnen is dat Borussia een Toppleistung in gedachten heeft, en dat de Duitsers blij zullen zijn met hun groepsfavorieten. Dan waren er AC Milan en Newcastle United in Dortmund. Het was gemakkelijker om een ​​Gruppenphase kaum sein te voltooien.

RB Leipzig bevindt zich in de groepsfase met titelverdediger Manchester City, die zich bij de groep Young Boys Bern en Roter Stern Belgrad voegt met de Wiener Ex-National Player Aleksandar Dragovic die om de Leipziger zal vragen bij de Austrian National Games Series , Schlager en Christoph Baumgartner. De Einzug in de Achtste Finale is realistisch voor de Bulls in Leipzig.

Ebenfalls schon am Dienstag zal de Nederlandse Meister Feyenoord Rotterdam met de Österreicher Gernot Trauner de eerste Schritt Richtung Achtelfinal machen. Dazu is een thuis weg van Celtic Glasgow.

Neben den Österreichern, die beiden Bayern steunen onder het Verdrag, durven de titel in de Champions League te pakken. Alaba is nog steeds ons thuis en weg van het hoofdkantoor van Real Madrid. Die Königlichen siegten am Sonntagabend 2:1 tegen Salzburgs Gruppengegner Real Sociedad. De volgende Spieltag zal plaatsvinden in Madrid met een duel van de Oostenrijkers tegen Gernot Trimmel’s Union Berlin. Bij de Union of Salzburger Markus Hofmann als Co-Trainer op de Bank.

Beim Finalisten der Vergangen Saison in de Königsklasse van de Europese Fußballs, Inter Mailland, waar Arnautovic versuchen, Tore zu schießen, um de Italianen in de Achtelfinale die ze brengen. Davon kan door Steirer Kevin Danso met Lens nur träumen zijn. Frankreich’s Vizemeister is een nieuwe vorm en een favoriet van FC Sevilla.