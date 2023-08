Über die Verzweiflung zu neuem „Instellen“

Terwijl Duitsers zich in de ernstige belangen van de regering bevonden, was de politiek in de hoogste vertegenwoordiging niet meer in de lage staat van dienst, de herausforderungen van de strijd en – nog veel meer – der zukunft zu bewältigen. Dus ortet Hermann Fröschl in zijn Leit artikel over de österreichische Regierung schiere Verzweiflung als hauptsächliche Treibfeder für ihr politiekes Handeln. Andreas Treichl, de nieuwe president van het huidige Forum Alpbach, heeft zich in de strijd gestort om de politieke instelling van de politiek in de lage wereld te bevorderen, de EU in een goede richting om te kunnen voortbestaan.

Diese en andere kritische stimmen, die immer mehr en immer lauter werden, könnten sich als Glücksfall erweisen. Als de politiek er zich van bewust is, zal het feit dat de strijd tegen een van de strijdkrachten zich richt op een steeds populistischer populistische Wortmeldungen keinen Blumentopf meer gewinnen kann. De Wähler is ervan overtuigd dat de schuldenlast wordt gefinancierd en dat er meer oriënterende schijfondersteuning wordt gegeven. „Zusammenarbeit statt Verunglimpfung“ was de gouden weg. Unterschiedliche Meinungen am Anfang sind durchaus wertvoll. Een kompromissverlies van Beharren kan niet tot een zonde van het verlies leiden. Bitte, liebe Politiker, reißen Sie sich sisterammen und besinnen Sie sich darauf, was Ihre Aufgabe ist.

Dr. Gunther Pacher, 9800 Spittal